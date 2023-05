Tag des Tourismus im Tegernseer Tal: Von Digitalisierung bis Problem-Bär

Gastgeber-Treffen

Von Christina Jachert-Maier schließen

Beim Tag des Tourismus war die Tegernsee App zumindest in einer ersten Version vorzeigbar. Beim Gastgebertreffen im Hotel Caro & Selig gehörte die Digitalisierung zu den großen Themen – so wie der Fachkräftemangel.

Tegernsee – 660 Gastgeber-Betriebe gibt es aktuell im Tegernseer Tal. Der Tourismus, weiß Landrat Olaf von Löwis, „ist die Leitökonomie im Landkreis“. Beim alljährlichen Tag des Tourismus präsent zu sein, ist für den Landrat Ehrensache. Diesmal hatte die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) ins neu eröffnete Hotel Caro & Selig in Tegernsee eingeladen. Die Wahl der Örtlichkeit gehört zum Konzept: TTT-Chef Christian Kausch ist daran gelegen, dass sich neue Häuser der Gastgeber-Gemeinschaft präsentieren können. „Zum Glück haben wir immer wieder Neu-Eröffnungen“, stellte er zufrieden fest.

Zahlreiche Fachvorträge

Gut 100 Besucher waren heuer der Einladung gefolgt, eine gute Zahl. Bevor es zu den Fachvorträgen ging, blieb genug Zeit, um sich vom Digitalisierung-Team der TTT die neue Tegernsee App zeigen zu lassen. Wie berichtet, bietet die Web-App zahlreiche Service-Funktionen für Gäste und Einheimische. „Wir haben es geschafft, dass sie heute läuft“, berichtete Kathrin Sprenger. Die App, noch in der Testversion, wurde den Gastgebern präsentiert, um sich Rückmeldungen für die weitere Entwicklung zu holen. Die Digitalisierung, so Kausch, sei ein ungemein wichtiges Thema, auch mit Blick auf das große Problem, das die gesamte Branche drückt: den Fachkräftemangel. Digitale Produkte bringen neuen Service und damit Entlastung. „So können wir es den Mitarbeitern einfacher machen“, erklärte Kausch.

Werbung für „eSeeShare“

Den Nerv der Zeit trifft auch „eSeeShare“, das vor Kurzem an den Start gegangene Miet-Angebot für E-Autos. Ein vor dem Hotel abgestelltes E-Auto zog die Blicke auf sich, drinnen informierte Florian Appel, Vertriebsleiter des E-Werks Tegernsee, die Gastgeber über das neue Konzept. „Es ist bestens angelaufen“, berichtete Appel. Die sechs Leih-Autos seien gut gebucht, ein siebtes werde bald am Gmunder Rathaus als neue Station platziert. Appel und sein Team warben am Stand um neue „Anker-Kunden“, also darum, dass Gastgeber E-Autos für ihre Kundschaft bereit halten. Die Idee: Wenn Urlauber am Ziel problemlos ein Fahrzeug leihen können, sind sie eher bereit, das eigene Auto zuhause stehen zu lassen.

Vielfalt der Hotellerie macht die Attraktivität aus

Die Weiterentwicklung sei wichtig, betonte auch Wiessees Bürgermeister Robert Kühn, der in Vertretung seiner Amtskollegen die Gäste begrüßte. „Wenn wir stehen bleiben, kommt keiner mehr.“ Es gelte aber auch, die Vielfalt der Hotellerie am Tegernsee zu erhalten, so Kühn. Dass die Betriebe von der kleinen Pension bis zum Luxushotel so unterschiedlich seien, mache die Attraktivität des Tegernseer Tals aus: „Die Diversität wird unsere Zukunft sichern.“

Appell für mehr Zusammenhalt

Tourismus-Chef Kausch gab sich in seinem Ausblick auch angesichts der vielen in der Entstehung begriffenen Objekte optimistisch. Er sparte aber auch die Probleme nicht aus – und mahnte zum Zusammenhalt. Auch wenn der Fachkräftemangel noch so sehr drücke: In einen anderen Betrieb zu marschieren und dort an der Bar zu versuchen, Personal fürs eigene Haus abzuwerben, sei absolut nicht in Ordnung. „Das Problem müssen wir gemeinschaftlich angehen.“

Bär und Wolf machen Angst

In seinem bebilderten Vortrag zeigte Kausch auch Bär und Wolf. Werde deren Ansiedlung zugelassen, meinte er eindringlich, „verlieren wir alle unser Geschäft“. Schon jetzt gebe es viele Anfragen bei der TTT, ob man am Tegernsee die Begegnung mit einem Bären fürchten müsse. Noch führe dies nicht zum Gästerückgang. Aber es stehe zu befürchten, dass die pure Angst der Almbauern dazu führe, dass deren Nachfolger nicht mehr auf dem Berg wirtschaften möchten. Dies aber bedeute das Ende der Kulturlandschaft, die den Reiz der Region ausmache.