55-Jähriger aus Hausham muss wegen Untreue in Haft: „Wollte meiner Familie etwas bieten“

Ein 55-Jähriger aus Hausham muss für ein Jahr und zehn Monate hinter Gitter (Symbolbild). © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Ein Haushamer bestellte auf Kosten eines Hotels in Tegernsee, bei dem er angestellt war, Waren und ließ sich diese nach Hause liefern. Es war nicht das erste Mal.

Tegernsee/Hausham – Die Taten haben sich laut Anklage zwischen April 2020 und Januar 2021 abgespielt, als der 55-Jährige in leitender Position in einem Tegernseer Hotel beschäftigt war. In seinen Aufgabenbereichen hatte er direkt mit den Geldern des Hotels zu tun – was er offenbar schamlos ausnutzte. Er bestellte Waren über den Betrieb und ließ sich diese an seine Wohnadresse liefern – darunter eine Couch, einen Couchtisch, einen Drucker, Webcams, Mikrofone und Saunakonzentrate. Drei Mal soll er sich zusätzlich per Paypal insgesamt 2660 Euro Firmengeld gesendet haben. Damit nicht genug, transferierte er eigenständig weitere 710 Euro vom Hotelkonto auf sein privates – diesmal für Umzugskosten. Auch in die Bargeldkasse des Hotels griff der 55-Jährige. Insgesamt standen 40 tatmehrheitliche Fälle der Untreue im Raum.

„Ich kann mir selbst nicht erklären, warum es wieder passiert ist“, sagte der größtenteils geständige Angeklagte bei der Sitzung des Schöffengerichts in Miesbach. Wieder, weil der Mann wegen Untreue in mehr als 100 Fällen – damals in Millionenhöhe und mit identischem Vorgehen – er bereits mehrere Jahre im Gefängnis saß. Sein Rückfall tue ihm „unendlich leid“, sagte der 55-Jährige mit zittriger Stimme und Tränen in den Augen. „Ich wollte meiner Familie etwas bieten.“

Umzugskosten wären erstattet worden - aber nicht ohne Absprache

Diese habe zu seinen Anfangszeiten in dem Tegernseer Hotel noch einige hundert Kilometer entfernt gelebt. Die Flugreisen an den Wochenenden hätten ihn einiges gekostet, ebenso wie die doppelte Miete. Am Computer habe er alte Rechnungen des Hotels bearbeitet und die Lieferanschrift geändert. Es sei Usus gewesen, dass er im Namen des Geschäftsführers Rechnungen freigab. Heute zahle er den durch ihn entstandenen Schaden in Raten zurück. „Die Sachen habe ich dem Hotel auch zurückgegeben“, betonte er.

Aufgeflogen ist das Ganze durch eine Hotel-Mitarbeiterin, der einige Unstimmigkeiten aufgefallen waren. „Da wurden Sachen gekauft, die das Hotel gar nicht benötigte“, sagte die 53-Jährige im Zeugenstand. Richtig stutzig wurde sie aber erst bei den Paypal-Zahlungen und Barabhebungen aus der Kasse. Der Geschäftsführer des Hotels zeigte sich vor Gericht sprachlos, als er erfuhr, dass der Angeklagte das Recht gehabt haben soll, in seinem Namen Rechnungen freizugeben. Der 54-Jährige erklärte zudem, dass Umzugskosten bis zu 5000 Euro erstattet würden, sagte im gleichen Atemzug aber: „Er kann sich doch nicht einfach selbst etwas überweisen, ohne das abzusprechen.“

Ein Jahr und zehn Monate Haft - ohne Bewährung

Als die Untreuehandlungen des Haushamers auffielen, habe der Geschäftsführer die Revision eingeschaltet. „Die sicherte ihm zu, dass er, wenn er kooperiert, eine fristgerechte Kündigung erhält und auf eine Strafanzeige verzichtet wird“, berichtete er. Dazu hätte der 55-Jährige eine vollständige Auflistung aller Bestellungen und Transaktionen liefern sollen. „Wir haben ohne sein Zutun aber noch mehr Fälle gefunden“, fügte der 54-Jährige an. Etwa 12 000 Euro stünden in Summe als Schaden im Raum.

Für die Staatsanwaltschaft blieben am Ende 38 Fälle der gewerbsmäßigen Untreue stehen. Vor allem aufgrund der Vorstrafe sowie der Vielzahl der Taten forderte sie eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Verteidiger Max-Josef Hösl verwies auf die neue Arbeitsstelle, die sein Mandant inzwischen habe: „Dort schätzt man ihn als sehr loyal und fachkompetent“. Er plädierte auf eine zweijährige Bewährungsstrafe, was dem 55-Jährigen den Verbleib im Beruf ermöglichen würde. Doch nach knapp fünf Stunden Verhandlung war klar: Der Haushamer muss erneut in Haft, ein Jahr und zehn Monate. „Sie haben wieder 38 Mal das gemacht, wofür Sie bereits über fünf Jahre im Gefängnis gesessen sind“, begründete Richter Walter Leitner seinen Spruch. „Ich traue Ihnen zu, dass das erneut passieren könnte – vor allem, weil Sie in Ihrem neuen Job wieder mit fremdem Geld hantieren.“

