Weihnachten nach dem Krieg: Heimatvertriebene Sudetendeutsche erzählt von ihren Erfahrungen

Nachfolgende Geschichte schrieb Maria Pustejovski, eine heimatvertriebene Sudetendeutsche, die nach ihrer Ankunft 1946 bis zu ihrem Tod in Tegernsee lebte, im Jahr 1946.

Tegernsee – Wir hatten daheim am Heiligabend öfters einen Gast, der allein und einsam war. Nun sollten wir den ersten Heiligen Abend in der neuen Heimat begehen. Nach Tegernsee hatte man noch im Krieg alle Kliniken aus München evakuiert, noch waren zum Beispiel im ehemaligen Steinmetzhotel Schwerverletzte und Blinde untergebracht.

Soldat aus dem Lazarett zu Gast an Heiligabend

Ich beriet mich mit meinem Kleeblatt, ob wir uns nicht einen Soldaten einladen sollten, und die Kinder waren begeistert. Ich ging also am nächsten Tag ins Lazarett und brachte meine Bitte vor. Der Herr in der Portierloge sah mich lange an, so lange, dass es mir schon beinahe peinlich war. „Sie sind doch nicht von hier?“ fragte er mich. „Nein, wir kamen erst vor ein paar Wochen mit dem letzten Transport hier an, der in den Westen ging. Der nächste sollte in den Osten geführt werden.“ Abermals sah mich der Portier nachdenklich an und sagte: „Bisher hat sich noch niemand aus dem Ort einen Soldaten zum Heiligen Abend eingeladen. Bitte kommen Sie morgen, ich muss fragen, wer noch hier verbleibt, denn viele fahren weg, zu Bekannten oder Freunden.“

Der Ehemann der Autorin fiel im Krieg

Vorerst waren die Kinder enttäuscht, aber sie ließen sich beruhigen. Wir würden gewiss einen Soldatengast bekommen. Als ich am nächsten Morgen erschien, meinte der Herr: „Ja, da haben Sie Pech gehabt, bis auf zwei fahren alle weg. Ich kann nicht einen Kameraden allein im Hause lassen.“ Blitzschnell überlegte ich: Fisch gab es genügend und Kartoffeln hatten wir auch genug. Aus den noch aus der Heimat mitgebrachten Zutaten hatte ich etwas gebacken, bei einer Familie, welche einen Ofen mit Backrohr hatte. „Bitte“, sagte ich, „überlassen Sie uns die beiden.“ Er nickte, und ich merkte, dass er beruhigt war. Nun holte er die Gäste, um sie mir vorzustellen und uns bekannt zu machen. Da kamen sie. Der eine, sehr langsam an der Wand Halt suchend, der andere schien auch an den Beinen verletzt zu sein und ging mühselig auf uns zu. Wir begrüßten uns, und ich lud die beiden Männer freundlich ein, den Heiligen Abend mit uns zu verbringen, mit meinen drei Kindern und mir. Mein Mann sei noch vermisst, erklärte ich.

Je zwei Paar Socken gab es für die Gäste

Der von den Kindern sehnlichst erwartete Heilige Abend war da. Der Bub half dem Mesner in der Kirche bei den letzten Vorbereitungen zur Christmette und da er Oberministrant war, informierte er auch die kleinen Buben über ihre Aufgaben. Nachher gingen sie alle gemeinsam unsere Gäste abzuholen. Ich trug das tags vorher geschmückte Bäumchen aus dem Keller herauf, legte die spärlichen Geschenke darunter und entzündete die Kerzen. Vier Paar Socken hatte ich zufällig vor dem Zugriff der Plünderer gerettet, die wollten wir unserem Vati geben, bis er heimkehren würde. Nun machte ich zwei nette Päckchen, denn was hätten die beiden Mädchen gedacht, die noch fest an das Christkind glaubten, welches alle Menschen beschenkt, wenn die Gäste nichts bekommen hätten.

Es wurde ein harmonischer Heiligabend. Die Kinder waren froh und glücklich, sangen und beteten und wir saßen beim hübsch gedeckten Tisch, mit „geliehenen“ Tellern. Nach der Bescherung spielte einer der Soldaten mit den Kindern in einer Ecke des Zimmers, während ich mir in der Küchenecke zu schaffen machte. Unser Domizil hatte seine Abteilungen: Schlaf-, Küchen- und Arbeitsecke.

Wer Prothesen trägt, braucht keine Socken

Der sehr gehbehinderte Soldat kam zu mir und sagte stockend: „Ich danke Ihnen, liebe gnädige Frau, für die nette Aufmerksamkeit Aber ich benötige keine Socken, ich habe Prothesen an beiden Beinen.“

Das Buch „Drei Scheitln Holz“ veröffentlichte die Heimatvertriebene Maria Pustejovsky im Jahr 1987 anlässlich ihres 80. Geburtstags für die Nachwelt. Die damalige Auflage von 500 Exemplaren ist seit Jahren vergriffen. Die Tegernseer Zeitung veröffentlicht Geschichten daraus in loser Folge.