Verkehrsbremse in der Tegernseer Bahnhofstraße: Tempo 30 ist angekommen

Seit dem Start der Mega-Baustelle gilt in der Tegernseer Bahnhofstraße Tempo 30. Kurz nach der Einführung blitzte es dort häufig. Jetzt stellt sich die Situation anders dar.

Tegernsee– Vom und zum Bahnhof strömen zu Schulzeiten die Gymnasiasten, hinzu kommen mit der Bahn an- und abreisende Ausflügler. Im Februar 2017 wollten die Stadträte Rudi Gritsch (CSU), Andrea Köstler (FWG) und Martina Niggl-Fisser (Bürgerliste) mit Verweis auf die Sicherheit den Bereich Bahnhofplatz und Bahnhofstraße per Antrag zur Tempo 30-Zone machen. Doch im Bauausschuss prallte der fraktionsübergreifende Wunsch ab: Eine Tempo-30-Zone in diesem Bereich sei nicht zulässig.

Das änderte sich mit dem Start der Mammut-Baustelle fürs Quartier Tegernsee im Herbst 2017. Aufgrund der besonderen Situation – geschätzt rollen bis zum Ende der Bauarbeiten rund 10.000 Lastwagen durch den Bereich – befürwortete auch die Polizei das Tempolimit.

Gute Erfahrungen mit Tempo 30 in Tegernseer Bahnhofstraße

„Wir machen damit sehr gute Erfahrungen“, resümiert Bürgermeister Johannes Hagn (CSU). Allerdings habe es anfänglich sehr viele Beanstandungen gebeben. „Aber inzwischen haben sich die Leute daran gewöhnt und fahren entsprechend“, meint Hagn. Um dem neuen Gebot Respekt zu verschaffen, hatte die Stadt den kommunalen Zweckverband mit der konsequenten Überwachung beauftragt. Anfangs blitzte es häufig, inzwischen nur selten. „Das ist eine Gewohnheitssache, auch bei mir“, sagt Hagn.

Vorläufig gilt Tempo 30 nur bis zum Ende der Bauzeit, also voraussichtlich bis zum Sommer 2021. Bis dahin sollen ein Vier-Sterne-Hotel und drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 85 Wohnungen stehen. Möglicherweise bleibt das Tempo 30-Gebot für die Bahnhofsstraße aber auch über diesen Zeitpunkt hinaus erhalten.

Tempo 30: Manche finden es zu langsam

„Es gibt starke Befürworter und starke Gegner“, weiß Hagn. Mancher finde, dass Tempo 30 den Verkehr im Ort zu langsam mache. Insgesamt stelle sich auch die Frage, wie die Stadt die Situation an der Hochfeldstraße nach Abschluss der Bauarbeiten auf Dauer regele. Einige Anwohner wollten die früheren Parkplätze wieder. Über all das, so der Bürgermeister, habe nach der Kommunalwahl der neue Stadtrat zu entscheiden.

Aktuell sorgt nicht nur Tempo 30 im Bereich der Baustelle für Sicherheit. Eine Umleitung hält den Verkehr fern, für Baustellen-Fahrzeuge gibt es eine eigene Zufahrt mit Lkw-Wartezone in der Hochfeldstraße. Mit Rücksicht auf Schule und Kindergarten dürfen Lkw erst nach 8 Uhr ein- und ausfahren.

Auch diese Anordnung hat die Stadt mit Nachdruck im Auge. „Wir haben die Eltern gebeten, uns jeden Verstoß zu melden“, berichtet Hagn. Die sei auch geschehen, allerdings nur wenige Male. „Das waren dann Subunternehmer, die nicht warten wollten“, meint Hagn. Er habe die Verstöße unverzüglich beim Generalunternehmer, der Firma Planquadrat, moniert. „So konnten wir das im Keim ersticken“, meint der Bürgermeister. Für die Baufirmen sei das Gebot zweifellos lästig. Wenn ein Lkw unbedingt vor acht Uhr fahren müsse, dürfe aber auch ein Lotse eingesetzt werden, der auf die Kinder achte.

Baustelle in Tegernsee: Klare Regelung für Verkehr

„Wir haben den Baustellenverkehr permanent im Auge“, versichert Hagn. Der mache kaum Probleme, auch die Verschmutzung halte sich dank der Reifen-Waschanlage in Grenzen. Allerdings gebe es immer wieder Autofahrer, die trotz üppiger Beschilderung der Umleitung den direkten Weg nehmen wollen und dann in der Sackstraße festhängen. Auf Bitten der Anwohner habe die Stadt weitere Schilder platziert: „Mehr geht eigentlich nicht.“

