Versteigerung: Original-Karikaturen von Heinz Viehweger für den guten Zweck - Bieten Sie mit!

Von: Jonas Napiletzki

Nicht nur Karikaturen: Der Tegernseer Künstler Heinz Viehweger arbeitet als Bildhauer. Nach seiner Figur „Mannäken Pis“ stellt der 84-Jährige auch 21 seiner Original-Karikaturen für die Spendenaktion der Heimatzeitung zur Verfügung (mehr auf www.tegernseer-zeitung.de). © Thomas Plettenberg

Heinz Viehweger malt Karikaturen für die Heimatzeitung - und versteigert nun Originale. Der Erlös landet in der Spendenaktion Leser helfen Lesern. Hier können Sie bieten.

Landkreis – Seit 2019 bereichert der Tegernseer Maler und Bildhauer Heinz Viehweger die Heimatzeitung mit seinen Karikaturen. Eine Beschäftigung abseits seiner ursprünglichen Tätigkeit, die ihm viel Freude bereitet. Als Föhnanderl macht er sich Gedanken über das Tegernseer Tal und seine Menschen.

Der 84-Jährige stellt neben seiner Skulptur „Mannäken Pis“ auch Originalkarikaturen für die Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ der Heimatzeitung kostenlos zur Versteigerung zu Verfügung. Einen Teil der Motive widmet Viehweger Geburtstagen und Sternzeichen.

Original-Karikaturen im A3-Format: Versteigerung bis Mittwoch

Die nachfolgenden 21 Karikaturen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun im Original auf Zeichenpapier im A3-Format ersteigern. Gebote können Sie ab sofort bis Mittwoch, 14. Dezember, um 17.30 Uhr, per E-Mail abgeben. Klicken Sie dafür bitte auf den jeweils unter Ihrer Wunsch-Karikatur stehenden E-Mail-Link und geben Sie Name, Adresse, Telefonnummer und Ihr Gebot ein. Achten Sie bitte darauf, dass in der Betreffzeile die passende Karikatur-Nummer steht.

Die Versteigerung startet mit einem Mindestgebot von 40 Euro. Es kann in Fünf-Euro-Schritten erhöht werden. Die aktuellen Höchstgebote werden dreimal täglich aktualisiert. Wollen Sie Ihr Gebot erhöhen, senden Sie einfach eine neue E-Mail mit einem höheren Gebot. Infos zur Bezahlung und zum Ablauf nach der Versteigerung finden Sie am Ende dieses Artikels.

Nr. 01: Waldfest oder Faschingsball?

Nr. 01: Waldfest oder Faschingsball? Der Fritzmaier Schorsch war sich heuer nicht so ganz sicher. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 01: 40 Euro.

Nr. 02: Sommerurlaub

Nr. 02: Sommerurlaub. Während die Oma vom Fritzmaier Schorsch von einem Rentner in Rimini umworben wird, will der Spezl wieder zu Hause fündig werden. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 02: 40 Euro.

Nr. 03: Die Brennholz-Krise

Nr. 03: Die Brennholz-Krise. Der Schorsch nutzt die Zeit, um seine grauslige Einrichtung zu verheizen. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 03: 40 Euro.

Nr. 04: Kittelschürzen-Trägerinnen

Nr. 04: Kittelschürzen-Trägerinnen. Die „figurvernichtende Bauchbinde“ trübt die Stimmung vom Schorsch. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 04: 40 Euro.

Nr. 05: Gesichtsfarbe

Nr. 05: Gesichtsfarbe. Der Schorsch und sein Spezl unterhalten sich über die unterschiedliche Sonnenbräune der Talbewohner. Das müsse an den Baumfällarbeiten liegen. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 05: 40 Euro.

Nr. 06: Bequemlichkeit im Wald

Nr. 06: Bequemlichkeit im Wald. Ein Berliner zeigt stolz dem Herrn Gruftelhuber seine luxussanierte Berghütte. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 06: 40 Euro.

Nr. 07: Rotlichthotel

Nr. 07: Rotlichthotel. Das in hellrosa frisch gestrichene Gebäude in Rottach-Egern weckt die Aufmerksamkeit. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 07: 40 Euro.

