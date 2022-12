Bauarbeiten der Tegernsee-Bahn: „Wir machen jetzt aus Sicherheitsgründen, was geht“

Tegernsee-Bahn bringt Strecke bis Schaftlach auf Vordermann – Ersatzverkehr bis 14. Dezember

Von Gerti Reichl

Jahrelang wurde offenbar zu wenig investiert bei der Tegernsee-Bahn, jetzt muss viel aufgeholt werden. Noch bis 14. Dezember ist die Strecke zwischen Schaftlach und Tegernsee gesperrt.

Tegernsee – Wo normalerweise die Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) über die Gleise rollen, tun sich aktuell immer wieder große Löcher auf. Zwischen Gmund und Seeglas sind Bauarbeiter seit Montag damit beschäftigt, den Untergrund zu befestigen und Schwellen auszutauschen. „Wir haben es in diesem Bereich mit Seeton zu tun, einem schwierigen Untergrund“, erklärt Michael Bourjau, Geschäftsführer der Tegernsee-Bahn, die für den Streckenabschnitt zwischen Schaftlach und Tegernsee zuständig ist.

Bauarbeiten der Tegernsee-Bahn: Schlechter Untergrund als Verursacher

Auf einer Länge von 100 Metern wird also zunächst tief gegraben, die Löcher werden mit großen Steinen befüllt, mit einem Flies bedeckt und dann mit Schotter aufgefüllt. „Der Seeton saugt Wasser, das bereitet dem Gleisbett Probleme“, sagt Bourjau und erinnert daran, dass heuer im Juni nach starken Regenfällen das Gleis zwischen Gmund und Seeglas bereits in Schieflage geraten war. „Natürlich könnten wir Langsamfahrstellen einrichten, wie das vielerorts im deutschen Bahnnetz der Fall ist“, meint der Geschäftsführer, „aber wir machen jetzt aus Sicherheitsgründen das, was geht.“

Nicht nur wegen dieser Baustelle müssen Fahrgäste auf der Strecke zwischen Schaftlach und Tegernsee bis voraussichtlich 14. Dezember auf Busse umsteigen und Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Doch werden etliche weitere Bauarbeiten in diesem Zeitraum abgewickelt. So werden auch im Bereich des „Freikircherls“ bei Schaftlach Schwellen ausgetauscht und das Gleisbett ertüchtigt, der Bahnübergang bekommt hier zudem neue Schranken.

„Die Maßnahmen treffen mich jetzt mit voller Wucht“, sagt Bourjau und bedauert, dass in den vergangenen Jahren zu wenig investiert worden sei. Die Arbeiten zur Einhaltung der Standards würden allein heuer rund 2,2 Millionen Euro verschlingen.

Bereits erledigt sind der Austausch von Schwellen bei Krottenthal, das Bauen von Kabeltrögen entlang der Strecke, die Sanierung des Bahnübergangs an der Max-Obermayer-Straße in Gmund und der Rückschnitt von Büschen und Bäumen entlang der gesamten Strecke. Um nicht immer sperren zu müssen, sei auch nachts gearbeitet worden.

Arbeiten bei der Tegernsee-Bahn: 2023 geht‘s weiter

Der nächste dicke Brocken folgt im Frühjahr 2023. Dann soll die seit Langem immer wieder verschobene Erhöhung des 150 Meter langen Bahnsteigs in Tegernsee angepackt werden. Die Regierung von Oberbayern fördert diese Maßnahme zu 80 Prozent. Eine zwei- bis dreiwöchigen Sperrung der Strecke zwischen Gmund und Tegernsee ist dann wieder nötig. Wer glaubt, der neue Bahnsteig passe dann zum Ein- und Ausstiegsniveau der Lint-Züge, was seit deren Einführung heftig kritisiert wird, der irrt. „Dieser Umstand könnte sich erst mit dem Einsatz neuer Züge ändern“, sagt Bourjau. Sprich: Frühestens nach einer neuen Ausschreibung in zwei bis drei Jahren.

gr