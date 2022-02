Endlich wieder Waldfeste und Seefeste am Tegernsee? „Die Grundstimmung ist positiv“ - doch es gibt Fallstricke

Von: Gabi Werner

Das Tegernseer Seefest, hier 2019, ist ein großer Publikumsmagnet. Heuer soll das Spektakel nach zwei Jahren Zwangspause wieder stattfinden. © Archiv tp

Es schaut gut aus für die Feier-Saison 2022 am Tegernsee. Bei einer Besprechung wurde deutlich, dass auch die Tal-Bürgermeister hinter den Planungen stehen. Allerdings schwingt auch Vorsicht mit.

Tegernseer Tal – Bei einer Dienstbesprechung der Bürgermeister des Tegernseer Tals am Montag (21. Februar) sei ein deutliches Interesse erkennbar gewesen, Seefeste & Co. in diesem Sommer wieder gemeinschaftlich stattfinden zu lassen, sagte Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), im Nachgang zu dem Treffen. „Die Grundstimmung ist positiv, wenn auch nicht euphorisch“, gab der Tourismus-Chef die Einstellung der Kommunen wieder. Was es in jedem Fall zu verhindern gelte, sei, dass Veranstaltungen überrannt werden oder anderweitig ausarten. „Denn“, so betont Kausch, „Corona wird im Sommer nicht vorbei sein“.

Keine Besucher-Obergrenzen: Oktoberfest dient als Maßstab

Allgemeine Besucher-Obergrenzen bei Waldfesten oder gar „Light-Versionen“ der Seefeste seien derzeit aber nicht angedacht, sagt Kausch. Hier dient das Oktoberfest als Maßstab. „Im Vergleich dazu sind wir ja wesentlich kleiner.“ Dennoch sei es der TTT und den Gemeinden ein Anliegen, dass gerade die privaten Veranstalter „nicht blauäugig in ihre Feiern hineinlaufen“. In erster Linie betrifft das die Tal-Vereine, die heuer nach den Totalausfällen in den vergangenen beiden Jahren endlich wieder ihre beliebten (und lukrativen) Waldfeste ausrichten wollen.

TTT will Vereine bei den Planungen ihrer Waldfeste unterstützen

Diesen Vereinen werde die TTT ein Beratungsangebot unterbreiten. Dabei werde man auch erläutern, in welchen Fällen die jeweiligen Vorstände persönlich haftbar gemacht werden könnten. „Nicht, um Angst zu schüren, sondern um die Sache möglich zu machen“, betont Kausch. Möglicherweise müssten manche Vereine ihre Waldfeste den Gegebenheiten anpassen, könnten nicht alle gewohnten Attraktionen stattfinden lassen oder müssten vielleicht ihre Bänke anders stellen. „Wir wollen da nichts künstlich kaputt machen“, betont der Tourismus-Chef. Es gehe vielmehr darum, schöne und sichere Veranstaltungen zu ermöglichen.

Aktuelle Corona-Vorgaben müssen bei jedem Fest eingehalten werden

Derzeit stehen die Zeichen auf Lockerungen. Doch welche Corona-Regeln im Sommer tatsächlich gelten werden, lasse sich derzeit nicht sagen, meint Kausch. Klar sei natürlich, dass bei den Veranstaltungen immer die aktuellen Vorgaben einzuhalten seien, etwa wenn es die Pflicht zur Besucherkontrolle oder zum Maskentragen gebe. „Dann müssen wir rechtzeitig darüber sprechen, wie wir das bei den Festen konzeptionell umsetzen“, kündigt der TTT-Chef an.

