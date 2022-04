Wie die Tegernsee Bahn die Herausforderungen der Zukunft meistern will

Von: Gerti Reichl

Nicht heuer, wie geplant, sondern erst Anfang 2023 sollen die alten Bahnsteige am Tegernseer Bahnhof erhöht werden. © Thomas Plettenberg

Im vergangenen Jahr hatte Michael Bourjau (68) den Chefposten der Tegernsee Bahn Betriebsgesellschaft (TBG) interimsweise übernommen. Er bleibt auf seinem Posten und schiebt anstehende Projekte an.

Tegernsee – Das Büro von Michael Bourjau könnte glatt als Teil eines Museums durchgehen: in den Regalen antike Geschäftsbücher, die bis ins Gründungsjahr der Tegernsee Bahn 1883 zurückreichen, eine Vitrine mit Miniaturzügen aus vielen Jahrzehnten, an der Wand das Porträt Ferdinand von Millers, einem der Gründerväter. „Das hat richtig Geschichte und Patina hier“, sagt der 68-Jährige über seinen Arbeitsplatz. Die modernen Lampen, die er über dem wuchtigen Holztisch installieren ließ, stehen sinnbildlich für das Ziel, wo die Reise hingeht. Da ist einerseits der Respekt für die im nächsten Jahr 140-jährige Geschichte der letzten Nichtbundeseigenen Eisenbahn (NE-Bahn) in Bayern, andererseits die Verpflichtung, sämtliche Weichen für eine moderne Zukunft zu stellen.

Michael Bourjau bleibt, bis ein anderer die Aufgabe übernehmen möchte

Bourjau räumt auf. Nachdem sich Heino Seeger Ende März komplett zurückgezogen hat – er war bis Ende Juni 2021 Geschäftsführer, ab da nur noch Eisenbahnbetriebsleiter – sind die Rollen neu verteilt. Wirtschaftsexperte und Unternehmensberater Michael Bourjau, der als Vize-Bürgermeister von Tegernsee auch Johannes Hagn im Rathaus vertritt, übernimmt auch weiterhin die Aufgaben des Geschäftsführers, „auf selbstständiger Basis, immer für ein Jahr und so lange, bis das ein anderer machen möchte“. Gut zwei Tage die Woche investiere er in seine neue Aufgabe, daneben sei er natürlich immer erreichbar. Den Part des Betriebsleiters habe der der langjährige Mitarbeiter Dietmar Litterscheid (54) übernommen. Dass die TBG in puncto Umsatz „extrem stabil“ dasteht und auch sonst ein gesundes Unternehmen darstellt, erleichtert dem Chef von 16 Mitarbeitern die Arbeit. Denn: Es stehen mächtige Investitionen an.

Der Tegernseer Wirtschaftsexperte Michael Bourjau führt derzeit die Tegernsee Bahn Betriebsgesellschaft mbH. © Thomas Plettenberg

Fällige Bahnsteigerhöhung kommt erst im Jahr 2023

Weil die Bahnsteige noch aus der Zeit um 1902 stammen – damals fuhr der erste Zug im Bahnhof Tegernsee ein – war eigentlich für heuer die längst überfällige Bahnsteigerneuerung und Erhöhung von 38 auf standardmäßige 76 Zentimeter vorgesehen. „Im Rahmen der Planung hat sich aber nun ergeben, dass wir auch eine umfassende Abwasserplanung brauchen“, erklärt Bourjau. Spätestens im Mai soll mit dem Abwasserzweckverband eine gemeinsame Konzeption stehen, bei der bis jetzt noch nicht klar ist, ob es auf größere Rohre oder ein Auffangbecken hinausläuft. Im ersten Quartal 2023 soll’s aber losgehen. Bei laufendem Bahnbetrieb sind 200 Tage Bauzeit angesetzt. Die verlorene Zeit macht sich bei der Kostenentwicklung bemerkbar: Die zuletzt auf 3,7 Millionen Euro geschätzten Kosten dürften wohl nicht mehr ausreichen. Allerdings hat sich Bourjau gerade erst wieder die Zusage der Regierung von Oberbayern erneuern lassen, wonach der Freistaat 2,4 Millionen Euro übernimmt.

Seeuferbrücke in Gmund muss erneuert werden

Renovieren oder gleich neu bauen? Um diese Frage geht’s bei der Seeuferbrücke in Gmund, für die gerade der Planungsauftrag vergeben wird. Spätestens 2024 soll diese Maßnahme angepackt werden. Bourjau rechnet mit deutlich über einer Million Euro an Baukosten, aber wiederum mit staatlicher Unterstützung. Die Sicherheit sei zwar noch gegeben, „aber wir haben den Druck, das anzupacken“, sagt Bourjau.

