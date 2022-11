Weg für Personalwohnungen wird frei

Blick in die Zukunft: So soll der Gebäudekomplex an der Perronstraße einmal aussehen. Das vordere Gebäude wird Personalhaus. © Klaus Dieter Burkhart

Das Klinikprojekt an der Perronstraße wächst zusehends. Jetzt erklärte sich der Bauausschuss bereit dazu, den genehmigten Bebauungsplan zu ändern. Nur ein Detail fehlt noch.

Tegernsee – Das Klinikprojekt an der Perronstraße wächst zusehends – ein Megaprojekt im Stadtbereich von Tegernsee, das aus drei Gebäudekomplexen und zwei Tiefgarage besteht. Ursprünglich war das Projekt als Sanatorium und Privatklinik geplant – und auch genehmigt. Weil sich aber kein Betreiber für den vorderen Klinikbereich fand, hat Bauherr Klaus Dieter Burkhart, zugleich Chef des Deutschen Zentrums für Zelltherapie in Bad Tölz, zusammen mit der Stadt eine neue Idee weiterentwickelt: Im vorderen, der Bundesstraße zugewandten Gebäude (Haus 1), sollen jetzt Personalwohnungen für Mitarbeiter von Hotels, Kliniken und Altenheimen gebaut werden. Der Bedarf dafür ist enorm im Tegernseer Tal.

48 Wohnungen sollen entstehen, der überwiegende Teil davon mit einer Größe von unter 50 Quadratmetern. An der Kubatur des Gebäudes soll sich nichts ändern, es behält seine bereits genehmigte halbrunde Form.

Klinik an der Perronstraße in Tegernsee: Personalwohnungen statt Krankenbetten

Bei ihrer jüngsten Sitzung mussten sich die Mitglieder des Bauausschusses jetzt mit dem entsprechenden Tekturantrag für Haus 1 befassen. Bauamtsleiterin Bettina Koch erklärte die Rahmenbedingungen und erläuterte, dass die geänderte Planung zulässig sei, wenn die Behördenbeteiligung durchgeführt und auch die Erschließung gesichert sei. Dies ist offenbar der Fall. Allerdings fehlte zur Sitzung noch ein Nachtrag zum Durchführungsvertrag, der zwischen Stadt und Bauherr geschlossen wurde und Voraussetzung für die Genehmigung des Bebauungsplans ist. Dieser Nachtrag soll nun dem Stadtrat bei seiner nächsten Sitzung am 6. Dezember vorgelegt werden, dann könne die Änderung des Bebauungsplans zur Satzung erhoben werden, erklärte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU). Einstimmig waren die Mitglieder einverstanden.

Klinik an der Perronstraße: Von kontinuierlichen Erweiterung der Therapieangebote ist die Rede

Unternehmer Burkhart wirbt nach wie vor auf seiner Homepage mit einem „Klinikkomplex, bestehend aus einem Ensemble dreier Häuser in direkter Seenähe“. Zur künftigen Nutzung ist aber noch nichts Konkretes zu lesen. Nur so viel, dass die Errichtung des eigenen Sanatoriums einher gehe mit der kontinuierlichen Erweiterung der Therapieangebote. Mit Frischzellentherapie, von der zu Beginn der Projektplanung die Rede war, hat das Sanatorium aber nichts mehr zu tun, zumal diese inzwischen in Deutschland verboten ist. „Für unsere Patienten wird ein Umfeld geschaffen, das höchste medizinische Standards und eine moderne Gestaltung im Einklang mit der Natur verbindet“, heißt es in den aktuellen Firmen-Infos.

Zuletzt hatte Burkhart gegenüber der Tegernseer Zeitung betont, dass sein Unternehmen Klientel weltweit behandle, unter anderem im Bereich chronische Erkrankungen und Long Covid.

