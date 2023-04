Überraschende Wiedereröffnung in Tegernsee: Francesco macht Pizza zum Mitnehmen

Von: Gabi Werner

Teilen

Francesco Sabbatella hatte sein Ristorante in Tegernsee zum Ende des Jahres 2022 geschlossen und wollte seinen Gebäudeanteil verkaufen. Nun ist er zurück. © Archiv Thomas Plettenberg

Diese Wiedereröffnung kam unerwartet: Seit Donnerstag (20. April) wird in dem seinerzeit beliebten Ristorante „Da Francesco“ in Tegernsee wieder der Pizza-Ofen angeheizt.

Tegernsee – Betreiber Francesco Sabbatella hat das Restaurant in Tegernsee, das er Ende vergangenen Jahres mit der Absicht geschlossen hatte, seinen Gebäudeanteil an der Hauptstraße zu verkaufen, wieder aufgesperrt. Ab sofort gibt es hier Pizza und Salat – allerdings nur zum Mitnehmen.

Zu den Gründen für die Wiedereröffnung will sich Sabbatella nicht äußern

„Wir sind wieder da“, sagt Sabbatella auf Nachfrage unserer Zeitung kurz und bündig. Zu den Gründen für seine überraschende Rückkehr möchte sich der beliebte Gastronom nicht äußern, ein Statement dazu lehnt er kategorisch ab. Es lässt sich also nur darüber spekulieren, ob der geplante Verkauf der Immobilie an eine arabische Familien-GmbH möglicherweise geplatzt ist. Sabbatella hatte die damalige Schließung auch damit begründet, dass ihm die nötigen Umbauarbeiten über den Kopf wachsen würden. Die Arbeit in der Gastronomie hatte ihm zuletzt zu schaffen gemacht.

An vier Tagen gibt es Pizzen und Salate zum Mitnehmen

Nun gab es eine Wiedereröffnung in aller Stille: An vier Tagen die Woche – von Donnerstag bis Sonntag, 11.30 bis 14 Uhr sowie 17 bis 21 Uhr, – bieten Sabbatella und seine Frau als Zweier-Team Pizza und Salate to go an. Der jüngere Bruder Francescos, Pasquale Sabbatella, der früher ebenfalls in dem Ristorante an der Tegernseer Hauptstraße mitarbeitete, hat inzwischen die Gastronomie im Stieler-Haus übernommen und dort ein italienisches Restaurant eröffnet.

gab