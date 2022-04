Unterbringung von Flüchtlingen: SPD appelliert an Zweitwohnungsbesitzer

Geste des Willkommens: Bei ihrem Treffen beschlossen die SPD-Gemeinderäte und Wiessees Bürgermeister Robert Kühn (l.), die Zweitwohnungsbesitzer in Sachen Flüchtlings-Unterbringung um Hilfe zu bitten. © SPD

Mit einem Appell wendet sich die SPD im Tegernseer Tal an die Zweitwohnungsbesitzer rund um den See: Sie sollen doch bitte bei der Unterbringung der Flüchtlinge helfen.

Tegernseer Tal – Die SPD-Gemeinderäte im Tegernseer Tal sind sich in dieser Befürchtung einig: Die Flüchtlingsbewegung aus Kriegsgebieten stehe erst am Anfang, alle Gemeinden müssten noch mit starken Zuwächsen an Hilfesuchenden rechnen. Weil der Wohnraum knapp ist, wollen die SPD-Vertreter nun an das „soziale Gewissen“ der Zweitwohnungsbesitzer rund um den Tegernsee appellieren. Die in einer Pressemitteilung formulierte Bitte lautet: „Stellen Sie freien Wohnraum zur Verfügung, helfen Sie bitte!“

Anträge der SPD: Gemeindeverwaltungen sollen Zweitwohnungsbesitzer anschreiben

Trotz der vom Landkreis und hilfsbereiten Privatpersonen bereit gestellten Unterkünfte werde der Wohnraum angesichts des Ukraine-Kriegs nicht ausreichen, erklären die SPD-Gemeinderäte und der Wiesseer SPD-Bürgermeister Robert Kühn nach einem Treffen ihres Arbeitskreises. Deshalb wolle man nun an die Zweitwohnungsbesitzer herantreten. Um alle entsprechenden Kreise zu erreichen, fassten die SPD-Vertreter laut Pressemitteilung folgenden Beschluss: In den nächsten Gemeinderatssitzungen werden die Mandatsträger der SPD offiziell den Antrag stellen, über die jeweiligen Gemeindeverwaltungen alle Besitzer von Zweitwohnungen mit der Bitte um Hilfe anzuschreiben.

„Angesichts der außergewöhnlichen Situation sind außergewöhnliche Maßnahmen notwendig, um den vielen Hilfesuchenden die Möglichkeit einer sozial verträglichen Unterkunft zu bieten“, heißt es in der Pressemitteilung.

