Wie Bilder Geschichte machen: Wittelsbacher-Experte präsentiert neues Buch

Von: Alexandra Korimorth

Der Autor und sein neuestes Werk: Bernhard Graf hat für das Buch „Das Haus Wittelsbach und die Fotografie“ intensiv recherchiert. © Thomas Plettenberg

Fotografien haben stets den Lauf der Geschichte beeinflusst: In seinem neuen Buch „Das Haus Wittelsbach und die Fotografie“ erläutert Autor Bernhard Graf diese spannende Theorie.

Tegernsee – Die Fotografie erzählt seit ihrer Erfindung nicht nur die Geschichte des Hauses Wittelsbach – sondern auch umgekehrt ist an der Geschichte des Adelsgeschlechts auch die Entwicklung der Fotografie zu sehen. Nach der Ausstellung von Fotografien aus dem Geheimen Archiv der Wittelsbacher in Tegernsee im vergangenen Jahr und noch vor der geplanten Ausstellung in München ist nun ein Buch erschienen, das den Fokus auf diese Symbiose richtet: „Das Haus Wittelsbach und die Fotografie“ von Historiker und Wittelsbacher-Experte Bernhard Graf ist mehr geworden als ein Ausstellungskatalog.

Buch verdeutlicht Bedeutung der Fotografie für Geschichte und Politik

Schon mehrmals erweckte Graf als Autor vermeintlich trockene Historie zum Leben, etwa in „Napoleons Erben“ oder „Sisis Geschwister“. Aus bloßen Daten, Fakten und Bildern arbeitet Graf individuelle Einzelschicksale heraus, ohne vom wissenschaftlichen Ansatz abzuweichen. Das gelingt ihm auch in seinem neuesten Werk auf 224 Seiten. „Das Haus Wittelsbach und die Fotografie“ zeichnet nicht nur den Weg vom Ölgemälde über die Lithografie hin zur Fotografie mit Camera Obscura, Lichtzeichnungen, Kollodium-Fotografie oder kolorierten Salzabzügen bis zur heutigen Digitalfotografie nach. Die Verbindung mit dem Haus Wittelsbach gibt auch einen Überblick über die Bedeutung der Fotografie für Geschichte und Politik der vergangenen 200 Jahre.

Ohne Fotografie und Film kein Hype um König Ludwig II. und Kaiserin Sisi

Mehr als ein Jahr hat Graf umfangreich und tief recherchiert. Mit Blick auf den Medienhype, der bis heute um König Ludwig II. und Kaiserin Sisi von Österreich (davor Elisabeth Herzogin in Bayern) gemacht wird, meint der Autor: „Ohne die Erfindung des Mediums Fotografie und Film wäre der enorme Bekanntheitsgrad der weltgeschichtlich im Grunde nicht wirklich bedeutenden Wittelsbacher heute undenkbar.“

Erste Fotomontagen und skandalöse Fälschungen gab es bereit ab 1850

Graf beleuchtet, wie Bilder seit jeher für politische Zwecke genutzt wurden, welche Bedeutung den Hoffotografen wie Josef Reitmayer und damit Tegernsee als Zentrum der Fotografie zukam oder dass es schon ab 1850 erste Fotomontagen gab – vom gestellten Familienbild bis hin zur skandalösen Fälschung der angeblich nackten Kaiserin Elisabeth zur Erpressung. Dass Fotografien nicht nur nackte Tatsachen zeigen, sondern benutzt werden, um zu zeigen, was gesehen werden soll, wird ebenfalls sichtbar, wenn Sisi im Zentrum von Lichtareolen postiert wird wie eine Heilige oder der eisbadende Prinzregent Luitpold sich volksnah gibt.

Elf Mitglieder der Wittelsbacher haben selbst leidenschaftlich fotografiert

Die größte Überraschung für den Autor war, dass insgesamt elf Mitglieder aus dem Hause Wittelsbach selbst fotografiert haben – geradezu leidenschaftlich Therese von Bayern, Prinz Luitpold von Bayern, der seine Kameraausrüstung vom Großvater geschenkt bekommen hatte, und allen voran Ludwig II., der als erster Wittelsbacher mit Fotografie-Ingredienzien experimentierte. „Deshalb ist der Kini auch vorne auf dem Titel gelandet“, erklärt Graf im Gespräch.

Geleitworte steuern Herzog Franz in Bayern und Herzog Max Emanuel in Bayern bei. Sie haben die Fotografien, die bisher für die Öffentlichkeit unter Verschluss im „Geheimen Archiv“ lagen, für die Ausstellung „Im königlichen Rampenlicht“ freigegeben, die heuer in München stattfinden soll. Der Miesbacher Fotograf Hans-Günther Kaufmann wird diese kuratieren, während Graf sie inhaltlich betreuen soll. Wann die Ausstellung „Im königlichen Rampenlicht“ stattfinden wird, steht noch nicht fest. Aber als Ausblick darauf gewährte das Haus Wittelsbach im vergangenen April für eine Woche lang in Tegernsee einen Einblick in seine private Familien-Foto-Galerie.

Das Buch „Das Haus Wittelsbach und die Fotografie“ (Allitera Verlag, 224 Seiten) gibt es für 35 Euro im Buchhandel (ISBN 978-3-96233-327-0).

