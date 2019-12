Christkindlmärkte am Tegernsee mit Pendelschiff: Alle Infos

Gleich drei Christkindlmärkte gibt's 2019 gleichzeitig am Tegernsee. Dazwischen verkehren an allen vier Wochenenden Pendelschiffe. Hier gibt's die große Übersicht mit Karte.

Seit 2012 vermarktet die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) ihre Weihnachtsmärkte unter dem Namen Adventszauber. Der ist Zugpferd und Aushängeschild zugleich für die TTT. Und man kann sagen, was man will - es funktioniert: Von der „fünften Jahreszeit“, wie Peter Rie, Veranstaltungsmanager der TTT, sie nennt, profitierten nicht nur der Einzelhandel und die Vereine, sondern auch das Hotelgewerbe. TTT-Geschäftsführer Christian Kausch merkt an: „Im letzten Jahr konnte man statistisch zum ersten Mal sehen, dass sich die Übernachtungsbuchungen im Dezember stark vermehrt haben.“ Und die Tendenz sei steigend.

Darum wuren die drei Christkindlmärkte am Tegernsee 2018 noch größer, besser, länger: Besonders mit einer Erweiterung bei Weihnachtsmärkten und Pendelschiff erreichen Gemeinden, Vereine, TTT und Seenschifffahrt ein Ziel, das sich die Touristiker schon lange wünschen:

Alle drei Adventsmärkte finden an allen vier Adventswochenenden Samstag wie Sonntag statt. Das ganze war super erfolgreich 2018 und bleibt deshalb auch 2019 so. Alle drei Märkte an allen vier Wochenenden - bis einschließlich Sonntag, 22. Dezember.

Als Schmankerl kommen dann noch der Dürnbacher Christkindlmarkt, der Gmunder Nikolausmarkt und der Abwinkler Advent dazu (siehe unten alle Termine im Überblick). Zusätzlich gibt's in Tegernsee eine kleine Sensation: Ein Glühweinstand am Freitag! Das Seehotel zur Post in Tegernsee öffnet seinen Biergarten - immer freitags bis Weihnachten.

Bisher fanden der Schlossmarkt in Tegernsee, der Rottacher Advent und der Seeadvent in Bad Wiessee immer noch zum Teil an unterschiedlichen Wochenenden statt, mal an mehreren, mal mit Überschneidungen, mal nicht.

„Aber die Betreiber der Hütten, die Aussteller und Gastronomen haben erkannt, dass das Ganze Fahrt aufgenommen hat“, meint Rie und spricht damit den enormen Andrang an, den der Adventszauber im vergangenen Jahr erlebt hat.

Und die Pendelschiffe waren bis 2016 oft heillos überfüllt. In Zahlen: Nutzten 2012 noch 5000 Besucher den Schiffstransport zu den Märkten, so waren es 2015 bereits 21.000 Fahrgäste. Seit 2016 gab es erstmals drei Schiffe, wenn alle Märkte offen hatten. Das Termin-Chaos blieb.

2017 gab es teils lange Warteschlangen an den Schiffen. Auch wenn vor einem Jahr der Advent am Tegernsee erstmals richtig übersichtlich wurde und so viele Pendelschiffe bekam, dass offenbar sogar noch Platz für gelegentliche weihnachtliche Rundfahrten gab. 2018 waren alle verfügbaren Schiffe eingesetzt. Die zwei Großen und noch dazu ein Kleines. Und auch die waren wieder rappelvoll. Könnte aber gut und gerne noch eins her. Mehr sei aber laut Seenschifffahrt zu dieser Jahreszeit einfach nicht möglich.

Ferner versuche man laut TTT die Busreisegruppen deutlich einzudämmen. In München werde überhaupt kaum mehr Werbung gemacht. Sonderkonditionen bekommen nur noch Gäste, die auch über Nacht bleiben.

Übrigens, wer grade auf dem Schiff unterwegs ist, kann einen Blick auf den wohl prominentesten und größten Weihnachtsbaum erhaschen. Der steht oberhalb von Bad Wiessee und gehört keinem geringeren als Uli Hoeneß.

Um die Beförderung so reibungslos wie möglich zu machen, wird ein Tagesticket für zehn Euro angeboten. Kinder bis zwölf Jahre fahren kostenlos mit. Das Schiffs-Ticket gilt zudem in den RVO-Bussen. „Für den Fall, dass man nach dem Adventsmarkt noch im jeweiligen Ort einkehren möchte“, betont Peter Rie von der TTT. Die Tickets für die Pendelschiffe am Tegernsee gibt direkt bei allen drei Adventsmärkten.

