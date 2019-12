Workshop für Medienkompetenz am Tegernseer Gymnasium: Wenn Schüler die besseren Lehrer sind

Wie funktionieren die Privatsphäre-Einstellungen bei WhatsApp, was sind Trojaner, was sollte man im Netz keinesfalls posten? Das erfahren Tegernseer Fünftklässler in einem Workshop.

Tegernsee –Dieser Unterricht in Medienerziehung sieht ziemlich gechillt aus. In zwei Klassenzimmern des Gymnasiums Tegernsee sitzt jeweils eine Hälfte der 5c mit zwei Oberstufenschülern in einem Stuhlkreis und quatscht über Posts und Likes, über Apps und Chats, über Viren, Trojaner, Kettenbriefe, Downloads, Sicherheit und Privatsphäre. Kein Lehrer ist in Sicht – und genau deshalb trauen sich die Zehn- bis Elf-Jährigen in dieser Runde auch, alles zu fragen und zu sagen, was sie beim Umgang mit ihrem Smartphone beschäftigt.

Denn der Umgang damit will gelernt sein. Weshalb sich das im Rahmen des Digitalplans gegründete „Medienkompetenzteam“ des Gymnasiums, dem fünf Lehrer angehören, für das Projekt „Netzgänger 3.0“ entschieden hat. Hier werden nach dem sogenannten Peer-Ansatz ältere Schüler vom Münchner Verein Condrobs so geschult, dass sie den jüngeren Schülern und oftmals Smart-Phone-Neulingen Wissen und Tipps vermitteln.

Workshop am Gymnasium Tegernsee: Reflektierter Umgang mit neuen Medien

„Ziel ist es, die Handlungskompetenzen der jüngeren Schüler zu stärken und sie für einen möglichst risikoarmen und reflektieren Umgang mit den neuen Medien zu sensibilisieren“, sagt Deutsch-Lehrerin Regina Heimbeck, die zusammen mit ihrem Mathe- und IT-Kollegen Sebastian Zinkhahn das „Netzgänger 3.0“-Projekt angestoßen hat. „Wir standen auf der Warteliste und sind Ende September sehr kurzfristig bei Condrobs reingerutscht, sodass insgesamt zehn Schüler und zwei Lehrer die Ausbildung zum Medienscout machen konnten“, freut sich Zinkhahn.

Zwei Schülerinnen aus der 9. Klasse, drei aus der 11. Klasse und ein Schüler aus der 8. Klasse wurden in München ausgebildet. Sie wurden auf die vier Themen „Smart im Netz“, „Cyber Mobbing“, „Virtuelle Spielewelten“ und „Social Media“ geschult und mit Unterrichtsmaterial ausgestattet. Diesmal sind Victoria Mazuhn und Julia Wieczorek sowie Fidelis Breunig und Felix Kowolik als „Peers“ oder „Scouts“ am Zug. Bei den einen finden sich auf der Tafel die Icons vieler Apps und Nachrichtendienste. Sie sprechen entspannt über die Regeln im Klassenchat und üben über ein Frage- und Antwortspiel ein, welcher Kanal sich für welche Art der Kommunikation eignet: „Wenn Ihr Eurem Opa zum Geburtstag gratulieren wollt, benutzt Ihr am besten…? Das Telefon! Und wenn Ihr wissen wollt, welche Aufgaben ihr in Mathe aufhabt, dann wäre – ja, genau – die WhatsApp-Klassengruppe geeignet.“

Interessante Ausbildung zum Medienscout

In der anderen Gruppe wird über Bildrechte, Cookies, sichere Passwörter und Privatsphäre-Einstellungen auf WhatsApp, SnapChat, TikTok und Instagram diskutiert. Medienscout Felix Kowolik (15) macht es Spaß zu unterrichten: „Mich hat es zum einen interessiert, die Ausbildung zu machen, weil das Internet ein wirklich wichtiges Thema ist. Erst bei der Ausbildung habe ich gemerkt, dass ich vorher relativ uninformiert war, obwohl ich das Smartphone ständig benutzt habe. Es wäre wichtig und toll, wenn dieses Seminar auch die kommenden Jahre angeboten wird.“

Das sieht auch die 5c so, die jetzt als dritte 5. Klasse die zwölfstündige Medienschulung durchläuft. Lenard Breiding (10): „Ich finde das Projekt cool. Vorher wusste ich schon viel, aber jetzt verstehe ich es besser. Von dem einen oder anderen Instant-Messaging-Dienst hatte ich vorher noch nie gehört.“ Louise Forsgren (10) indes ist völlig überrascht, dass ein Kettenbrief, wie sie ihn schon öfter erhalten hat, versteckte Viren enthalten kann. Sie findet es wichtig zu wissen, „was man online machen kann und was man nicht machen sollte“.

Bewusstsein schaffen, wie man online kommuniziert

Auch die Eltern, die bei einem Elternabend zum Thema „Medienbildung“ über das Projekt informiert worden waren, zeigten sich begeistert von dem neuen Konzept, wie Schulleiter Werner Oberholzer berichtet. „Es geht nicht darum, Probleme zu lösen, die Schüler im Internet kommunizieren, sondern darum, zu sensibilisieren und das Bewusstsein zu schaffen, was und wie man online kommuniziert“, betont Oberholzner. „Dieser Workshop ist als Prävention gedacht.“

Lesen Sie auch: Razzia am Gymnasium Tegernsee: Ermittlungen gehen weiter - Schüler distanzieren sich in Brief

Gymnasium Tegernsee verabschiedet Abiturienten: Den „Freischwimmer“ in der Tasche

Stromausfall in der Tiefkühlung: Sämtliche Mensa-Vorräte müssen auf den Müll