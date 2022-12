Übervolle Behälter und Hunderte leere Flaschen: Chaos am Container-Standort in Tegernsee

Von: Gabi Werner

Weil die Behälter am Standort Klosterwachtstraße übervoll waren, entsorgten viele ihr Altglas kurz vor Weihnachten einfach vor den Containern. © Vroni Feicht

Übervolle Behälter, davor Hunderte leere Flaschen: Am Container-Standort an der Tegernseer Klosterwachtstraße herrschte kurz vor Weihnachten Chaos. Die VIVO kann erklären, weshalb.

Tegernsee – Da traute mancher Bürger seinen Augen kaum – und zog unverrichteter Dinge wieder von dannen: Nicht nur, dass die Altglascontainer an der Klosterwachtstraße in Tegernsee an den Tagen kurz vor Weihnachten heillos überfüllt waren, davor präsentierte sich eine ganze Armada an leeren Flaschen. Geschätzt waren es mehrere Hundert. Die Stadt Tegernsee intervenierte, kurz danach hatten Mitarbeiter des Abfallentsorgers VIVO das Chaos beseitigt.

VIVO: Entsorger hatte krankheitsbedingt massive Personalprobleme

Annerose Hünerfeld, zuständige Mitarbeiterin bei der VIVO Warngau, kann auf Nachfrage erklären, wie es zu dem unerfreulichen Zustand am Tegernseer Container-Standort kommen konnte. Das Subunternehmen, das mit der Leerung beauftragt sei, habe zuletzt krankheitsbedingt mit massiven Personalausfällen zu kämpfen gehabt, erläutert Hünerfeld. In solchen Fällen springen die Mitarbeiter der VIVO in die Presche und sorgen dafür, dass die Behälter geleert und die Standorte gesäubert werden. Weil aber mehrere Standorte von Überfüllung betroffen waren, hab man nur sukzessive nacharbeiten können. „Wir fahren die Standorte nach Dringlichkeit an“, macht Hünerfeld deutlich. Freilich würden dabei Container in touristisch bedeutsamen Bereichen eine gewisse Priorität genießen.

Müll neben Container abladen: Das sei nicht sinnvoll

Dass Bürger bei Überfüllung ihren Müll einfach neben oder vor den Containern abladen, sei nicht sinnvoll und verstärke die Situation, weiß Hünerfeld. „Das schaut schrecklich aus und motiviert darüber hinaus andere, es genauso zu machen.“ Der Standort an der Klosterwachstraße hatte in der Vergangenheit übrigens schon öfter für Ärger wegen Vermüllung gesorgt.