Fernab vom Trubel haben die Teilnehmer Gelegenheit, bei Punsch und Adventsgeschichten rund 45 Minuten den Blick auf hell erleuchtete Ortschaften zu genießen. Begleitet wird die Fahrt von den Rottacher Bläsern. Tickets für die stimmungsvollen Rundfahrten an allen Adventssonntagen in Rottach-Egern gibt es ausschließlich im Vorverkauf in den Tegernseer Tourist Informationen und bei MünchenTicket. Wer vorab eine Übernachtung buchen möchte, kann das ebenfalls über die TTT tun.

Keine Fressmeilen, kein Ramsch: So setzen sich die Buden beim Adventszauber in Tegernsee zusammen

Die Adventsmärkte sollen weder „Fressmärkte“, noch „XXL-Zauber“ oder „verkleidete Oktoberfeste“ sein. „Wir setzen auf Regionalität“, betont der TTT-Chef. Dies gelte für alle Bereiche. Zwei Drittel Kunsthandwerk, ein Drittel Gastronomie lautet daher die Formel. Martin Goldhofer, weitbekannter Holzkugel-Schnitzer aus Rottach-Egern, trägt dazu bei, dass die Mischung stimmt. „Lieber klein und fein als abgedroschen“, findet Goldhofer. Er ist am Rottacher Advent einer von knapp 30 Standl-Betreibern und hört immer wieder von Besuchern, wie schön gerade dieses Ambiente sei.

Dazu gibt's die jeweils dreistündigen Heimatführungen, die an allen vier Adventssamstagen stattfinden. „Hier kann man den Advent riechen, fühlen und spüren“, kündigt Sonja Still, eine der Heimatführerinnen an. Die Dampflok vom Vorjahr gibt es allerdings nicht mehr.

„Das alles ist ein stimmiges Miteinander“, sagt Peter Rie. Und wenn der letzte Punsch getrunken ist, wird die TTT wieder an den Märkten feilen.

Adventszauber am Tegernsee: Die Termine

Seeadvent Bad Wiessee 30. November und 1. Dezember, 7. und 8., 14. und 15.12.2017 sowie am 21. und 22.12.2019 14 bis 19 Uhr Rottacher Advent 30. November und 1. Dezember, 7. und 8., 14. und 15.12.2017 sowie am 21. und 22.12.2019 14 bis 19 Uhr Schlossmarkt Tegernsee 30. November und 1. Dezember, 7. und 8., 14. und 15.12.2017 sowie am 21. und 22.12.2019 14 bis 19 Uhr Christkindlmarkt in Dürnbach 30. November 12 bis 19 Uhr Abwinkler Advent Findet 2019 nicht statt. --- Christkindlmarkt Kreuth 1. Dezember 14 bsi 18 Uhr Gmunder Nikolausmarkt 8. Dezember 10 bis 18 Uhr

Fahrplan: Hier fährt das Schiff beim Adventszauber

An allen drei Adventswochenenden pendeln drei Schiffe von Markt zu Markt. Dann immer im Uhrzeigersinn um den See. Man kann also davon ausgehen, dass etwa alle halbe Stunde ein Schiff verkehrt. Genaue Abfahrtszeiten gibt es nicht.

Um den Andrang zu entzerren, haben sich die Organisatoren ein bisschen was Neues überlegt. So bietet die TTT zusätzlich zu den Pendelfahrten an zwei Adventssonntagen um 13 Uhr eine Schiffsrundfahrt an, die bereits im Vorfeld gebucht werden kann.

+ Per Schiff geht's im Uhrzeigersinn von Markt zu Markt. © Stefan Schiefer

An allen drei Adventswochenenden ist das Tagesticket für 10 Euro erhältlich. Kinder bis 12 Jahre fahren in Begleitung einer Aufsichtsperson kostenfrei mit. Die Tickets bzw. Bänder für das Tagesticket gibt es auf den jeweiligen Adventsmärkten am Stand der Tegernseer Tal Tourismus GmbH. Im Vorverkauf gibt es keine Tickets.

Aber Achtung: Bei Überfüllung tritt der Notfallplan der TTT ein.

