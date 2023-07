„Wir machen was draus!“: Tegernseer Abiturienten verabschieden sich von Gymnasium

Von: Alexandra Korimorth

Wohl letztmals im traditionsreichen Wildbad Kreuth feierten die erfolgreichen Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Tegernsee mit Lehrern, Eltern und Gästen ihren Abiball. © Stefan Schweihofer

Im Zeichen der ungeheuren „Abiflation“ feierten die Tegernseer Abiturienten ihren erfolgreichen Schulabschluss. 53 erfolgreiche Absolventen und ihre Gäste ließen Wildbad Kreuth beben.

Vielleicht war der Abiball und die Zeugnis-Verleihung des Gymnasiums Tegernsee an historischer Stätte von Wildbad Kreuth deshalb so energiegeladen, weil Schulleiter Werner Oberholzner gleich zu Beginn wissen ließ, dass dies wohl die letzte Veranstaltung ihrer Art an diesem so traditionellen Ort sei. Vielleicht lag es aber auch daran, dass hier Ball und Zeugnisvergabe an einem Termin stattfanden. Jedenfalls sirrte die Luft vor Aufregung, Glück und Stolz nicht allein der Abiturienten, sondern auch ihrer Gäste. Nicht wenige der anwesenden Eltern hatten an selber Stelle bereits ihre Abiturzeugnisse überreicht bekommen.

53 der 55 zu den Prüfungen angetretenen Abiturienten des Gymnasiums Tegernsee haben heuer ihre Hochschulreife geschafft. Der Noten-Durchschnitt liegt bei 2,27. Ein Drittel, ließ Oberholzner stolz wissen, habe eine Eins vor dem Komma. Als in seiner Karriere als Schulleiter einmalig hob er hervor, dass ein junger Mann, Jano Neißendorfer, und nicht wie bisher eine Abiturientin den besten Abschluss hingelegt habe.

Gute Noten sind unbezahlbar

Mit Blick aufs diesjährige Abi-Motto „Abiflation +20,23% – Gute Noten unbezahlbar“ befand der Schulleiter, dass sich der Jahrgang sehr gut gegen die Inflationsrate zur Wehr gesetzt habe: Persönlicher Einsatz sei eine stabile Währung für gute Noten. Da spielten indes weniger volkswirtschaftliche Faktoren eine Rolle als jene, die in einem selbst lägen. Der innere Schweinhund etwa oder die Idee, dass man viel Zeit zur Verfügung hätte. Dies seien die Inflationstreiber, derer es sich zu erwehren gegolten habe.

Sorgen machte sich Oberholzner vielmehr um die Inflation der Demokratie und den Begriff der Wahrheit. Wenn sich das Akzeptable und Inakzeptable in den digitalen Medien relativierten, gelte es, sich der Gefahr bewusst zu sein und dagegen vorzugehen: „Es gilt, in dieser Grauzone klar Position zu beziehen“, machte Oberholzner deutlich. „Behaltet euren Kompass. Lasst euch nicht so leicht beeindrucken. Und handelt stets nach reiflicher Überlegung“, gab er den Absolventen mit auf den Weg.

Landrat Olaf von Löwis empfahl die Zeit nach dem Abschluss als Zeit der großen Chancen wahrzunehmen: „Sucht euch das aus, was ihr gerne macht.“ Mit einem Augenzwinkern fügte der Landrat hinzu: „Egal wohin der weitere Lebensweg auch trägt: Hauptsache, Sie kommen in den Landkreis Miesbach zurück und bringen Ihre Leistungen hier ein.“

Abiturienten sollen Träume und Ziele verfolgen

Elternbeiratsvorsitzender Florian Ertle ermutigte die Absolventen, Träume und Ziele zu verfolgen: „Ihr habt hart gearbeitet und seid jetzt bereit, eure Zukunft in Angriff zu nehmen.“ Er riet: „Bleibt neugierig und offen für neue Erfahrungen. Bleibt authentische Menschen und lernt aus euren Fehlern.“ Udo Schlipf von der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, der die Stipendienurkunden an die Besten überreichte, unterstrich, wie wichtig eine gute Ausbildung sei. Es lohne sich, sich in jungen Jahren ein bisschen zu quälen, wenn man dann mit dem Abitur tun könne, was man wolle.

Ehe Direktor Oberholzner die Absolventen einzeln auf die Bühne rief und ihnen unter Einspielung ihrer persönlichen Siegeshymne und Vorher-Nachher-Fotos sowie Dauerapplaus die Zeugnisse übergab, ließen Louisa Röder und Thomas Ederl das Auf und Ab der vergangenen rund zwölf Schuljahre Revue passieren. Austauschprogramme, Studien- und Abifahrten, die Corona-Zeit und im Unterricht heiß diskutierte Themen wurden beleuchtet, den Lehrkräften und den Eltern gedankt und versprochen: „Die Zukunft gehört uns. Wir machen was draus!“

ak