Nr. 08: Osterfest

Nr. 08: Osterfest. Der Enkel vom Fritzmaier Schorsch glaubt nicht daran, dass der Osterhase Eier legt. „Die gibt’s ja schon an Weihnachten“, sagt der Bub. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 08: 40 Euro.

Nr. 09: Wirtshauskultur

Nr. 09: Wirtshauskultur. Das letzte Bier im Glas stirbt aus. Roboter-Bedienungen und Bier am Stil winken. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 09: 40 Euro.

Nr. 10: Überreste

Nr. 10: Überreste. Im Januar wird oft Kram von Weihnachten verschenkt. Das Anderl gratuliert trotzdem. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 10: 40 Euro.

Nr. 11: Gang ins Bräu

Nr. 11: Gang ins Bräu. In dunklen Februar-Tagen wird die schönste Feier zum Verdruss. Das Anderl rät zur Mass in guter Gesellschaft. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 11: 40 Euro.

Nr. 12: Reinigender Monat

Nr. 12: Reinigender Monat. Trotz Winterspeck im März wünschen das Anderl und der Schorsch alles Gute. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 12: 40 Euro.

Nr. 13: Schickeria

Nr. 13: Schickeria. Vorbei sind die Sorgen und der Unmut. Im April wird geküsst und gefeiert. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 13: 40 Euro.

Nr. 14: Konkurrenz

Nr. 14: Konkurrenz. Während Freunde im Mai lieber Hochzeiten besuchen, droht der eigenen Geburtstagsfeier das Aus. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 14: 40 Euro.

Nr. 15: Stimmungswandel

Nr. 15: Stimmungswandel. Im Juni mit Sternzeichen Zwilling Geborene wechseln oft Partner, sagt das Anderl. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 15: 40 Euro.

Nr. 16: Harte Schale, weicher Kern

Nr. 16: Harte Schale, weicher Kern. Den im Juni oder Juli als Krebs Geborenen wird eine große Familie nachgesagt. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 16: 40 Euro.

Nr. 17: Genuss in vollen Zügen

Nr. 17: Genuss in vollen Zügen. Im Sternzeichen Löwe Geborene – also im Juli oder August – stehen gerne im Mittelpunkt. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 17: 40 Euro.

Nr. 18: Perfektion

Nr. 18: Perfektion. Jungfrauen aus August oder September fliegt ihre Ordnungsliebe um die Ohren. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 18: 40 Euro.

Nr. 19: Friedfertigkeit

Nr. 19: Friedfertigkeit. Waagen verdanken ihren Charakter dem Geburtstag im September oder Oktober. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 19: 40 Euro.

Nr. 20: Große Last

Nr. 20: Große Last. Skorpione haben es nicht leicht. Das Anderl wünscht zum Geburtstag im Oktober oder November viel Kraft. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 20: 40 Euro.

Nr. 21: Schützenfest

Nr. 21: Schützenfest. Ende November bis zum 23. Dezember Geborene gehen aufrichtig durchs Leben. © Repro: tp

Aktuelles Höchstgebot/Mindestgebot für Nr. 21: 40 Euro.

Der Ablauf nach Versteigerungsende

Der Bieter mit dem höchsten Gebot erhält am Donnerstag, 15. Dezember, eine Benachrichtigung über den Zuschlag per E-Mail oder Telefon. Sind zwei Bieter am Ende gleichauf, bekommt derjenige, der den Höchstbetrag zuerst geboten hat, den Zuschlag.

Der von Ihnen gebotene Betrag muss im Falle einer Benachrichtigung spätestens am Montag, 19. Dezember, auf dem Spendenkonto der Aktion „Leser helfen Lesern“ bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee eingegangen sein. Die Kontoverbindung lautet IBAN DE04 7115 2570 0000 0133 00. Der überwiesene Betrag gilt als Spende.

Nach Zahlungseingang wird die Karikatur an Sie verschickt. Geht das Geld nicht rechtzeitig ein, wird der nächste Bieter benachrichtigt. Nach Rücksprache können Sie das ersteigerte Original auch persönlich in der Redaktion Miesbach abholen. nap

