Wegen Weihnachtsmärkten am Tegernsee: BOB könnte ziemlich voll werden

Sie ziehen Publikum aus München. Viel Publikum. Jedes Jahr kommen mehr Menschen zu den Weihnachtsmärkten mit Pendelschiff an den Tegernsee - und sie kommen mit dem Zug.

Die Weihnachtsmärkte mit Pendelschiff am Tegernsee locken Besucher aus ganz Bayern.

Viele kommen brav nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug.

Die Züge der Bayerischen Oberlandbahn sind deshalb ziemlich voll. Hinzu kommt eine Umleitung wegen einer Baustelle.

Tegernsee/München - Schon die Züge am frühen Nachmittag in Richtung Tegernsee waren ziemlich voll. Deutliche Durchsagen machten die Fahrgäste darauf aufmerksam, dass die Züge zurück mindestens genauso voll werden könnten.

„Das ist nicht der erste volle Zug heute. Das ist jetzt wichtig. Bitte schauen, dass der Nachbar die Stöpsel aus den Ohren tut“,

war in einer Durchsage im 12.04-Uhr-Zug ab München zu hören, der ebenfalls gedrängt voll war. Vor allem auf die Abfahrtszeiten sei zu achten, bitten die BOB-Mitarbeiter in ihren Durchsagen - und auf die Baustelle.

Wegen Weihnachtsmärkten am Tegernsee: BOB-Züge werden voll

Die Warnung kommt nicht von ungefähr: Die BOB endet nämlich manchmal nicht am Hauptbahnhof, sondern am Ostbahnhof. Betroffen sind am Samstag (30. November) die Züge mit den Abfahrtszeiten in Tegernsee um 18.52 Uhr, 19.52 Uhr, 20.52 Uhr und 21.52 Uhr.

Die Weihnachtsmärkte schließen um 19 Uhr. Im Moment sind selbst die Pendelschiffe gut voll. Wer mit dem Zug zurück nach München will und den größten Andrang vermeiden möchte, sollte also deutlich früher oder deutlich später abfahren.

BOB-Chef Fabian Amini sah die Lage auf Nachfrage am Nachmittag allerdings noch sehr entspannt. „Im Moment ist alles ruhig.“ Man gehe auch davon aus, dass es so bleibt.

Alle News und Geschichten aus Tegernsee und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.