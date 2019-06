Waldfeste 2019 am Tegernsee: Alle Infos und Termine

Der Countdown läuft: Die Waldfest-Saison 2019 am Tegernsee startet. Alle Zeiten, Orte, Infos - gespickt mit Experten-Tipps, die auch Einheimische interessieren dürften.

Tegernseer Tal – „Griabig“ beisammen sitzen, Hendl, Bier und Brotzeit genießen, ratschen, flirten, sich über zünftige Blasmusik freuen, den feschen Trachtlern beim Schuhplatteln und „Drahn“ zuschauen, sich vor den Goaßlschnalzern ducken und sich dann zu vorgerückter nächtlicher Stunde unterm Sternenhimmel zur Party an der Bar treffen. Die Waldfeste am Tegernsee sind mehr als nur Veranstaltungen, die ringsum jedes Jahr aufs Neue im Veranstaltungskalender stehen. Ach wie schön, dass es heuer so früh los geht wie noch nie:

Bei schlechtem Wetter werden die Waldfeste am Tegernsee immer um eine Woche verschoben. Aktuelle Infos dazu gibt's im Falle des Falles immer bei uns. Und hier alle Termine für die Waldfeste 2019 am Tegernsee - gespickt mit unseren Experten-Tipps:

Waldfest FC Real Kreuth:

Am Freitag und Samstag, 21./22. Juni, ab 17 bzw. 15 Uhr am Waldfestplatz am Leonhardstoana Hof in Kreuth. Den letzten Drink an der Bar gibt's um 2.30 Uhr. Dafür gibt's aber auch einen kostenlosen Shuttelbus, der ab 23 Uhr viermal ins Tal fährt.

Experten-Tipp: Endlich, endlich geht’s wieder los mit den Waldfesten. Dementsprechend groß ist in Kreuth der Andrang. Vor allem viele junge Leute pilgern zum Waldfestplatz, der so idyllisch liegt, dass man nach Bier, Brotzeit und einem ausgiebigen Absacker an der Bar am liebsten gar nicht mehr heim möchte. Tipp: Rechtzeitig losmarschieren und viel Zeit fürs Anstehen am Hendlstand mitbringen.

Waldfest der Gebirgsschützen Tegernsee:

Am Sonntag, 23. Juni, ab 10 Uhr an der Gebirgsschützenhütte in Rottach-Egern.

Experten-Tipp: Wer von Beginn an kommt und die traditionelle Feldmesse mitfeiert, hat den Segen von oben für anschließende irdische Freuden. Bei diesem Waldfest sieht man nicht nur viele Gebirgsschützen in ihren Monturen und Marketenderinnen in ihren feschen, mit Nelken geschmückten Miedern, sondern auch Einheimische aller Altersschichten und Gäste.

Waldfest des SC Bad Wiessee:

Am Freitag und Samstag, 28./29. Juni, ab 17 Uhr bzw. 15 Uhr am Waldfestplatz am Sonnenbichl in Bad Wiessee.

Experten-Tipp: Einheimische sind hier eher unter sich und vergnügen sich am Zielhaus beim Weltcuphang. Auch hier gibt’s eine Schnaps- und Sektbar. Warme Jacke nicht vergessen für dieses höchst gelegene Waldfest, bei dem nicht ganz so viel Rummel herrscht wie bei den Auftrieben unten am See.

Waldfest der Hirschbergler:

Am Sonntag, 30. Juni, ab 10 Uhr am Waldfestplatz der Hirschbergler, Wallbergstraße in Rottach-Egern.

Experten-Tipp: Wer hat das schönste Dirndl? Das Fest des Reitrainer Trachtenvereins galt lange als perfekter Termin fürs Schaulaufen der Münchner Schickis, die hier gerne zeigen, dass sie auch Tracht können. Abgesehen davon: Hier, am Fuße des Wallbergs, ist es dennoch unheimlich „griabig“ (gemütlich).

Waldfest des TSV Bad Wiessee:

Am Freitag und Samstag, 5./6. Juli, ab 17 Uhr bzw. 15 Uhr im Kurpark Abwinkl in Bad Wiessee.

Experten-Tipp: Die Veranstalter nehmen’s sportlich, dass sich viele Patienten der umliegenden Kliniken unters Volk mischen. Man findet garantiert einen Platz, auch wenn der TSV schon mal mit einer Tischreservierungs-Offensive für Aufregung gesorgt hatte. Gediegenes, gemütliches Fest mit Blasmusik und allem Waldfest-üblichen Drum und Dran.

Waldfest des SC Kreuth:

Am Freitag und Samstag, 12./13. Juli, ab 17, bzw. 15 Uhr am Waldfestplatz am Leonhardstoana Hof in Kreuth.

