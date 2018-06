Einmal einkaufen, und schon ist die Stoßstange kaputt

Nur eine Viertelstunde hatte eine 40-jährige Haushamerin ihren Wagen auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Tegernsee geparkt. Genug Zeit für eine Unfallflucht.

Laut Polizeibericht parkte am Freitagnachmittag, in der Zeit von 13.30 bis 13.45 Uhr, eine 40-jährige Haushamerin ihren goldfarbenen Audi A3 auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Tegernsee. Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, musste sie feststellen, dass die Stoßstange vorne links während ihrer Abwesenheit stark beschädigt worden war. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08025-2990 an die Polizei Miesbach zu wenden.

