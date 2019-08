Auf der Point: Platzeinweihung mit Turnier und großer Party 

Der Volleyballclub Tegernsee feiert das 20-jährige Bestehen und die Einweihung des dritten Beachvolleyballplatzes auf der Point: Mit einem Turnier und einem Open Air am 7. September.

Tegernsee –Pünktlich zum 20-jährigen Bestehen macht sich der Volleyballclub Tegernseer Tal (VCTT) selbst das größte Geschenk: Er eröffnet den dritten Beachvolleyballplatz auf der Point. Einweihung und Geburtstagsparty steigen zusammen am Samstag, 7. September, mit einem Turnier und einem „Tegernsee Open Air“ mit vier Bands.

Mit der Fertigstellung des dritten Platzes auf der Point geht dieser Tage ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. „Es fehlen nur noch die Einzäunung, die Netzpfosten und das Netz“, berichtet Club-Vorsitzender Thomas Barnstorf. Der Platz sei sehr schön geworden, der Bau reibungslos und ohne Beschwerden von Nachbarn gelaufen. Möglich wurde der Bau dank vieler Spenden, Eigenleistung des Clubs und auch der Stadt Tegernsee, die 10.000 Euro beigesteuert hat. Schließlich steht der Beachplatz am Pointstrand auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Barnstorf und seine Kollegen sind überglücklich, denn nun kann sich der Club auch für die bayerischen Jugendmeisterschaften bewerben. „Der Jugend etwas zu bieten, ist unser Hauptanliegen“, so Barnstorf.

Zu den Anfängen vor 20 Jahren noch belächelt, hat sich Beachvolleyball auch in Tegernsee etabliert und ist überhaupt als cooler, lässiger Sport beim Nachwuchs angesagt – nicht erst, seitdem das deutsche Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 die Goldmedaille erspielt hat.

Volleyballclub Tegernsee: Erst wird gebaggert, dann gefeiert

Jetzt wird gefeiert. Los geht’s ab 9.30 Uhr, da lädt der VCTT lädt zum 1. E-Werk Quattro-Beachvolleyball-Turnier für Firmen und Vereine. „Teilnehmen können alle Firmen und Vereine aus dem Landkreis und Umgebung, die Lust haben“, sagt Barnstorf.

Ein DJ sorgt während des Turniers für die richtige Stimmung. Um 11 Uhr wird das Turnier unterbrochen. Da bekommt der Mega-Sandkasten für Freitzeitsportler und ambitionierte Beachvolleyballer zunächst den offiziellen Segen.

Nach dem sportlichen Teil des Jubiläumstags geht’s musikalisch rund. Ab 14 Uhr rocken vier Livebands den Platz: HoamatBeat, Wally Warning & Amy, Fun Can Do! und Hüttn Beatz. Karten zum Preis von 25 Euro gibt es im Vorverkauf unter www.muenchenticket.de und bei allen Tourist-Informationen am Tegernsee. Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Für die Besucher sind Zelte aufgestellt.

