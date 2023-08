Unwetter mit heftigem Hagelschauer richtet Verwüstungen an: Autos demoliert, Scheiben zerschlagen

Von: Christina Jachert-Maier

Der Hagel zertrümmerte die Heckscheiben der Autos, die auf dem Parkplatz des Wiesseer Hotels Bussi Baby standen. © Max Kalup

Das Ende der Sommerhitze kam kurz und heftig. Am Samstagnachmittag erreichte das Unwetter das Tegernseer Tal. Es brachte einen zerstörterischen Hagelschauer.

Tegernseer Tal - Der plötzliche Wetterumschwung war keine Überraschung. Den Rosstag, der am heutigen Sonntag stattfinden sollte, hatte die Gemeinde Rottach-Egern schon am Freitag abgesagt. Das Unwetter erreichte das Tegernseer Tal am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr. Es brachte einen heftigen Hagelschauer, der überall im Tegernseer Tal Autos demolierte und Glasscheiben zerschlug. Anschließend brach Starkregen nieder.

Das Unwetter wütete kurz und heftig. © Max Kalup

Die Feuerwehren hatten reichlich zu tun, die Polizei unterstützte die Einsätze. „Nach einer Stunde war das Unwetter vorbei“, berichtete eine Sprecherin der Polizei. Aus polizeilicher Sicht gebe es „nur“ typische Unwetterschäden, keine besonderen Vorkommnisse. Die Aufräumarbeiten werden allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen.

Auch in Schliersee pumpte die Feuerwehr Keller aus. © Max Kalup

Das Unwetter richtete vor allem in Bad Wiessee und Rottach-Egern Schäden an, auch Schliersee war betroffen. Im Wiesseer Söllbachtal wurden Wanderer vom Hagelschlag verletzt und brauchten Hilfe.

Bei dem Unwetter kamen Autos von der Straße ab, wie hier in Bad Wiessee. Zerschlagene Heckscheiben wurde notdürftig abgedeckt. © Max Kalup

Dies als erster Überblick. Weitere Informationen folgen.

