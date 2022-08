Ungetrübte Waldfestsaison 2022 am Tegernsee: Viele Besucher, wenige Zwischenfälle

Von: Christina Jachert-Maier

Die Saison startete im Juni mit dem Waldfest des FC Real Kreuth. Erstmals wurde dort heuer ein Sicherheitsdienst engagiert. © Archiv tp

Nach zwei Jahren endlich wieder Waldfeste am Tegernsee. Im Vorfeld war die Sorge groß, dass die Traditionsfeste nach der Zwangspause überrannt werden. Doch das war nicht der Fall, die Security-Teams hatten wenig zu tun.

Tegernseer Tal – Wie jeher hat das Ostiner Waldfest den Schlusspunkt der Saison gesetzt. Das dreitägige Fest des Skiclubs Ostin am Oedberg gehört zu den größten seiner Art. „Es war total entspannt heuer“, sagt Organisator Georg Reisberger. Drei gute Tage, aber keine Rekordzahlen: „Es waren eher weniger Besucher da als vor der Pandemie.“ Ein Security-Team hatte der Skiclub schon vor Corona bei seinen Festen im Einsatz. „Aber diesmal war das eine Auflage“, erklärt Reisberger. Für die Genehmigung ihrer Waldfeste mussten die Vereine ein Sicherheitskonzept vorlegen, die Präsenz eines Security-Dienstes war Teil davon. „Die Forderungen finde ich teils übertrieben“, meint Reisberger. Am Oedberg waren rund zehn Sicherheitsleute im Einsatz, Zwischenfälle gab’s laut Veranstalter nicht.

Sicherheitskonzept bewährt sich

Begonnen hatte die Waldfestsaison im Juni mit dem Fest des FC Real Kreuth. Das erste Mal Waldfest-Seligkeit nach der Zwangs-Abstinenz: Hier war die Sorge, von Feierlustigen überrannt zu werden, besonders groß. „Aber es ist alles super gelaufen“, freut sich der Vorsitzende Max Breunig. Das in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kreuth und der Polizei Bad Wiessee ausgearbeitete Sicherheitskonzept bewährte sich. Mit Blick auf 2023 ist Breunig jetzt schon klar: „Einen Sicherheitsdienst wird es wieder geben.“

Riesiges Fest-Angebot: Besucher verteilen sich

Dass die Befürchtungen vom kaum zu bändigenden Ansturm nicht eingetreten sind, ist nach Einschätzung von Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), der Fülle des Veranstaltungsangebots zu verdanken. „Es gab so viele Alternativen, dass sich das Ganze gut verteilt hat“, meint Kausch. Der Einsatz von Sicherheitskräften habe sich ungeachtet dessen bewährt. Auch bei den Seefesten habe die TTT viele positive Rückmeldungen zur Security bekommen: „Allein die Präsenz kommt bei den Besuchern gut an.“ Für die größeren Waldfeste empfehle die TTT eine Security, zumal bei den Vereins-Veranstaltungen die Vorstände in der Haftung stünden. Die TTT habe heuer eine Sicherheits-Schulung angeboten: „Um zu ermöglichen, nicht um zu verhindern.“ Die Entscheidung, ob ein Sicherheitsdienst nötig sei, liege letztlich bei den Vereinen selbst.

Gemütliches Beisammensein

Beim Waldfest der Gebirgsschützen Tegernsee in Rottach-Egern wurde ohne Security gefeiert. Das Traditionsfest findet an einem Sonntag statt und beginnt mit dem Gottesdienst. „Da hat man ein anderes Publikum als bei den Samstags- und Freitagswaldfesten“, weiß Hauptmann Florian Baier. Die Bar spiele keine Rolle, man sitze gemütlich zusammen. „Heuer waren so viele Leute da wie noch nie, ein voller Erfolg.“

Wieder Geld für die Nachwuchsförderung

Bestens besucht war auch das Waldfest der Tegernseer Vereine im Schmetterlingsgarten. „Es war super, nächstes Jahr machen wir alles wieder genauso“, sagt Elisabeth Fritzsch, Vorsitzende des Schneelaufvereins. Der Feier-Erfolg schlägt sich auch in der Vereinskasse nieder, was der Nachwuchsförderung zugute kommt.

Keine Verschiebungen

Unter einem glücklichen Stern stand die Waldfestsaison 2022 vor allem, weil alle Feste stattfinden konnte. „Und keiner musste verschieben“, weiß Kausch. Auch der Wiesseer Trachtenverein nicht, dessen Vorstand Kausch angehört. Beim Trachtler-Waldfest war das Wetter durchwachsen, aber die Gäste kamen zahlreich. „Es war eine Riesenfreude für alle, endlich mal wieder ausgelassen feiern zu können“, meint Kausch.

Positives Fazit der Polizei

Auch aus Sicht der Polizei war’s eine gute Waldfestsaison. „Wir hatten alles, was wir vor der Pandemie hatten, aber es gab keine schwerwiegenden polizeilichen Einsätze“, meint Andreas Loeffler, Stellvertretender Dienststellenleiter der Wiesseer Polizei. Das Sicherheitskonzept werde für jedes Fest individuell erstellt, weil jedes seine Eigenheiten habe. „Man kann nicht alle Waldfeste über einen Kamm scheren, das wäre unfair.“ Der Kurs für heuer habe sich aus Sicht der Polizei bewährt, so Loeffler. „Wir waren aufgestellt, wir waren vorbereitet und unsere Einschätzungen waren richtig.“