Wegen Asbest: Abrissarbeiten an der Alpbachbrücke im Zelt

Von: Christina Jachert-Maier

Das Gerüst wird bald unter einer Zeltplane verschwinden. Die Einhausung der Baustelle ermöglicht den sicheren Abriss mit Asbest belasteter Teile. © Thomas Plettenberg

In der Alpbachbrücke steckt Asbest. Darum findet der Abriss der belasteten Teile unter besonderen Bedingungen statt. Die Baustelle am Tegernseer Rathaus kommt unter ein stabiles Zeltdach.

Tegernsee – In den 1960er-Jahren schätzte die Bauindustrie Asbest als „Wunderfaser“, deren Festigkeit man sich gerne zunutze machte. Heute ist Asbest ein Entsorgungsproblem. Im Fall der Tegernseer Alpbachbrücke ein vorab bekanntes. Schon die Voruntersuchungen der Brücke an der Ortsdurchfahrt, der B 307, hätten die Asbestbelastung aufgezeigt, erklärt Josef Loferer vom Staatlichen Bauamt Rosenheim. In der Ausschreibung der Sanierungsarbeiten sei dies umfangreich berücksichtig worden. Der Abbruch der belasteten Teile finde unter strengsten Schutzmaßnahmen statt, es bestehe keine Gefahr für Arbeiter, Passanten und Anwohner. Bislang war der Asbest in der Brücke übrigens kein Problem für die Gesundheit: Erst beim Abbruch wird der Gefahrenstoff freigesetzt.

Abriss bei Unterdruck

Aktuell wird ein Zelt aufgebaut, das die Baustelle umschließt. In der Einhausung herrscht Unterdruck, sodass beim Abriss der belasteten Teile keine Fasern in die Umgebung gelangen. „Es gibt sehr strenge Regelwerke, wie so ein Abtrag vonstattengehen darf“, erklärt Zacharias Kleber, Leiter der Abteilung Konstruktiver Ingenieurbau beim Staatlichen Bauamt. Die Schutzmaßnahmen vor allem für die Arbeiter seien sehr streng. Mit Asbest habe das Staatliche Bauamt jetzt häufiger zu tun, so Kleber. Ein Bauwerk dieser Art habe eine Lebensdauer zwischen 80 und 120 Jahren. Damit diese erreicht werde, führe das Bauamt etwa in der Mitte der größtmöglichen Nutzungsdauer eine Generalsanierung durch. Somit stünden etliche Bauwerke aus den 1960er-Jahren zur Erneuerung an. Asbest ist oft enthalten.

Anwohner in Sorge

Dass in der Brücke Asbest verbaut ist, war Anwohnern schon zu Ohren gekommen. Besorgt fragten sie im Rathaus nach, ob denn eine Gefahr für die Menschen in der Umgebung bestehe. „Wir haben gleich beim Staatlichen Bauamt nachgehakt“, berichtet Bürgermeister Johannes Hagn. Nach den Informationen, die die Stadt vom Amt erhalten habe, gehe er davon aus, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. Allerdings hätte er sich die Information über die Asbest-Belastung schon im Vorfeld gewünscht, merkt Hagn an: „Dann hätten wir den Bürgern gleich Antworten geben können.“

Insgesamt ist der Bürgermeister mit dem Ablauf der Baustelle zufrieden. Wie berichtet, haben die Arbeiten Anfang des Monats begonnen und erfordern eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung. „Die Staus sind weniger als befürchtet“, meint Hagn. Die Hinweise auf die Baustelle im Norden und Süden seien gut sichtbar platziert und zeigten Wirkung.

Weniger Staus als befürchtet

„Die Baustelle läuft gut“, bestätigt Projektleiter Loferer. Zu Beginn der Arbeiten, als Erdgas Südbayern noch Leitungen verlegen musste, habe es etwas gehakt. „Da war der Verkehrsfluss nicht so zufriedenstellend“, meint Loferer. Jetzt, wo die Ampelstrecke allein auf die Brückenbaustelle beschränkt sei, hätten sich die Staus reduziert. Zumal die Verkehrsteilnehmer die Baustelle inzwischen lieber umfahren.

Arbeiten liegen im Zeitplan

An der kalkulierten Bauzeit ändert sich Loferer zufolge durch die aufwendige Asbest-Beseitigung nichts. „Das war schon berücksichtigt.“ Wie geplant, werden die Arbeiten voraussichtlich am 21. Oktober abgeschlossen sein. Im Zuge der Sanierung werden die Brückenkappen mit Gehweg und Geländer abgerissen und der Fahrbahnbelag erneuert. Den Überbau aus Stahlbeton nehmen Fachleute noch eingehend unter die Lupe. Loferer rechnet damit, dass sowohl der Zeit- als auch der Kostenplan nicht mehr wackeln. 500 000 Euro sind für die Sanierung angesetzt, die Rechnung zahlt der Bund.