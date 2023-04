Weniger Wasservögel am Tegernsee - Auch Graugänse machen sich bis jetzt rar

Von: Christina Jachert-Maier

Graugänse suchen nach Brutplätzen. In diesem Frühjahr wurden am Tegernsee erst zehn Exemplare gesichtet. Insgesamt ist die Zahl der Wasservögel rückläufig. © Archiv Tp

Die Graugänse sind wieder da. Bis jetzt nur zehn Exemplare, weniger als in den Vorjahren. Wie viele es im Sommer sein werden, hängt vom Bruterfolg ab. Bei Badegästen sind die Gänse wegen ihres Kotabsatzes unbeliebt, Vogelschützer sorgen sich anderweitig: Die Zahl der Wasservögel am Tegernsee geht insgesamt zurück.

Tegernseer Tal – Jeden Monat zählt Vogel-Experte Wolfgang Hiller mit Unterstützung weiterer Fachleute die Wasservögel am Tegernsee. Im Winter hat das Team besonders viel zu tun. „Da waren es immer fünfmal so viel Vögel wie im Sommer“, berichtet Hiller. Inzwischen machen sich die gefiederten Wintergäste rarer. „Jetzt sind es im Winter vielleicht dreimal so viel“, sagt Hiller. Dies hänge mit dem Klimawandel zusammen. Wenn es im Norden nicht so kalt ist, machen sich weniger Vögel auf die Reise. Aber nicht nur im Winter ist die Vogel-Population am Tegernsee kleiner geworden, wie Hiller feststellt. „Der Gesamtbestand nimmt in den letzten Jahren ständig ab.“ Dies liege am Mangel an Lebensraum und ständigen Störungen.

Kiter stören die Vogelwelt

„Vor allem die Kiter sind ein Problem“, erklärt Hiller. Die bunten, flatternden Segel versetzten die Tiere in Panik, „Und die Vögel merken sich das“, meint der Experte. Sie kämen nicht wieder, auch wenn die Kiter den See wieder verlassen haben. Die Datensammlung weist einen Rückgang der Individuen im Winter um etwa 1000 auf, im Sommer um 200. Im Jahr 2022 wurden 8557 Wasservögel gezählt.

Ruhezonen ab 15. April

Zum Schutz brütender Vögel und auch der Fischbrut sind rund um den Tegernsee vom 15. April bis zum 1. Oktober sechs Ruhezonen ausgewiesen, die Ringseeinsel ist ganzjährig geschützt. Um die Zonen sichtbar zu machen, setzt die Untere Naturschutzbehörde im Frühjahr Bojen. Heuer sei dies noch nicht geschehen, berichtet Hiller. Ohnehin wünscht er sich mehr Schutz. Die Bojen, findet er, könnten ganzjährig bleiben. Das Argument, die Bojen könnten bei Eis Probleme machen, zähle nicht mehr: „Der Tegernsee war seit 1999 nicht mehr zugefroren.“

Verfahren zur Erweiterung des Vogelschutzes läuft

Unterdessen versichert Landratsamtssprecherin Sophie Stadler: Die Bojen werden heuer wieder gesetzt. Dies zunächst in gewohnter Form, allerdings ist eine Verstärkung des Vogelschutzes in Sicht. Ein Verfahren dazu laufe, so Stadler. Eine bloße Ausweitung des Schutzzeitraums sei aber nicht zielführend. „Rastende Wasservögel im Winter können nur von sehr großräumigen Schutzbereichen profitieren, anders als im Sommer, wo es mehr auf den unmittelbaren Schutz der Brutbereiche ankommt“, erklärt Stadler die Überlegungen. Im Übrigen würden die Bojen besser wahrgenommen, wenn man sie kurz vor Beginn der Hauptseenutzung installiere.

Von Brutstätten fernhalten

„Die Bojen bringen schon etwas“, meint Hiller. Es werde aber auch an anderen Stellen im Schilf gebrütet. Er appelliere insgesamt an alle Nutzer des Sees, auf die Flora und Fauna zu achten und sich von den Brutstätten fern zu halten. In der Egerner Bucht, so Hiller, seien mit Rücksicht auf die Anwohner überhaupt keine Schutzzonen ausgewiesen.

Abschussgenehmigung für Graugänse im vergangenen Jahr

Vogelschützer Hiller freut sich auch über die Graugänse, die 2014 erstmals am Tegernsee gesichtet wurden. „Die vertreiben keine anderen Vögel, wie oft behauptet wird.“ Im März wurden zehn Individuen am Tegernsee gezählt. Vergangenes Jahr waren es um diese Jahreszeit schon 30. Im Sommer wurden die Gänse wegen ihres regen Kotabsatzes an Badestränden zur Plage, die Gemeinden Rottach-Egern und Bad Wiessee erwirkten eine Abschussgenehmigung. Wie sich die Lage heuer entwickeln wird, ist Hiller zufolge nicht absehbar. Auffällig sei, dass sich die zehn Graugänse heuer nicht an einem Ort aufhielten, sondern an verschiedenen Stellen auf dem See unterwegs seien: „Die schauen wohl, ob sie was finden, wo sie brüten können.“ Für heuer ist dem Landratsamt zufolge keine Abschussgenehmigung für Graugänse beantragt.

Graugänse haben sich in ganz Süddeutschland vermehrt

In der Vergangenheit hatten sich die Gänse am Rottacher Schorn, in Bad Wiessee und an der Tegernsee Point besonders wohlgefühlt. „Auf den gemähten Badewiesen finden sie wohl viel Futter“, meint Hiller. Gelingt es den Tieren, Junge aufzuziehen, könne sich ihre Zahl schnell erhöhen. Insgesamt gebe es wenig Graugänse am Tegernsee, sagt Hiller: „Am Ammersee sind es 300.“ Der Bestand schwanke aber ständig, weil die Tiere sich von einem See zum anderen bewegten. Insgesamt hätten sich die Graugänse im süddeutschen Raum stark vermehrt: „Daran ändert sich auch nichts, wenn an ein paar von ihnen wegschießt.“