Experten-Tipp: Kreuth die Zweite: Und wieder strömt das Volk zum Leonhardstoana Hof, wo es unter den hohen Bäumen urig und schön ist. Aufbrezeln muss nicht sein, angesagt ist ehrliche, schlichte Tracht – das kommt bei den Kreuthern gut an. Wer bei all dem G’schau noch was sieht, sollte einen Blick auf die Trachtentänze, Schuhplattler und Goaßlschnalzer werfen. Tipp: Der von der Gemeinde gesponsterte Shuttle-Bus fährt wieder von kreuth ins Tal.

Waldfest der Tegernseer Vereine:

Am Freitag, Samstag und Sonntag, 19./20./21. Juli, ab 17 Uhr bzw. 15 Uhr im Schmetterlingsgarten in Tegernsee.

Experten-Tipp: Hendl, Steckerlfisch, Würstlbraterei, Kaffee, Kuchen, Schießbude, Glückshafen, Nagelbalken, Dosenwerfen und Hau den Lukas - der Garten vor dem Herzoglichen Schloss wird zur Mini-Wiesn. Bierbänke, so weit das Auge reicht und dazu frisches Bier, das dank der Brauerei nebenan nie ausgeht. Drei Tage lang Lebensfreude pur!

Trachten-Waldfest der Leonhardstoana:

Am Sonntag, 28. Juli, ab 10 Uhr am Waldfestplatz am Leonhardstoana Hof in Kreuth.

Experten-Tipp: Kreuth die Dritte: Diesmal zeigen die Trachtler, wie Waldfest geht. Auf der Tanzbühne wird geplattelt, was die Lederne hergibt, und die Jugend darf zeigen, wie gut sie ihre Tänze schon beherrscht. Ein Waldfest mit - natürlich - vielen Einheimischen, ohne Schnickschnack, einfach nur schön.

Waldfest des SC Rottach-Egern:

+ Ein historisches Foto von einem der ersten Waldfeste des SC Rottach-Egern. © SC Rottach-Egern Am Freitag und Samstag, 2./3. August, ab 17 Uhr am Waldfestplatz Lori-Feichta in Enterrottach.

Experten-Tipp: Die Waldfeste laufen auf Hochtouren, nur nicht Nachlassen! Der Festplatz vor der Skiclubhütte eignet sich bestens zum ausgiebig Feiern, Essen, Trinken und Flirten. Viele junge Leute genießen das in vollen Zügen

Waldfest im Buchenwald in Schaftlach:

Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. August, in - wie der Name schon sagt - Buchenwald in Schaftlach, genauer: Krottenthaler Straße 43 beim TSV Schaftlach.

Experten-Tipp: Das mit Abstand jüngste Waldfest im Bunde und halt ganz klar nicht mehr im Tegernseer Tal, deshalb von vielen verpönt als kein echtes Waldfest. Bleibt für alle anderen eine deutlich urigere und entspanntere Atnmosphäre öhne Hendl-Schlangen - und vor allem ohne Münchner.

Waldfest des Trachtenvereins Bad Wiessee:

Am Sonntag, 4. August, ab 10 Uhr im Kurpark Abwinkl in Bad Wiessee.

Experten-Tipp: Dieses gemütliche Fest ist etwas Besonderes und ein beliebter Treffpunkt für die einheimische Bevölkerung, egal, in welchem Alter. Die Trachtler pflegen hier ihre Traditionen und ihr Brauchtum, zeigen Figurentänze und Plattler, während sich die Kinder auf einer Hutsch’n vergnügen.

Waldfest des SC Ostin:

Am Donnerstag, Freitag und Samstag, 8./9./10. August, ab 17 Uhr bzw. 15 Uhr am Oedberg-Skilift in Ostin.

Experten-Tipp: Finaaale! Und was für eins. Aufs Waldfest Ostin muss man einfach. Zumindest sollte man es einmal erlebt haben. Wenn auch nur, um mitreden zu können. Schon allein, um das Partyvolk zu erleben, das teils wiesnmäßig aufgebrezelt antanzt und mit Bussen am Oedberg einfällt. Wie auch immer: Die Stimmung ist hier einfach grandios, die Bar legendär. Wer nicht bis zum frühen Morgen bleibt, ist selbst schuld.

Trachtenwaldfest der Wallberger:

Am Sonntag, 11. August, ab 10 Uhr am Waldfestplatz Lori-Feichta in Enterrottach.

