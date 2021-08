Urlaub am Tegernsee: Jens Spahn besucht Chagall-Ausstellung

Die Werke von Marc Chagall haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seinen Gatten Daniel Funke (ab 3.v.l.) ins Gulbransson Museum in Tegernsee gelockt. Sonja Still und Klaus Fresenius (v.l.) geleiteten sie durch die Schau.

Hoher Besuch im Gulbransson Museum

Prominenten Besuch hat das Gulbransson Museum in Tegernsee am Sonntag begrüßt: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sah sich die Chagall-Ausstellung an.

Das Olaf Gulbransson Museum in Tegernsee hat am Sonntag prominenten Besuch empfangen: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Ehemann Daniel Funke sahen sich dort die aktuelle Sonderausstellung mit Werken von Marc Chagall an. Ein Programmpunkt, den sich die beiden selbst für ihren Urlaub ausgesucht hatten, der sie heuer abermals an den Tegernsee geführt hat – unter anderem zum Wandern.

Interessiert folgten die beiden bei einer Führung den Erklärungen von Sonja Still. Klaus Fresenius, stellvertretender Vorsitzender der Gulbransson Gesellschaft, freute sich über das Interesse des hohen Besuchs.

