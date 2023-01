Ukraine und Kurioses ziehen: Das waren die Top-Artikel des Jahres nach Online-Zugriffen

„Wie wollen Sie einem Menschen garantieren, dass eine Idee nicht in seinem Land Fuß fasst?“ Weltpolitik-Experte Ludwig Mailinger (r.) zeichnet zwei mögliche Szenarien, wie es mit dem Ukraine-Krieg und Putin (l.) weitergeht. Im Hintergrund ein zerstörter Straßenzug in Kiew nach einem Raketenangriff. © Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa/Genya Savilov/AFP/Thomas Plettenberg

ONLINE Geschichten, die im vergangenen Jahr unsere Internet-Leserschaft besonders bewegten

Unsere Leserschaft in den Regionen Miesbach, Tegernsee und Holzkirchen hat wie schon in den Vorjahren zugenommen. Anders als bei der gedruckten Ausgabe können wir online messen, wie viele Leser jeder einzelne Artikel für sich begeistern kann.

Landkreis – Auf das ganze Jahr betrachtet, ergibt das ein spannendes Stimmungsbild. Begleiten Sie uns auf eine Reise in die Geschichten, die unsere Leser online 2022 am meisten bewegt haben.

Die ungefähren Leserzahlen für jeden Artikel ergibt sich aus der Summe der sogenannten Besuche. Es ist der gängigste und bis dato genauste Näherungswert. Meist übertrifft die Zahl der Besucher die Einwohnerzahl des Landkreises. Das liegt schlichtweg dran, dass eine Geschichte die überregional im gesamten deutschsprachigen Raum auf Interesse stößt oder über einen längeren Zeitraum aktuell bleibt, von den Lesern mehrmals besucht wird. Bei unseren Top-Themen ist zumeist beides der Fall. Wir waren bei unserem Rückblick selbst überrascht, wie viele Geschichten die der Landkreis und seine Menschen erzeugen, deutschlandweit Schlagzeilen machen. Oft war auch im Lokalen das brandaktuelle Geschehen im Zuge der Ukraine-Krise der Grund, manche Geschichten wegen ihres Unterhaltungswerts, immer durch Spannung.

Region Miesbach

Platz 1: Der Krieg in der Ukraine hält nicht nur die Welt in Atem, sondern auch die Menschen im Landkreis Miesbach. Wenn dann auch noch ein aufgrund seiner früheren beruflichen Laufbahn weltpolitisch bestens informierter Miesbacher wie Ludwig Mailinger mögliche Szenarien für den weiteren Verlauf des russischen Angriffs erklärt, kommen über 617 000 Besuche von Mitte März bis Ende Dezember 2022 zusammen. Dabei erläuterte Mailinger auch Putins Motivation, was diesen Artikel zum meistgelesenen Thema 2022 gemacht hat. Doch die Auswirkungen des Krieges sind auch im Landkreis spürbar.

Platz 2: Der Freistaat ächt unter dem Flüchtlingsansturm. Eine heftige Diskussion entfachte dabei ausgerechnet im Landkreis: Ein Bus voller Ukraine-Flüchtlinge wurde zurück nach München geschickt, was für lokales und bundesweites Interesse sorgte. Rund 416 000 Besucher verfolgten die darauffolgende Diskussion zwischen Helfer und Landratsamt.

Platz 3: Diskussionen die auch der nächste Fall nach sich zog. Ein Hartz-4-Ehepaar nahm Ukrainerinnen auf und verlor daraufhin ihre Bezüge . Ein Fall der den ganzen Landkreis bewegte und online rund 160 000 Leser erreichte.

Region Tegernsee

Sorgte für Aufregung im Tal: Alischer Usmanow. © picture alliance/dpa/EPA/Yuri Kochetkov

Der Fall Usmanow sorgte bundesweit für Aufregung und belegt im Landkreisranking alle vorderen Plätze. Zu seinem Konzern USM gehören mit Metalloinvest der größte Eisenerzproduzent Russlands, aber auch die Tageszeitung Kommersant, sowie die meistgelesene Internetzeitung Russlands. Der Milliardär gehört zu den reichsten Russen und besaß vier Immobilien in Rottach-Egern mit einem, Wert von weit über 50 Millionen Euro.

Platz 1: Zuerst wurde Ende Februar 2022 vom Putin-Vertrauten berichtet. Er residierte im Promi-Hotel Überfahrt und besaß Villen am Tegernsee. Dabei ist er nicht der einzige Oligarch im Tal - genaue Zahlen sind nicht bekannt. Der Artikel erreichte rund 332 000 Besuche und wurde damit zum meistgelesenen Artikel 2022 im Landkreis.

Platz 2 erzielte innerhalb weniger Tage rund 300 000 Aufrufe. Dabei soll der Ukraine Ende Dezember ein schwerer Schlag gegen den Oligarchen und die russische Eisenindustrie gelungen sein. Dabei sollte Erz nach Russland geschmuggelt werden.

Platz 3: Auch der letzte Platz auf dem Treppchen wird von Usmanow belegt. In der BR-Sendung quer berichteten Rottach-Egerner über den Putin-Freund. Der Artikel wurde 256 000 mal gelesen.

Abseits von Usmanow interessierten aus dem Tegernseer Tal die Geschichte über den Rottacher Gastwirt Josef Wolfgang Bogner und seinen Energie-Euro (99 000 Aufrufe), die 100-Jährige, die ihre Wohnung in Bad Wiessee für Geflüchtete zur Verfügung gestellt und dabei in die Mühlen der Bürokratie geraten ist (98 000 Aufrufe), und der Verkauf des letzten unbebauten Grundstücks in Rottach-Egern (70 100).

Region Holzkirchen

Kann stolz auf sich sein: Victoria Bachthaler, die das Abitur im Alleingang schaffte. © Thomas Plettenberg

Platz 1: Linkes Spiel des Generalunternehmers? Bauarbeiter wurden Anfang November ohne Lohn der Baustelle am Postbräu-Areal verwiesen. Rund 282 000 Mal wurde der Bericht über die Auseinandersetzung gelesen.

Platz 2: Victoria Bachthaler aus Holzkirchen schrieb das Abitur mit Traum-Note. Das Wissen hat sie sich während Corona selbst angeeignet. Unser Porträt über ihren Weg zum Einser-Abitur mit gerade einmal 16 Jahren, interessierte rund 178 000 Leser.

Platz 3: Karl Bär, Grünen-Politiker in Berlin, legte seine Einkünfte offen, um die Transparenz der Politiker zu fördern. Von Mitte August bis Ende Dezember kamen um die 114 000 Aufrufe zusammen.