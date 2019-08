Vermisstensuche am Tegernsee: Die beiden Schwimmer sind gefunden - wohlbehalten

Auf dem Tegernsee hat die Suche nach zwei vermissten Schwimmern ein Großaufgebot an Rettungskräften beschäftigt. Jetzt kann das BRK zum Glück Entwarnung geben.

Update, 21.45 Uhr:

Aufatmen am Tegernsee: Die vermissten Personen sind gefunden - wohlbehalten. Das teilt das BRK über den Einsatz mit:

Großeinsatz am Tegernsee, nachdem dort gegen 19.20 Uhr laut dem Notruf zwei Schwimmer vermisst wurden. Einsatzkräfte der Wasserrettung und des Rettungsdienstes machten sich umgehend auf den Weg und leiteten eine Großsuche auf dem See ein. Unterstützt wurden sie hierbei von der Feuerwehr und der Polizei.

Gegen 21.00 Uhr dann die erleichternde Rückmeldung: Beide Vermissten wurden wohlbehalten am Land angetroffen. Der Einsatz konnte somit erfolgreich beendet werden.

Die zum Großteil ehrenamtlichen Einsatzkräfte kamen von den Wasserwachten Rottach-Egern und Bad Wiessee, der Wasserwacht Schnell-Einsatz-Gruppe im Landkreis Miesbach, der DLRG Tegernsee und Gmund, der BRK-Bereitschaft Bad Wiessee sowie von den Feuerwehren Tegernsee und Bad Wiessee. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte im Einsatz.

Update, 20.10 Uhr: Eine Vermisstensuche beschäftigt die Rettungskräfte am Tegernsee. Gegen 19.20 Uhr wurde ein Notruf abgesetzt. Nach ersten Informationen der Polizei wurden zwei Personen vermisst. Sie waren beim Schwimmen im See gewesen, aber plötzlich nicht mehr zu sehen. Zahlreiche Rettungskräfte eilten zum Einsatzort nahe der Seesauna. Die DLRG Tegernsee suchte per Sonar nach den Vermissten. Nähere Informationen standen bis Redaktionsschluss nicht fest, die Suche dauerte an.

Erstmeldung vom 9. August, 19.50 Uhr: Auf dem Tegernsee: Zwei Personen vermisst - Großeinsatz läuft

Auf dem Tegernsee werden zwei Personen vermisst. Der Notruf ging gegen 19.20 Uhr ein. Feuerwehr, DLRG und Wasserwacht suchen mit einem Großaufgebot nach den Vermissten. Wir vermelden weitere Informationen, sobald diese bekannt werden.

+ Auf dem Tegernsee: Zwei Personen vermisst - Großeinsatz erfolgreich beendet © Ralf Poeplau



ag