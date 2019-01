Audi-Fahrerin (32) verursacht schweren Zusammenstoß

Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse kam es am Mittwoch gegen 16 Uhr zu einem schweren Zusammenstoß in Tegernsee. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt, aber der Sachschaden ist beachtlich.

Tegernsee - Der Unfall ereignete sich in der Seestraße in Tegernsee. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 32-jährige Münchnerin mit ihrem Audi von der Seestraße in die Bahnhofstraße abbiegen, konnte aufgrund der Witterungsverhältnisse ihren Abbiegevorgang aber nicht schnell genug abschließen. Somit kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi, der von einem 47-jährigen Erdinger gesteuert wurde. Der Wagen der Münchnerin wurde durch den Aufprall noch gegen ein Verkehrszeichen geschoben.

Laut Polizei blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich allerdings auf satte 13.500 Euro.