Experten-Tipp: Das Fest beginnt mit einem Frühschoppen und Weißbier vom Fass, das allein ist schon etwas Besonderes. 130 Jahre besteht der Verein schon, das Waldfest hat eine lange Tradition. Wer echte Verbundenheit zu Tracht und Brauchtum erleben möchte, der wird sich hier wohlfühlen, gerne auf der Bühne das Tanzbein schwingen und den hoffentlich warmen Sommertag bis tief in die Nacht hinein in vollen Zügen genießen. Ein herrliches Waldfest, wie man sich’s vorstellt.

Und wo feiert jetzt nochmal der... hier die große Übersichtskarte:

Waldfeste: Alles was ihr wissen müsst

Die Waldfeste am Tegernsee sind Tradition, wilde Party und Institution in einem - auch 2019. Die Termine stehen alle fest. Am 21. Juni macht der FC Real Kreuth den Anfang, und zwölf Waldfeste später bietet der SC Ostin Mitte August das große Finale. Angefangen hatte damals alles mit ein paar Tischen im Hochsommer unter Bäumen, an denen sich der Verein und Tal-Bewohner entspannt ein Tegernseer Helles haben schmecken lassen. Dazu gab's ein bisserl Quetschen-Musik - und ein Tanz der Trachtler war dann schon das Höchste an Party-Gefühlen.

Das ist lange her. Inzwischen haben die Waldfeste am Tegernsee eine Strahlkraft, die Besucher aus ganz Bayern - und vor allem aus München - anlockt. Das stößt bei den Hiesigen nicht nur auf Gegenliebe. Von Oktoberfesten am Tegernsee schimpft da gern mal der ein oder andere Tal-Ureinwohner. Besonders die Isar-Preußen in ihren hellen Lederhosen sind vielen ein Dorn im Auge. Unter anderem dem bayerischen Komiker und Kabarettisten Harry G.:

Und trotzdem gehen sie alle immer wieder hin und scharren schon im Frühjahr ungeduldig mit ihren Haferl-Schuhen. Und mal ehrlich: Nach der zweiten Maß kennt man Münchner und Tegernseer doch höchstens noch an der Lederhosen-Farbe auseinander.

Ganz abgesehen von strengen Modevorschriften sind Maß und Hendl immer noch so viel günstiger als in jedem Münchner Biergarten. Und es ist ja alles noch dazu für den guten Zweck. Schließlich spülen die Waldfeste den Vereinen im Tal richtig viel Geld in die Kassen, das sie dann wieder für die Jugendarbeit ausgeben. So ist die Waldfest-Idee am Tegernsee vor über 90 Jahren überhaupt erst entstanden.

Und dann gibt's noch die Seefeste 2019

Bei all der Waldfest-Vorfreude darf man eines nicht vergessen. Auch die See-Kommunen - Rottach-Egern, Bad Wiessee und Tegernsee - selbst lassen es einmal im Jahr richtig krachen. Und zwar mit ihren Seefesten. Und "krachen" ist hier übrigens ganz wörtlich gemeint. Krönender Abschluss jedes Seefestes ist ein fulminantes Feuerwerk, was allerdings nicht bei jedem auf Gegenliebe stößt.

Ein Traum sind sie trotzdem, die Seefeste, jedes für sich. Die Kurgärten und Seeuferpromenaden werden zu Feiermeilen, und auf den Straßen haben ausnahmsweise einmal die Spaziergänger das Sagen. Wenn im Tegernseer Tal die Seefeste steigen, dann ist der Sommer in Höchstform. Rottach-Egern, Tegernsee und Bad Wiessee werden an drei Tagen zur Feiermeile, was für ein Vergnügen für Groß und Klein! Höhepunkt und krönender Abschluss ist wie gesagt ein großes Brillantfeuerwerk. Es wird passend zu musikalischen Klängen gezündet und erhellt den nächtlichen Himmel am Tegernsee.

Das sind die Termine für die Seefeste 2019

Seefest Rottach-Egern: Dienstag, 9. Juli, ab 15 Uhr. Ersatztermine: Mittwoch, 10. Juli, oder Donnerstag, 11. Juli.

Seefest Tegernsee: Dienstag, 30. Juli, ab 16 Uhr. Ersatztermine: Mittwoch, 31. Juli, oder Donnerstag, 1. August.

Seefest Bad Wiessee: Freitag, 16. August, ab 15 Uhr. Ersatztermine: Samstag, 17. August, oder Sonntag 18. August.

Und das waren frühere Waldfeste - in Bildern

Waldfeste am Tegernsee: Auch Touristiker werben gezielt für die heiße Party-Phase

Alle Termine und aktuelle Termin-Änderungen für die Waldfeste 2019 am Tegernsee auch auf waldfest.de.

