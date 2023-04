Vandalismus in der Rottacher Sporthalle: Toiletten-Anlage verwüstet - Videomaterial liegt vor

Von: Christina Jachert-Maier

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung (Symbolfoto). © Rene Ruprecht

Es wurden Wände beschmiert, Toilettendeckel zerschlagen und sogar versucht, Papier in Brand zu setzen. Unbekannte haben die Toilettenanlage in der Rottacher Sporthalle verwüstet.

Rottach-Egern - Die Zerstörungswut entlud sich bereits am Dienstag, 11. April, zwischen 16 und 17 Uhr. Namentlich Unbekannte, so teilt die Polizei Bad Wiessee mit, beschmierten in der Behinderten- und Damentoilette der Sporthalle der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern die Wände, zerschlugen Toilettendeckel und Papierhalter. Sie versuchten auch, Papier und andere Gegenstände in der Toilette in Brand zu setzen. Dies ist auf Video dokumentiert. Am Montag, 17. April, erstattete die Gemeinde Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Wiesseer Polizei.

Sportgelände dient als Jugendtreff

Den Gesamtschaden beziffert die Gemeinde auf mindestens 1500 Euro. Bei der Polizei ist dem Bericht zufolge bekannt, dass das Sportgelände der Schule aktuell als Treffpunkt der Jugendlichen des Tegernseer Tal nach der Schule dient.

Die Polizei Bad Wiessee ermittelt nun wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Die Auswertung der Videos und Identifizierung der Täter dauert an. Erst vor Kurzem haben Jugendliche im Inneren des Hotels Bachmair am See Mobiliar demoliert.