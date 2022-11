Wissenschaftstage: Das Ende einer Ära - Buch zum Abschluss

Von: Gerti Reichl

Marc-Denis Weitze Initiator Wissenschaftstage © privat

20 Jahre lang wurde bei den Wissenschaftstagen Tegernsee die Welt im Tegernseer Tal erklärt. Heuer ist Schluss damit. Zum Ende der Veranstaltungsreihe hat Initiator Marc-Denis Weitze Veranstaltungen aus zwei Jahrzehnten in ein Buch gepackt.

Tegernsee – Mit der Geologie des Tegernseer Tals fing alles an bei den ersten Wissenschaftstagen 2002 in Tegernsee. Marc-Denis Weitze, Chemiker und Wissenschaftskommunikator, war damals am Deutschen Museum in München tätig und gerade an den Tegernsee gezogen. „Ich wollte in der Region was machen, interessierten Menschen Wissenschaft, Natur und Technik näherbringen“, erinnert sich der heute 55-jährige Privatdozent am Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation der Technischen Universität (TU) München.

Organisation wird immer schwieriger

Er fand Sponsoren, stieß bei der Stadt Tegernsee auf Unterstützung und auf weitere Mitstreiter, um die Wissenschaftstage ins Leben zu rufen. Dabei waren zuletzt Naturkundler Wolfgang Hiller, Tourismus-Expertin Helga Hobmeier, der technikaffine Patrick Mautry, der frühere Gymnasiums-Direktor Hans-Herbert Perlinger und Sabine Stuhlberger-Eder von der Volkshochschule im Tegernseer Tal. „Das war der harte Kern zuletzt“, sagt Weitze. Nun müsse er aber darauf reagieren, dass der Nachwuchs fehle und es immer schwieriger sei, Wissenschaftstage zu organisieren, begründet der Initiator und Leiter das Ende der Veranstaltungsreihe. An fehlendem Geld scheiterte es offenbar nicht. Man sei mit einem kleinen Budget von höchstens 2000 Euro ausgekommen, berichtet Weitze.

Bedauern bei Bürgerversammlung

„Schade, dass jetzt Schluss ist“, bedauerte Rathauschef Johannes Hagn bei der Bürgerversammlung das Ende. Dabei konnten die Besucher – durchschnittlich kamen 200 pro Jahr – bei durchaus interessanten Themenfeldern ihr Wissen erweitern – bei Vorträgen und Diskussionen, Besichtigungen und Exkursionen, Filmen und eigenen Experimenten. So ging es etwa um Ideen für die Zukunft (2009) oder die Zukunft der Energie (2010), heute topaktuelle Themen, wobei sich der Blick auf die Umwelt wie ein roter Faden durch die Jahre zog. Gesundheitsforschung stand 2011 im Fokus, „Nachhaltigkeit überall“ hieß es 2012, der Digitalen Gesellschaft widmete sich die immer im November durchgeführte Veranstaltung 2014.

Veranstaltungen auf Schloss Ringberg

Im Coronajahr 2020 konnten die Vorträge nur online verfolgt werden, die Auswirkungen der Pandemie auf Politik, Wissenschaft und Medien wurden ganz aktuell thematisiert. Stets wurden die Themen heruntergebrochen auf das Tegernseer Tal, wo der See selbst ebenfalls ausreichend Stoff bot. Dass stets Vorträge auch auf Schloss Ringberg stattfanden, „ein Highlight“, daran erinnert sich Weitze sehr gerne.

Die letzten Wissenschaftstage im November 2021 wiesen bereits den Weg, denn sie fanden in Kooperation mit der vhs Oberland und der Miesbacher Initiative „anders wachsen“ statt. „Auch wenn die Wissenschaftstage nach 20 Jahren abgeschlossen sind, so soll es bei .anders wachsen‘ weitergehen“, kündigt Weitze an, der sich dem Verein Kulturvision angeschlossen hat. Hier will sich der 55-Jährige künftig einbringen.

Präsentation am 24. November

Einen offiziellen Schlusspunkt soll es noch geben: Am Donnerstag, 24. November, präsentiert Marc-Denis Weitze im Seehotel zur Post in Tegernsee geladenen Gästen das Buch „Die Berge, das Kloster und die Wissenschaft – Natur und Technik im Tegernseer Tal“. Berichte, Fotos und Übersichten zu allen Programmpunkten aus zwei Jahrzehnten, ergänzt mit Essays der Mitwirkenden, dokumentieren darin die Vielfalt der Themen und Wissenschaftsdisziplinen sowie der individuellen Zugänge zu Natur, Wissenschaft und Technik am Tegernsee.

Das Buch

(128 Seiten, 28 Euro) ist ab Dezember im Handel oder über tegernseebuch.de erhältlich.