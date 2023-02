Drei-Zimmer-Wohnung für 4000 Euro warm am Tegernsee schockt Einheimische – „könnte mir sowas nicht leisten“

Von: Christian Einfeldt

Ein Unternehmen bietet am Tegernsee Wohnraum für 4000 Euro an. Ein Preis, der die Frage aufwirft, ob Wohnen nur noch für die Superreichen möglich ist.

Tegernsee – Das Quartier Tegernsee, gelegen an der Hochfeldstraße, will nach Angaben des zuständigen Bauträgers Planquadrat aus Österreich mit „Geselligkeit und Ruhe“ punkten. Zwischen „Tradition und Moderne“ entstanden hier auf einem ehemaligen Krankenhausareal mehr als 100 Neubauwohnungen. Die Angebote würden „keine Wünsche offenlassen“ und dabei eine „einzigartige Lebensqualität“ bieten.

98,5 Quadratmeter für 4000 Euro warm: Einheimische vom Inserat am Tegernsee entsetzt

Geht es nach den aktuellen Inseraten, kommen Interessenten scheinbar nur dann in den Genuss der Privilegien, wenn sie über das nötige Kleingeld verfügen. Hier kostet der Berg- und Seeblick stolze 4000 Euro warm – bei 98,5 Quadratmetern Wohnraum, verteilt auf drei Zimmer. Das Angebot hinterlässt bei den Einheimischen viele Fragen. Die wohl dringlichste: Wer kann das überhaupt noch bezahlen?

Die für die Immobilienanzeige verantwortliche Maklerfirma Maximilian Real Estate GmbH wollte sich auf Nachfrage nicht zu den 4000 Euro äußern – dafür aber Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn (CSU).

4000 Euro für Drei-Zimmer-Wohnung im „ersten Platz in den Charts der Scheußlichkeiten“

Hagn sagte Merkur.de einmal, Tegernsee sei nicht das „Sylt des Südens“. Das vorliegende Angebot ist laut des CSU-Politikers wahrlich kein Einzelfall, gerade bei Berg- und Seeblick. Abgesehen davon: Wie luxuriös und idyllisch nun die Umgebung des architektonisch viel kritisierten Tegernsee Quartiers nun wirklich daherkommt, liegt im Auge des Betrachters. Ein Stadtrat hatte dem Areal vor noch nicht allzu langer Zeit den „ersten Platz in den Charts der Scheußlichkeiten“ gegeben.

Einheimische geschockt über Inserat – Hagn: „Das gibt es halt“

Für viele Einheimische ist es ein Schandfleck, der erhobene Mietpreis hinterlässt viel Kopfschütteln. Er sei geschockt, schreibt uns beispielsweise ein Tegernseer, der selbst gerade eine etwas größere Wohnung für seine junge Familie sucht. „Ich könnte mir sowas nicht leisten“, sagt 36-Jährige. Trotzdem: „Das gibt es halt“, sagt der Bürgermeister.

Wohnen am Tegernsee: Anbieter Maximilian Real Estate GmbH bietet eine 100 Quadratmeter-Wohnung für 4000 Euro warm an. (Screenshot) © Martin Erdniss/Imago und immobilienscout24/Maximilian Real Estate GmbH

Wohnen am Tegernsee trotzdem laut Bürgermeister noch erschwinglich

Zur Wahrheit gehöre aber auch: Der aktuelle Durchschnitts-Wohnpreis liegt weit unter dem Angebot der Hochfeldstraße. Hagn nennt einen Preis von 18 Euro pro Quadratmeter, der das Wohnen am Tegernsee auch für Familien ohne exorbitantem Einkommen möglich machen soll. Das sei dem „Tegernsee-Modell“ zu verdanken, das Familien ermöglicht, zu vergünstigten Konditionen im Tal zu wohnen. Wie Merkur.de über die Wohnsituation in Tegernsee berichtet hatte, hatten die Verantwortlichen Interessenten einen Kaufpreis von maximal 3950 Euro pro Quadratmeter in Aussicht gestellt. Auf diesem Wege wurden 21 Wohnungen zu preiswerteren Bezügen vergeben.

In der Regel hätten dabei die ansässigen Familien am Tegernsee ältere Objekte bezogen. Über Neubauten und einen Ausblick, den Bürgermeister Hagn als „traumhaft“ bezeichnet, können sie sich dann aber gewöhnlicherweise nicht freuen.

Kampf gegen Luxusmieter: Bürgermeister kündigt weitere Erhöhung von Zweitwohnsitzsteuer an

Gegenüber Merkur.de sagte Tegernsees Bürgermeister, dass eine erneute Erhöhung der Zweitwohnungssteuer bereits im Gespräch ist. Sie soll verhindern, dass sich Wohnraum bald nur noch die Superreichen leisten können.

