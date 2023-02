Weiberfasching im Tegernseer Bräustüberl: So ausgelassen feiern hier die Narren

Von: Gabi Werner

Schrill, bunt, ausgelassen: Beim Weiberfasching im Tegernsee Bräustüberl herrscht Hochstimmung. © Thomas Plettenberg

Er ist zurück! Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause steigt im Tegernseer Bräustüberl wieder der legendäre Weiberfasching. Die Feier ist in vollem Gange.

Tegernsee - Die Laune ist so gut wie eh und je. Hunderte Narren feiern aktuell im Tegernseer Bräustüberl Weiberfasching. Sowohl im Gewölbe als auch an den Außenbars herrscht ausgelassene Stimmung. Die Kostüme sind gewohnt fantasiereich - Nonnen mischen sich unter Piloten, Putzfrauen unter Außerirdische. Dazu herrschen Sonnenschein und milde Temperaturen. Was will man mehr? Wir haben hier für Euch die schönsten Bilder.

Weiberfasching im Bräustüberl © Thomas Plettenberg

Weiberfasching im Bräustüberl © Thomas Plettenberg

Weiberfasching im Bräustüberl © Thomas Plettenberg

Weiberfasching im Bräustüberl © Thomas Plettenberg

Weiberfasching im Bräustüberl © Thomas Plettenberg

Weiberfasching im Bräustüberl © Thomas Plettenberg

Weiberfasching im Bräustüberl © Thomas Plettenberg

Weiberfasching im Bräustüberl © Thomas Plettenberg

Weiberfasching im Bräustüberl © Thomas Plettenberg