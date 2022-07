Waldfeste im Doppelpack

Von: Gerti Reichl

Teilen

Trachten-Jugend beim Waldfest. © Christian Scholle

Gleich an zwei Orten wird am Wochenende (15. bis 17. Juli) der Waldfestreigen fortgesetzt. Im Schmetterlingsgarten in Tegernsee und im Kurpark Bad Wiessee in Abwinkl.

Tegernsee/Bad Wiessee - In Tegernsee sorgen neben dem Schneelaufverein als Veranstalter, Eissport-Club, Turnverein, Radsportverein und Volleyballclub am Freitag, Samstag und Sonntag (15./16./17. Juli) beim Waldfest der Tegernseer Vereine für Vergnügen im idyllischen Schmetterlingsgarten.

Ein Publikumsmagnet ist das Waldfest der Tegernseer Ortsvereine im Schmetterlingsgarten. © Archiv Thomas Plettenberg

Am Freitag geht’s ab 17 Uhr los, dann jeweils ab 15 Uhr. Auf die Besucher warten Bier, Hendl, Würstl, Steckerlfisch, Brotzeiten, Kaffee und Kuchen, eine Bar sowie Musik von der Tegernseer Blaskapelle, ein Glückshafen, Hau den Lukas, Nagelbalken und Dosenwerfen. Ausgeschenkt wird bis 2.30 Uhr.

In Bad Wiessee lädt der TSV zwei Tage lang zum Feiern ein

Auch der TSV Bad Wiessee lädt nach zweijähriger Pause wieder zum Feiern ein. Am Freitag, 15. Juli, geht’s um 17 Uhr im Kurpark Abwinkl los, Samstag, 16. Juli, bereits um 15 Uhr. Geboten ist alles, was ein gutes Waldfest ausmacht: Bier, Brotzeiten, Hendl, Kaffee und Kuchen und dazu zünftige Klänge der Blasmusik Bad Wiessee. TSV-Chef Thomas Erler kündigt zudem ein buntes Rahmenprogramm an. So werden die Goaßlschnalzer ihr Bestes geben, die Trachtler-Jugend zeigt am frühen Samstagabend auf der Tanzfläche ihr Können. Abseits der großen Waldfestbühne können sich Groß und Klein mit einer Tombola oder beim Dosenwerfen die Zeit vertreiben. Neben vielen kleinen Preisen gibt es an beiden Tagen zwei hochwertige Hauptpreise.

Waldfest TSV Bad Wiessee in Abwinkl. © Archiv/Andreas Leder

„Wir freuen uns als TSV natürlich immens, endlich wieder ein Waldfest veranstalten zu dürfen“, sagt Erlacher und hofft auf ein zünftiges Fest. Die Wettervorhersage verspricht eine Durchführung im ersten Anlauf. Falls nicht, wird um eine Woche verschoben. Für alle, die mit dem RVO kommen: Ausstieg ist die Bushaltestelle Abwinkl. Auch Fahrradstellplätze sind ausreichend vorhanden.

Lesen Sie hier: Rottach-Egern erlebt grandioses Seefest.

Tegernsee-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Tegernsee . Melden Sie sich hier an.

gr