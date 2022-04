„Vergelt‘s Gott, Odilo“: Eine Hommage in Tegernsees herzoglichen Räumen

Von: Alexandra Korimorth

Im Vestibül des Tegernseer Schlosses versammelten sich zur Eröffnung der Ausstellung geladene Gäste und die Mitglieder der herzoglichen Familie. © HGK

Eine Hommage in Wort und Bild würdigt im Vestibül des Tegernseer Schlosses den verstorbenen Abt Odilo Lechner. Nun wurde die Ausstellung „Vergelt’s Gott, Odilo“ im Beisein prominenter Gäste eröffnet.

Tegernsee – Im Schloss Tegernsee fanden sich am Donnerstagabend (28. April) auf Einladung von Herzog Max, Herzogin Elizabeth und Herzogin Anna in Bayern die geladenen Gäste zum Empfang zusammen, darunter Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Herzog Franz von Bayern sowie viele Geschichts- und Kunstinteressierte aus nah und fern.

Familie Wittelsbach stets eng verbunden mit den Äbten

Ehe Herzog Max in Bayern seine Gäste ins Vestibül im ersten Stock führte, betonte er die über Generationen enge Verbindung der Familie Wittelsbach zu den Äbten von Kloster Andechs und St. Bonifaz, allen voran Abt Odilo. „Als Hans-Günther Kaufmann mit der Idee einer Hommage an den großen Benediktinerabt in Verbindung einer Fotoausstellung an uns herantrat, hatten wir nicht nur nichts dagegen, sondern wir haben uns gefreut“, erklärte Herzog Max in Bayern auch im Namen seines Bruders Herzog Franz von Bayern, der bestätigend nickte. „Die Würdigung von Abt Odilo ist uns ein Anliegen.“ Kaufmann habe wundervoll Erinnerungen zusammengestellt.

Fotografien Kaufmanns präsentieren sich an „Himmelsleitern“

Der Miesbacher Fotograf stellt Aufnahmen aus, die etwa eine Prozession, Nonnen beim Sightseeing über Rom, die Fraueninseln im Chiemsee, brandungsähnliche Wolkenwellen, Heiligenstatuen oder Gewitterlandschaften zeigen. Sie sind an hölzernen „Himmelsleitern“ fixiert, die an den an Marmorsäulen lehnen. Der Impetus dieser Darreichungsform ist klar: Hier mögen Bayern und Himmel ineinander fließen.

Hans-Günther Kaufmann mit einer seiner Fotografien. © Thomas Plettenberg

O-Töne von Abt Odilo ergänzen die Ausstellung

Die Fotografien ermuntern in ihrer unterschiedlichen Motivik, mit Farbigkeit oder dem Spiel von Licht und Schatten bei den sechs schwarz-weißen Arbeiten zur Vertiefung und Sinnsuche. Aber sie verändern sich in ihrer Wirkung, sobald man die Worte des 2017 verstorbenen Abt Odilo im O-Ton hört: Die hatte Kaufmann auf Aufforderung des Abtes selbst aufgenommen, rund 20 Jahre, ehe seine Fotos entstanden. Mit den Botschaften Odilo Lechners, der zeitlebens von der „Weite des Herzens“ kündete, bekommt die Ausstellung eine Dynamik, die dem Betrachter neue Perspektiven öffnet.

Bilder der Ausstellung werden auf Wanderschaft gehen

„Es ist erstaunlich, wie sehr die Texte zu den Bildern passen“, findet Kaufmann. „Abt Odilo hatte einen unglaublichen Weitblick. Oder aber ich habe ihn so verinnerlicht, dass sie mir gelungen sind“, sagte der Fotograf und Odilo-Vertraute. „Odilo war und ist eine Lichtgestalt des Glaubens. Er gibt Hoffnung und Orientierung.“ Kaufmann freute sich besonders, dass der Auftakt dieser Hommage, die als Wanderausstellung weiterziehen wird, in den Räumen des ehemaligen Benediktinerklosters stattfindet: „Das hier ist bayerische Kontinuität pur. Hier spürt man, dass es trotz aller Krisen weitergeht.“ Die Ausstellung „Vergelt’s Gott, Odilo“ solle ermuntern, die Chancen zu sehen, die in Veränderungen lägen, und keine Angst davor zu haben.

Im Bankettsaal gibt es erste Einblicke in die Ausstellung „Im königlichen Rampenlicht“, die 2023 in München stattfinden wird: Neben den Fotografien, die Kaufmann von Herzogin Elizabeth und Herzog Max in Bayern sowie Herzog Franz von Bayern gemacht hat, sind die digitale Präsentation einer Auswahl historischer Fotografien von Ludwig II., Elisabeth Herzogin in Bayern (Sisi), Prinzregent Luitpold bei der Jagd, königliche Hoheiten auf Bootsfahrt oder beim Eisstockschießen aus dem Geheimen Archiv der Wittelsbacher zu sehen.

Ausstellung ist bis 6. Mai täglich in Tegernsee zu sehen

Die Ausstellung „Vergelt’s Gott, Odilo“ ist bis Freitag, 6. Mai, täglich von 10 bis 16 Uhr in den herzoglichen Räumen im Schloss Tegernsee (Zugang vom Schlossplatz) zu sehen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Obdachlosenhilfe der Abtei St. Bonifaz München, die sich auch um Geflüchtete aus der Ukraine kümmert, sind willkommen.