Analoges Stellwerk am Bahnhof Tegernsee ist ein Auslaufmodell

Zwar nicht museumsreif, wie viele andere Dinge am Bahnhof Tegernsee, aber 30 Jahre alt und damit analog ist das Stellwerk. „Es ist zwar noch funktionsfähig“, versichert der Geschäftsführer. Damit dies bis zur Erneuerung so bleibt, steht nicht nur ein Fachmann im Kreis der Mitarbeiter zur Verfügung, sondern es lagern auch Ersatzteile im Keller. Details des neuen Stellwerks stehen noch nicht fest. Die Technologie sei da gerade um Umbruch, „und wir wollen dann auf dem neuesten Stand sein“. Derzeit würden Eckpunkte für die Zwei-Millionen-Investition ausgearbeitet. Noch in diesem oder im nächsten Jahr werde man die Erneuerung konkret angehen. „Wir wollen alles Wichtige auf die Schiene bringen“, kündigt der TBG-Chef voller Elan an.

Bahnhofsareal mit viel Entwicklungspotenzial. Kommt ein Ideenwettbewerb?

Weil im gesamten Bahnhofsareal viel Entwicklungspotenzial steckt, kann sich Bourjau einen Ideenwettbewerb gut vorstellen. Stellvertretend für die FWG-Fraktion hatte er diesen Vorschlag schon im Stadtrat vorgebracht. 4750 Quadratmeter, ohne Gleisanlagen und Lokschuppen, der ans RVO-Gelände angrenzt, könnten überplant werden. Optimal wäre, wenn ein externes Planungsbüro für das vom Stadtrat begleitete Vorhaben engagiert würde. In jedem Fall sollen die Themen „Tegernsee als Willkommenspunkt“ und „Mobilität“ an vorderster Stelle stehen. Ein neues Buskonzept „mit gutem Fußabdruck“, ein Taxikonzept oder ein talweit einheitliches E-Bike-Verleihsystem schwirren Bourjau hierzu schon im Kopf herum.

Was das Bahnhofsgebäude selbst betrifft, so sollen sukzessive nicht nur die Büros der TBG im ersten Stock auf Vordermann gebracht werden. Die Stadt als Eigentümerin lässt derzeit im zweiten Obergeschoss drei Wohnungen ausbauen. „Eine Aufwertung der Immobilie“, findet Bourjau, der sich den „historischen Bahnhof“ am liebsten „so schön wie einen Märklin-Bahnhof“ wünscht.

Quietschen der Lint-Züge: Schmieranlage nur eine Notlösung

Die TBG, verantwortlich für den 12,4 Kilometer langen Schienenstrang zwischen Tegernsee und Schaftlach, nimmt das Quietschen der Lint-Züge im Gleisbogen von Gmund sehr ernst. „Die Kurvenschmieranlage ist eine Notlösung“, räumt Bourjau ein, daher habe die Bayerische Regiobahn (BRB) als Betreiberin der Lint-Flotte begonnen, in 31 Zügen die Radsätze auszutauschen. Wegen technischer Schwierigkeiten seien aber erst zwölf Prozent geschafft. Man hoffe, dass bis Ende 2022 der Austausch erledigt sei. „Fachleute haben gesagt, das bringt was. Warten wir ab. Wenn das nicht funktioniert, dann sind wir jedoch mit unserem Latein am Ende“, so Bourjau.

Bourjau: Die Elektrifizierung wird kommen

„Auch dieses Vorhaben wird kommen, wohl 2032“, ist sich Bourjau sicher. Er befürchtet aber schon jetzt einen Aufschrei der Anwohner in Tegernsee, weil entlang der Strecke alle 80 Meter ein Strommast nötig sein wird. Auch elektrisch fahrende Züge kommen dann zum Einsatz. Bis 2026 laufe der Leasing-Vertrag der BRB für die bisherigen Züge. „Ob sich BRB dann an der neuen Ausschreibung beteiligt und auch durchsetzt, wird sich zeigen.“ Bis zur Elektrifizierung werden in jedem Fall noch Diesel-Züge über die Gleise rollen. Allein die Tegernsee-Bahn wird die Elektrifizierung rund 14 Millionen Euro kosten.

