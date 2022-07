Tegernseer Finanzen: „Wir stehen exzellent da“

Von: Gerti Reichl

Tegernsee hat Geld zum Investieren. Das zeigt die Jahresrechnung 2021, die jetzt im Stadtrat ausführlich erläutert wurde. © Archiv Thomas Plettenberg

Im Stadtrat stellte Kämmerer Jürgen Mienert jetzt die Jahresrechnung 2021 vor. Tegernsee hat demnach nicht nur einen Überschuss von 246 000 Euro erzielt, sondern steht überhaupt „exzellent da“, wie Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) in Vertretung von Rathauschef Johannes Hagn (CSU) fand. Geld für laufende und kommende Investitionen ist da.

Tegernsee – Ausführlich legte Kämmerer Jürgen Mienert die Jahresrechnung 2021 dar, also die detaillierte Aufstellung der Zahlen im Vergleich zum geplanten Ansatz. Waren 2021 Investitionen für 8 Millionen Euro geplant, so wurden tatsächlich rund 7,4 Millionen Euro aufgewendet – hauptsächlich für einen ersten Teil des Feuerwehrhauses (1,197 Millionen Euro), für eine Restzahlung für den Ausbau der Klosterwachtstraße mit Wasserleitung (437 000 Euro) sowie für Grunderwerb in Höhe von knapp 3,7 Millionen Euro. Der nächste Brocken fürs Feuerwehrhaus (3,9 Millionen), Planungskosten für den Neubau des Bauhofs (286 000 Euro) und Wohnungen im Feuerwehrhaus (600 000 Euro) wurden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Jahresrechnung Tegernsee: Einbußen wegen Ukrainekrise noch nicht befürchtet

4,1 Millionen Euro hat die Stadt an Gewerbesteuer eingenommen, 3,3 Millionen Euro waren angesetzt. Als „sehr positiv“ bezeichnete Mienert hier die erhaltene Ausgleichszahlung vom Staat in Höhe von 538 000 Euro, die Tegernsee nicht zurückzahlen muss. Was die Gewerbesteuer betrifft, so verlaufe das Jahr 2022 bisher positiv. Einkommen- und Umsatzsteuer spülten 2021 rund 3,2 Millionen Euro in die Kasse, rund 100 000 Euro mehr als geplant. 2020 waren es 250 000 Euro weniger. Für 2022 rechnet der Kämmerer mit keinerlei Einbrüchen. Bewusst habe er in seinem Jahresbericht keine Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen der Ukraine-Krise getroffen. „Das wäre Kaffeesatz-Leserei“, so Mienert.

Der Fremdenverkehrsbeitrag brachte 318 000 Euro und damit 3000 Euro weniger als 2020. Für heuer wagt Mienert eine deutlich positivere Prognose. 421 000 Euro erbrachte der Kurbeitrag. Im ersten Coronajahr 2020 lag er bei 340 000 Euro. Ausgewirkt habe sich die Anhebung des Kurbeitrags von zwei auf drei Euro pro Übernachtung für Erwachsene, zudem habe der Staat 70 000 Euro als Ausgleich für entgangene Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge überwiesen. An Verkäufen, Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen flossen rund 1,71 Millionen Euro in die Kasse.

Zweitwohnungssteuer in Tegernsee: „Sie zieht noch mehr Leute mit noch viel mehr Geld an“

Eine kurze Diskussion flammte zum Thema Zweitwohnungssteuer auf, die der Stadt eine knappe Million Euro bringt und damit mehr als in den beiden Vorjahren (2020: 945 000 Euro, 2019: 932 000 Euro). „Sie wirkt anscheinend nicht“, meinte Thomas Mandl (SPD) angesichts der Intention, wonach eine höhere Steuer die Zahl der Zweitwohnsitzler zurückdrängen sollte. Mienert klärte auf: „Die Zahl steigt nicht, doch die Wohnungen werden luxuriöser.“ Florian Kohler (BürgerListe) folgerte eine für ihn negative Entwicklung: „Wir ziehen noch mehr Leute mit noch viel mehr Geld an.“ Insgesamt fand er, dass die Steuer kein Zeichen für Offenheit sei. Auf die Frage von Ursula Janssen (Grüne), wieviel Zweitwohnsitze das „Quartier Tegernsee“ am ehemaligen Krankenhausareal generiert habe, konnte Bourjau keine konkrete Antwort liefern. Demnächst soll darüber diskutiert werden.

Ausgaben in Tegernsee: 4,7 Millionen Euro für den Landkreis

Die Personalausgaben lagen mit 3,1 Millionen Euro um 113 000 Euro über denen von 2020. Dass die Steuerkraft pro Einwohner von 1983,77 Euro auf 2438,35 Euro kräftig gestiegen ist, und vor allem aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2019, steigt die Kreisumlage: 4,7 Millionen Euro (2020: 3,9 Millionen Euro) muss die Stadt an den Landkreis überweisen.

2,4 Millionen Euro können vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt überwiesen werden. „Unser Gewinn“, sagte Mienert, der auf 4,8 Millionen Euro in 2020 verwies. Mienert begründet diesen Rückgang mit niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu den Rekordjahren 2018 und 2019. Auf 4,3 Millionen Euro und damit um 224 000 Euro weniger als im Vorjahr beläuft sich der Schuldenstand.

9,6 Millionen Euro hatte Tegernsee zum Jahresende 2021 auf der hohen Kante. Hinzu kommt nun der Überschuss. „Zusammen mit den Zahlen den Tegernseer Kur- und Versorgungsbetriebe haben wir 16 Millionen Euro an Barvermögen zur Verfügung. Das würde reichen für das, was wir uns vorgenommen haben und auch, um die Tiefgarage zu kaufen, falls wir das wollen.“ Einstimmig wurde die Jahresrechnung 2021 zur Kenntnis genommen. Der Rechnungsprüfungsausschuss muss sich jetzt damit befassen.

