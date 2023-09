Zeitreise durch 100 Jahre Bergwacht: Sonderausstellung im Tegernseer Museum lockt viele Besucher

Von: Gabi Werner

Mit viele Liebe zum Detail wurde die Sonderausstellung der Bergwacht im Museum Tegernseer Tal konzipiert. Zu sehen sind unter anderem Ausrüstungsgegenstände von damals und heute. © Thomas Plettenberg

Es ist lange her, dass die Aktiven der Bergwacht Rottach-Egern bei ihren Einsätzen noch Knickerbocker trugen. Bei einer Ausstellung im Tegernseer Heimatmuseum sind derzeit solch alte Szenen zu sehen.

Tegernsee – Eine Zeitreise durch die Geschichte der Bergwacht Rottach-Egern können derzeit die Besucher des Museums Tegernseer Tal erleben. In einer Sonderausstellung zum 100. Geburtstag der Bereitschaft ist zu sehen, wie die Bergretter in früheren Zeiten ausrückten, und wie sie es heute tun. „Die Entwicklung reicht von der Knickerbocker bis zur Hightech-Ausstattung“, erklärt Anita Dengel, die für die Rottacher Bergwacht die Ausstellung mitorganisiert hat. „Es ist beeindruckend, diese Unterschiede zu sehen.“

Viele Besucher kommen extra wegen der Bergwacht-Ausstellung ins Museum

Auch bei den Besuchern kommen die Exponate in dem Tegernseer Heimatmuseum offenbar gut an. „Viele kommen extra wegen unserer Ausstellung ins Museum“, freut sich Dengel, die die Präsentation schon jetzt als vollen Erfolg bezeichnet. Dies liege vielleicht auch am multimedialen Charakter der Ausstellung. „Hier gibt’s Dinge zum Ansehen, Anfassen und Anhören“, so Dengel.

Sonderausstellung hat während des Bergfilm-Festivals noch einmal geöffnet

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum Ende der Museumssaison am 1. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten des Heimatmuseums (Mittwoch bis Samstag, 10 bis 13 Uhr, sowie Sonntag, 13 bis 16 Uhr). Während des Bergfilm-Festivals vom 18. bis 22. Oktober öffnet die Ausstellung dann noch einmal ihre Pforten. Außerdem sind noch begleitende Sonderaktionen am Museum geplant: Am Samstag, 23. September, lernen Besucher den richtigen Umgang mit dem Erste-Hilfe-Set, am Samstag, 30. September, werden die Einsatzfahrzeuge der Bergwacht auf dem Gelände präsentiert.

