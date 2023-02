Viel Applaus für Gmunder Schäffler

Von: Gerti Reichl

Ihren Kronentanz führten die Gmunder Schäffler rund um den Tegernsee auf – hier vor dem Rathaus in Gmund und auch andernorts mit viel Publikum. © Thomas Plettenberg

Sie treten nur alle sechs Jahre auf, und diesmal mit einem Jahr Verspätung: Die Gmunder Schäffler bekamen viel Applaus für ihre Auftritte am Faschingsdienstag im Tegernseer Tal.

Tegernseer Tal – „Aber heid is koid...“ – dieses traditionelle Lied, das die Gmunder Schäffler bei ihrem Kronentanz begleitet, passte zum Glück überhaupt nicht zu den Auftritten am Faschingsdienstag. Die Sonne lachte und das zahlreiche, teils maskierte Publikum klatschte begeistert Beifall, als die Truppe, bestehend aus acht Tanzpaaren, Fahnenträger, Fasslklopfer, Reifenschwinger (Franz Huber) und Kasperl (Bernd Ettenreich, unterstützt von Familie Killer-Latein) rund um den Tegernsee ihren Auftritt hatte.

Ein durchaus seltenes Spektakel, denn nur alle sechs Jahre sind die Schäffler zu sehen. Sie gingen vor über 66 Jahren aus dem Gmunder Trachtenverein Neureuther hervor, wobei die Münchner Schäffler mit ihren Kostümen als Vorbild dienten. Die Tanzschritte werden dabei noch genauso vorgeführt, wie ursprünglich einstudiert.

Auftritt der Gmunder Schäffler: Bürgermeister wurden derbleckt

Los ging’s vor dem Rathaus in Gmund, es folgten Rottach-Egern, Tegernsee, Kreuth, Bad Wiessee, Schaftlach und Dürnbach. Begleitet von den Gmunder Dorfmusikanten, führten die Schäffler ihren gut achtminütigen Tanz fehlerfrei auf, was auch für den Reifenschwinger galt, der zwei gefüllte Schnapsgläser zum Takt der Musik bewegte, ohne einen Tropfen zu verschütten. Anschließend mussten die Rathauschefs, wie in Gmund Alfons Besel oder in Tegernsee Johannes Hagn, ein bisserl Derblecken über sich ergehen lassen, ehe sie die Worte mit besagtem Schnapserl hinunterspülen durften.

