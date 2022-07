Was für ein Feuerwerk: Die schönsten Bilder vom Seefest Tegernsee 2022

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Ein gelungenes Seefest hat die Stadt Tegernsee erlebt. © THOMAS PLETTENBERG

Petrus hatte ein Einsehen: Kurz nach Beginn des Tegernseer Seefests rissen die Wolken am Himmel auf - und ein toller Abend nahm seinen Lauf. Höhepunkt: das achtminütige Feuerwerk.

Tegernsee - Ob es nun Gottvertrauen, Risikobereitschaft oder die Telefonate mit dem Deutschen Wetterdienst waren, die die Stadt Tegernseer dazu bewogen haben, das Seefest am Dienstag trotz fragwürdiger und regnerischer Wetterlage bis zum frühen Nachmittag durchzuziehen, sei dahingestellt. Es war eine gute und feinkalkulierte Entscheidung, die 7000 Gästen ein rundum perfektes Seefest bescherte. Das begann um 15 Uhr für die Jüngsten im Kurpark, wo mit Hüpfburg und Spielprogramm ein wahres Kinderparadies aufgebaut war. - Zu einem Zeitpunkt übrigens, zu dem immer noch Ungläubige bei der Stadt anriefen, um sicherzustellen, dass diese das Fest tatsächlich durchziehen wolle. Zwei Stunden später nahm es richtig Fahrt auf.

Ein gelungenes Seefest hat die Stadt Tegernsee erlebt. © THOMAS PLETTENBERG

Viel los an den Schmankerlständen

Unter den traditionellen Klängen der Gasteiger Musikanten füllten sich die Tische am Rathausplatz, im Kurgarten und direkt an der „Waterkant“ entlang der Schlosspromenade. Ebenso an der Seeanlage Länd, wo die Tegernseer Blaskapelle aufspielte. Bier, Longdrinks und Cocktails, Sekt, Selters und Wein - dieser vor allem vom Tegernseerhof am Stand der Partnerstadt Dürnstein - floss in Strömen, obgleich es gar nicht so heiß war. Die Schlangen an den Essensständen der lokalen Wirte, Lebensmittel-Geschäfte und Caterer mit Seefestschmankerl von Grillfleisch und -würstel, Trüffelpasta, Burger, Scampi, Fischsemmeln bis hin zum Kuchen wurden zusehends länger. Das G’schau hatte dabei der riesige Ochs am Spieß. Den hatte das Team vom Seehotel zur Post ebenso punktgenau fertig bekommen, wie die eigene neue Terrasse, wo tags zuvor noch geschraubt und geweißelt wurde.

Ein gelungenes Seefest hat die Stadt Tegernsee erlebt. © THOMAS PLETTENBERG

Lesen Sie auch: So schön war der Seefest-Auftakt in Rottach-Egern

Dort - mit Blick auf das frisch gestrichene Rathaus, von dem ebenfalls rechtzeitig das Gerüst abgefallen war und das nun eindrucksvoll illuminiert strahlte - traf man Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte aus dem ganzen Tal, die Herzogliche Familie, die Geistlichkeit, Ex-Bierköniginnen, ehemalige Skirennläuferinnen und jetzige Werbebotschafterinnen für den Tegernsee, Vertreter der Stadteigenen Unternehmen, Ehrenamtler. Im Getümmel am See konnte man bekannte Fußballspieler und auch Bundesfußballtrainer Hansi Flick entdecken. Die Rottacher Goaßlschnoizer ließen es zwischendrin immer wieder Knallen bis die Gasteiger Musikanten kurz vor 22 Uhr auf internationale Hits und Bigbandsound umschwenkten. Da, wo man sonst im Stau steht, wurde getanzt.

Ein gelungenes Seefest hat die Stadt Tegernsee erlebt. © THOMAS PLETTENBERG

Achtminütiges Feuerwerk als Höhepunkt

So steuerte man auf den Höhepunkt des Abends, auf das große Brillantfeuerwerk zu, das exakt um 22.22 Uhr in etwa 70 Meter Entfernung auf dem See gezündet wurde und mit heroischer Filmmusik und Siegerhymnen (unter anderem Indiana Jones, Game of Thrones und Conquest of Paradise) unterlegt war. Es dauerte acht eindrucksvolle Minuten und spiegelte sich pittoresk im spiegelglatten See, auf dem rund 50, teils beleuchtete Segelbote, Tret- und Elektrobote kreuzten. Der aufbrandende Applaus galt schließlich nicht nur dem Feuerwerk, sondern auch der Stadt, die den Mut hatte, das Seefest am Dienstag durchzuziehen und es obendrein so perfekt gestaltete. Bis um ein Uhr wurde noch ausgelassen, friedlich und lustvoll gefeiert.

ak