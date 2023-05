Ringen um Handlungsfähigkeit in Sachen Verkehr: Stadt Tegernsee tritt bundesweiter Initiative bei

Von: Christina Jachert-Maier

An der Neureuthstraße würde die Stadt Tegernsee gerne Tempo 30 anordnen, darf es aber nicht. © tp

Tempo 30 in der Neureuth-Straße anordnen: Das darf die Stadt Tegernsee nicht. So ist die Rechtslage. Um dagegen aufzubegehren, hat der Stadtrat beschlossen, einer bundesweiten Initiative beizutreten. Es geht darum, handlungsfähig zu werden.

Tegernsee – Ein stationäres Geschwindigkeitsmessgerät und Tempo 30: Das hatte der Tegernseer Stadtrat für die schmale Neureuthstraße beschlossen. Die Polizei erteilte dem Wunsch im März eine Absage. An der Stelle befinde sich kein Unfallschwerpunkt, hieß es. Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) berichtete dies dem Stadtrat in der April-Sitzung, der Unmut war groß. Zur Mai-Sitzung reichte nun CSU-Fraktionssprecher Florian Widmann den Antrag ein, der Initiative „Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeit“ beizutreten. Sie wurde 2021 von den Städten Aachen, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm gegründet. Ihr Ziel: Kommunen sollen selbst darüber entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeiten angeordnet werden. Inzwischen sind 684 Kommunen Mitglied, darunter Gmund, Holzkirchen und Miesbach.

Kampf um die kommunale Selbstverwaltung

Das Problem von der Wurzel anzugehen, ist für Bürgermeister Hagn der einzige Weg. Zumindest auf Nebenstraßen müsse die Stadt nach eigener Einschätzung Verkehrsanordnungen treffen dürfen, machte er deutlich: „Dafür sind wir als Stadtrat gewählt.“ Dabei gehe es nur um Entscheidungsfreiheit im Sinn der kommunalen Selbstverwaltung und nicht etwa darum, grundsätzlich Tempo 30 anzuordnen.

Florian Kohler (Bürgerliste) schien jedoch eben dies zu fürchten. Er wolle keine Pauschalisierungen, sondern plädiere dafür, Brennpunkte gezielt anzugehen, meinte er und stimmte als einziger gegen den Beitritt.

Nicht überall Tempo 30

Skeptisch zeigte sich zu Beginn der Diskussion auch Andreas Obermüller (FW). Vor dem Beitritt wolle er mehr über die Initiative wissen, erklärte er. Tempo 30 sei nicht immer die beste Lösung, bei Tempo 50 fließe der Verkehr besser. Ihn überzeugte, was Hagn, Widmann und Rudi Gritsch (CSU) darlegten: Bei der Initiative handele es sich um einen losen Zusammenschluss von Kommunen, der keine bestimmte Verkehrspolitik verfolge, sondern lediglich um Selbstbestimmung kämpfe. Dieses Ziel, erläuterte Hagn, lasse sich gegenüber dem Bund nur erreichen, wenn die Zahl der Mitglieder stetig wachse. Im Moment, so Hagn, sei der Bohrer noch zu klein fürs dicke Brett. Bei rund 2400 Kommunen allein in Bayern reiche die Zahl von 684 Mitgliedern bundesweit nicht aus, um politischen Druck zu erzeugen. Es bedürfe einiger Mitglieder-Werbung, auch im Landkreis: „Wir müssen das Rad in Schwung bringen.“

Mehr Sicherheit für Radfahrer

Das Problem Neureuthstraße zeige die jetzige Ohnmacht der Kommunen, legte Hagn dar. Aktuell könne die Polizei wegen der Vorgaben nicht anders entscheiden: „Und wir fragen uns, warum wir uns eigentlich zusammensetzen.“ Das sieht Michael Bourjau (FWG) nicht anders: „Die Stadt muss sich ihre Hoheit erkämpfen.“

Marcus Staudacher (Grüne) geht es dabei nicht nur um Nebenstraßen, sondern auch um die Ortsdurchfahrt, eine Bundesstraße. Dies mit Blick auf das Bemühen der Stadt, Radfahrern einen sicheren Raum zu verschaffen. Wenn wegen der Enge keine bauliche Abgrenzung gelinge, bleibe nur die Möglichkeit, einen Schutzstreifen auf den Asphalt zu pinseln. Dies müsse aber mit Tempo 30 einhergehen, urteilte Staudacher: „Sonst ist es für die Radfahrer gefährlicher als vorher.“