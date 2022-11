Corona-Teststation beim Medius in Tegernsee: Andreas Hasenknopf erklärt, warum er das Angebot aufrecht erhält

Von: Gabi Werner

Ausgelagert: Für die Bürgertests hat Andreas Hasenknopf vom Medius im Tegernseer Kurgarten mittlerweile einen kleinen Container aufgestellt. © sts

Mit dem Ende vieler Corona-Maßnahmen ist die Zahl der Teststationen gesunken. In Tegernsee kann man sich am Medius weiter testen lassen. Im Interview erklärt Geschäftsführer Andreas Hasenknopf (47). warum er das Angebot weiterhin aufrecht erhalten möchte.

Tegernsee - Die Isolationspflicht im Falle einer Corona-Infektion hat Bayern kürzlich abgeschafft, Großveranstaltungen können wieder ungehindert stattfinden: Die Pandemie rückt mehr und mehr aus dem Bewusstsein der Menschen. Wer allerdings doch einen negativen Testnachweis benötigt – etwa weil er einen Angehörigen im Krankenhaus besuchen möchte –, ist froh, dass es im Landkreis nach wie vor Teststationen mit umfangreichen Öffnungszeiten gibt.

Eine davon ist die beim Medius im Tegernseer Kurgarten. Im Interview erklärt Geschäftsführer Andreas Hasenknopf (47), wer nach wie vor zum Testen kommt und warum er das Angebot weiterhin aufrecht erhalten möchte.

Herr Hasenknopf, Sie haben Ihre Teststation am Medius mittlerweile aus dem Gebäude in eine kleine Container-Test-Box ausgelagert. Wie kam’s?

Wir brauchen unsere Räumlichkeiten im Medius mittlerweile wieder für den Trainingsbetrieb. Deshalb haben wir die Teststation nach draußen verlagert.

Die kleine Box ist vermutlich ausreichend. Der Andrang von Testwilligen dürfte ja nicht mehr allzu groß sein.

Die Nachfrage ist tatsächlich merklich zurückgegangen. Teilweise haben wir nur noch 15 Tests pro Tag. Wir wollten das Angebot trotzdem nicht einstampfen – viele verlassen sich ja auf uns.

Wer kommt denn überhaupt noch zum Testen?

Das sind zum allergrößten Teil Leute, die den negativen Testnachweis für einen Besuch im Altenheim oder im Krankenhaus benötigen. Für die ist der Bürgertest ja auch nach wie vor kostenlos. Genauso wie für andere Gruppen, etwa Kinder unter fünf Jahren oder Beschäftigte in bestimmten Einrichtungen. Selbstzahler, die drei oder sogar zehn Euro bezahlen müssten, haben wir kaum.

Wie lässt sich der Testbetrieb überhaupt organisieren, wenn nur noch so wenige Bürger kommen? Sie können ja nicht immer einen Mitarbeiter bereitstellen, oder?

Es gibt tatsächlich Zeiten, in denen ein Mitarbeiter ausschließlich fürs Testen anwesend ist. An der Box haben wir eine Klingel, mit der sich Testwillige bemerkbar machen können – der Mitarbeiter wartet drinnen. Es gibt aber auch Zeiten, da werden die Tests bei Bedarf von anwesenden Sporttherapeuten mitgemacht. Wir können nicht immer extra jemanden für die Tests vorhalten. Kürzlich habe ich selbst mal eine Schicht übernommen: Da ist zwischen 9 und 11 Uhr eine einzige Person zum Testen gekommen.

Ihre Teststation hat auch samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Darüber werden sicherlich viele froh sein.

Ja, wir halten das Angebot auch an Wochenenden und Feiertagen aufrecht. Gerade da ist oft besonders viel los. Wenn ich zum Beispiel am Wochenende jemanden im Altenheim besuchen möchte, brauche ich ja zwingend einen Testnachweis. Sonst darf ich nicht rein.

Ihre Teststation in Rottach-Egern hat ja mittlerweile geschlossen. Nun gibt es noch die in Schliersee und die Test-Box in Tegernsee. Wie lange werden Sie den Betrieb noch aufrecht erhalten?

Ich gehe davon aus, dass wir unsere Teststationen noch bis März geöffnet halten. Auch über die Weihnachtstage können sich die Leute bei uns testen lassen – allerdings werden wir da wegen der Mitarbeiter die Öffnungszeiten ein wenig anpassen.