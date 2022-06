Willkommensgruppe am Gymnasium: Neuer Schulalltag für Ukrainer am „Lake Tegernsee“

Von: Gabi Werner

Teilen

In einer Willkommensgruppe erhalten die ukrainischen Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Tegernsee Deutsch-Unterricht. Um die Gäste kümmern sich unter anderem (h.v.l.) Lehrerin Eva-Maria Obermüller, Direktor Werner Oberholzner und die Ukrainerin Tania Petrova. © Stefan Schweihofer

Schule bedeutet ein Stück Normalität: Auch am Gymnasium Tegernsee gibt es nun eine Willkommensgruppe für junge Geflüchtete aus der Ukraine. Die Dankbarkeit dafür ist riesig.

Tegernsee – „Ein Stift“, aber „der Radiergummi“: Hochkonzentriert sitzen die 16 ukrainischen Schülerinnen und Schüler im Unterricht und versuchen zu verstehen, was ihnen Deutschlehrerin Eva-Maria Obermüller soeben über unbestimmte und bestimme Artikel in der deutschen Sprache erläutert. Ukrainisch spricht die Pädagogin nicht, sie behilft sich mit Englisch. Auch das ist nicht immer ganz einfach. „Ein Teil der Schüler spricht hervorragend Englisch, manche aber kaum bis gar nicht“, berichtet die Lehrerin. Und Direktor Werner Oberholzner ergänzt: „Wir improvisieren wie die Weltmeister – auch mit Übersetzungsprogrammen.“

Ukrainische Schüler kommen aus dem ganzen Landkreis nach Tegernsee

Die 18 ukrainischen Kinder und Jugendlichen, die aktuell das Gymnasium Tegernsee besuchen, sind zwischen zwölf und 16 Jahre alt. Sie leben mit ihren Familien überwiegend im Tegernseer Tal, kommen aber auch aus anderen Orten im Landkreis.

Yaroslav (16) ist dankbar für die Hilfe und die freundliche Atmosphäre

So wie der 16-jährige Yaroslav aus Kiew, der nach seiner Flucht vor den Kriegswirren in der Heimat in Schliersee untergekommen ist. Die schönen Berge, der See: Er sei wirklich sehr froh darüber, hier in Bayern an diesem „popular place“ wohnen zu dürfen, sagt Yaroslav in sehr gutem Englisch. Auch für seine neue Schule hat er nur warme Worte. Hier herrsche eine sehr freundliche Atmosphäre, meint der Jugendliche. Niemand mache Druck auf ihn und seine ukrainischen Mitschüler. Geeignetes Lernmaterial und Laptops hat das Gymnasium den Neuankömmlingen längst zur Verfügung gestellt.

Anastasiia (16) absolviert in der Botschaft auch Prüfungen ihrer Heimat-Schule

Es ist in erster Linie Dankbarkeit, die man im Gespräch mit den Jugendlichen heraushört. Sie sei so froh über die Möglichkeit, hier lernen zu dürfen – dadurch müsse sie auch nicht ständig an das Elend in ihrem Heimatland denken, sagt die 16-jährige Anastasiia, die aus der Millionenstadt Charkiw stammt. Viele ihrer Freunde und auch ihre Großeltern sind in dem kriegsgebeutelten Land zurückgeblieben. Die vermisse sie natürlich sehr. Aber sie habe auch in Deutschland schon neue Freunde kennen gelernt, erzählt Anastasiia. Auch am Gymnasium Tegernsee, wo sie teils im Rahmen der Willkommensgruppe, teils aber auch gemeinsam mit den deutschen Schülern in den Regelklassen unterrichtet wird. Zugleich absolviert sie demnächst in der ukrainischen Botschaft in München Prüfungen ihrer Heimat-Schule.

Schüler werden dem Gymnasium durchs Schulamt zugewiesen

Nicht allen ukrainischen Schülern fällt das Lernen so leicht. Der Bildungsstand der Zwölf- bis 16-Jährigen ist ganz unterschiedlich, die jungen Leute wurden dem Tegernseer Gymnasium – unabhängig von ihrer Schullaufbahn in der Heimat – zentral vom Schulamt in Miesbach zugewiesen, wie Oberholzner berichtet. „Wir würden gerne allen gerecht werden“, sagt Obermüller. Als Deutschlehrerin hat sie ein paar zusätzliche Stunden übernommen, um ihren neuen Schützlingen die deutsche Sprache zu vermitteln.

Geflüchtete Ukrainerin unterstützt am Gymnasium die Willkommensgruppe

Wenn es mal größere Verständigungsprobleme gibt oder die Schüler einen Ansprechpartner aus ihrer Heimat brauchen, ist auch dafür gesorgt. Die Ukrainerin Tania Petrova, selbst eine geflüchtete Mutter, hat am Gymnasium eine Anstellung bekommen und kümmert sich während und auch außerhalb des Unterrichts um die jungen Landsleute. Dass man sich gegenseitig gefunden habe, sei ein Glücksfall, betonen Oberholzner und Petrova unisono.

Lesen Sie hier: Förderpaket für Willkommensgruppe an Rottacher Grundschule: Spenden ermöglichen zusätzlichen Unterricht

Auch Petrova ist voller Dankbarkeit. Die Willkommensgruppe zu betreuen, sei für sie eine großartige Erfahrung und es sei ihr ein wichtiges Anliegen, die ukrainischen Kinder in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, sagt Petrova. Sie zeigt sich beeindruckt von der ungeheuren Hilfsbereitschaft und der Warmherzigkeit der Menschen in Bayern, das sie mittlerweile als „second home“ betrachtet.

Polina (14): „Lake Tegernsee“ ist der schönste Ort, den sie jemals gesehen hat

Die 14-jährige Polina, die derzeit in Bad Wiessee lebt und ebenfalls das Gymnasium besucht, hat ihre Gefühle schriftlich in Worte gefasst: Sie wolle der Schule ein riesiges Dankeschön sagen, schreibt sie auf Englisch. „Lake Tegernsee“ sei vermutlich der schönste Ort, den sie jemals gesehen habe.

gab