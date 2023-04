Von Tegernsee nach Tennessee: Nik Wallner bringt erstes Album raus

Von: Alexandra Korimorth

Bayerische Lebensart, verpackt in Countrysound: Nik Wallner alias Dominik Oberwallner stellt am Samstag in Kaltenbrunn sein erstes Album vor. © THomas Plettenberg

Früher sang er bei „The Voice“, heute hat er seinen eigenen Stil gefunden. Nun veröffentlicht Countrysänger Nik Wallner sein erstes Album „Landkarte“ – mit Countrysound und Heimatgefühl.

Tegernsee – Vom Tegernsee nach Tennessee ist es nicht weit – zumindest musikalisch: Am morgigen Freitag erscheint mit „Landkarte“ das erste Album des bayerischen Countrysängers Nik Wallner – mit 13 Songs vom Tegernsee, made in Nashville.

Deutscher Rock-Pop mit Country-Einflüssen ist das Ding von Nik Wallner alias Dominik Oberwallner. In diesem Tenor hat der 30-jährige Countryman aus Tegernsee mit seiner eingängigen, bärig tiefen und samtig weichen Stimme sechs Singles veröffentlicht und sie erfolgreich bei Konzerten präsentiert, unter anderem beim Tollwood-Festival und beim internationalen „Country to Country Festival“, das in Berlin, London und Amsterdam stattfand. Spätestens seitdem weiß er: „Deutscher Country-Sound funktioniert.“ Der habe aber nichts mit Cowboy-Hut und -Stiefeln zu tun, sondern mit der Vermittlung des Lebensgefühls, wenn man sich der Natur, dem Bodenständigen und Einfachen verbunden fühle, wenn einem Freundschaft, Gemeinschaft und Familie wichtig seien. Für Nik Wallner bedeutet „Country-Style“ deshalb, das Lebensgefühl im Tegernseer Tal zu besingen, es aber erdig nach amerikanischem Country klingen zu lassen.

Zum eigenen Stil nach „The Voice“

Behutsam hat er sich dem Country-Genre angenähert, seit er vor neun Jahren noch als Teil eines Duos in Lederhosen und Trachtenhemd das Millionenpublikum von „The Voice“ und Rea Garvey als country-affinen Juror der TV-Show begeisterte. Heute hat er seinen eigenen Stil gefunden. Äußerlich hat Nik die Lederhose gegen Jeans und Holzfällerhemd eingetauscht, inhaltlich besingt er seine Heimat, den Tegernsee. Über das Tegernseer Tal sagt der 30-Jährige: „Hier wird es nie langweilig. Hier ist alles, was ich brauche und liebe. Dass es so ist, ist für mich aber nichts Selbstverständliches.“

Schon seine bisherigen Songs wie „Hell yeah“, „Landweilig“, „Dein Zuhaus“, „Sommerliebe“, „Ich wär dabei“ und „Nashville-Tegernsee“ erzählen vom einfachen, guten Leben, von Freunden und Familie, vom Feiern und von der Tegernseer Lebensart, vom Bavarian Way of Life. Das tun die Neuen auch, wenn nicht noch mehr. Auf den Song „Papa“, den er für seinen Vater geschrieben hat, ist Nik Wallner besonders stolz. „Er beschreibt, woher ich komme, was mich und das Tal ausmacht.“ Mit dem Album zeichnet der 30-Jährige quasi seine persönliche und emotionale Landkarte.

Gesang vom Tegernsee, Musik aus Nashville

Dass sich alle 13 Songs auf dem Album „Landkarte“ nach internationalen Country-Hits anhören, dafür haben sich Nik Wallner und sein Produzent Tom Olbrich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie haben – die Digitalisierung macht es möglich – die Soundfiles von Nik Wallners Gesang nach Nashville, Tennessee – ins Herz der Country-Landkarte – geschickt und die Musik von fünf echten, grammy-nominierten Nashville-Country-Musikern einspielen lassen, darunter der legendärer Drummer Jerry Roe. Gemixt und gemastert hat die Musik dann der nicht weniger legendäre Jim Cooley. „Wir wollten unbedingt den originalen Nashville-Country-Sound haben“, sagt Nik Wallner. „Es ist uns gelungen. Tegernsee und Nashville sind jetzt eng verbunden.“

Davon überzeugen, können sich Fans ab Freitag auf allen digitalen Plattformen, von Spotify über Amazon Music bis iTunes. Von 5. bis 16. Mai ist Wallner mit seinen deutschen Musikern auf „Landkarte“-Deutschlandtour mit insgesamt zehn Terminen von Hamburg über München (am 15. Mai in der Drehleier) bis Berlin. Im Laufe des Sommers sind vier Konzerte im Biergarten von Gut Kaltenbrunn geplant.