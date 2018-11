Protestbrief an die Post

Tegernsee hat vorerst keine Postfiliale. Ein Unding findet Thomas Freiherr von Tucher und hat einen Protestbrief verfasst.

Tegernsee – Die Stadt ohne Postfiliale – die Empörung ist groß bei vielen Bürgern. So auch bei Thomas Freiherr von Tucher. Das frühere Vorstandsmitglied der Deutschen Hypothekenbank wohnt nicht nur in Tegernsee, sondern ist hier auch Inhaber einer deutschlandweit vertretenen Ingenieurgruppe und damit angewiesen auf einen funktionierenden Postbetrieb. Schon als er Mitte Oktober aufgefordert wurde, sein Postfach bei Schreibwaren Köstler innerhalb von zwei Wochen aufzulösen, verfasste er ein Protest-Schreiben an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post AG, Dr. Frank Appel.

„Nach meiner Kenntnis ist die Deutsche Post verpflichtet, ab 3000 Einwohnern eine Poststelle zu gewährleisten“, heißt es in dem Brief. Am Tegernsee würden Vorstände und Inhaber von bedeutenden Unternehmen leben, „was hier seitens der Deutschen Post stattfindet, ist peinlich und Image schädigend.“ Die Post sollte sich vielmehr bemühen, ein Vorzeigebetrieb zu sein. Sollte der Postbetrieb in Tegernsee nicht sichergestellt werden, so von Tucher, dann werde er diese Vorgehensweise deutschlandweit an den Pranger stellen.

In Kopie ging das Schreiben auch Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn. Der bedankte sich in seiner Antwort für das Engagement Tuchers in Sachen Post. Es bleibe zu hoffen, so Hagn, dass sich etwas bewege und diese Angelegenheit zur Zufriedenheit aller geregelt werden könne.

Geregelt ist bis dato nur so viel: Freiherr von Tucher wartet bislang vergeblich auf eine Antwort, eine neue Filiale in Tegernsee ist nach der Schließung von Schreibwaren Köstler nicht in Sicht und die Schließungswelle der Postbank geht weiter. Mitte Dezember gehen auch in Rottach-Egern die Lichter aus. Post- und Paketdienst ist dann zumindest bei Edeka an der Südlichen Hauptstraße möglich.

