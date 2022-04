Ausflüge an den Osterfeiertagen im Tegernseer Tal

Ein kühles Bier nach leichter Wanderung gibt’s auf der Neureuth. Auch am Ostermontag ist geöffnet, obwohl Montag eigentlich Ruhetag ist. © TP (Archiv)

An Karfreitag und Ostersamstag ist das Wetter durchwachsen, doch mit Jesu Auferstehung kehrt die Sonne zurück. Ausflugszeit rund um den Tegernsee. Hier ein paar Beispiele, was trotz noch schneebedeckter Berge schon möglich ist.

Tegernseer Tal - Die Feiertage lassen sich nutzen, um die schönen Seiten des Oberlands zu entdecken - zu Lande, zu Wasser und auf den Bergen.

Sommerrodelbahn

Voraussichtlich am Karfreitag startet der Betrieb der Sommerrodelbahn am Oedberg in Ostin. „Vorausgesetzt, wir schaffen es, bis dahin startklar zu sein“, sagt Agnes Mair von der Oedbergalm. Läuft alles nach Plan, ist die Rodelbahn dann bis einschließlich Ostermontag jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Ticketpreise stehen laut Mair alsbald auf www.oedberg.de. Auch die Oedbergalm ist jeweils ab 10 Uhr geöffnet und bietet die „volle Speisenkarte“, sagt Mair. Sie schließt ein bis zwei Stunden nach der Rodelbahn.

Gut Kaltenbrunn

Obazda, Wurstsalat und Tischdecke eingepackt – und ab geht’s in den Selbstbedienungsbiergarten von Gut Kaltenbrunn in Gmund. Hier können die Gäste – wie in bayerischen Biergärten üblich – ihre Brotzeit mitbringen. Und sich vor Ort ein kühles Bier und eine Riesenbreze dazu bestellen. Der Biergarten ist (bei schönem Wetter)) feiertags von 10 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet, an Wochentagen ab 11 Uhr.

Wallbergbahn

Die Wallbergbahn fährt täglich von 8.45 bis 17 Uhr, auch das Panoramarestaurant ist geöffnet. Vorsicht und gutes Schuhwerk sind auf den Wanderwegen des Wallbergs geboten. Wie die Tourist-Info Rottach-Egern auf Nachfrage mitteilte, sind die Wege, etwa zum Wallberg-Kircherl, zwar begehbar und weitgehend schneefrei. Allerdings sind sie nass und an schattigen Stellen auch vereist. Die Berg- und Talfahrt kostet für Erwachsene 25 Euro, für Familien 62 Euro.

Schifffahrt

Leinen los! Auf dem Tegernsee gilt seit Ende März der Frühjahrsfahrplan (www.seenschifffahrt.de). Zwei der fünf Schiffe der Flotte – die MS Rottach Egern und die MS Tegernsee – haben einen Spielbereich für Kinder, Wickeltisch, Behinderten-WC und Bewirtung. Die 90-minütige große Rundfahrt kostet für Erwachsene 16,90 Euro, die südliche 12,40 Euro. Kinder ab sechs Jahren erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Im Innenbereich herrscht FFP2-Maskenpflicht.

Neureuth

Eine riesige Sonnenterrasse mit Seeblick bietet der Berggasthof Neureuth, zu dem bekanntlich viele Wanderwege führen. Alle sind laut Wirt Thomas Gigl gut begehbar, lediglich von Schliersee kommend über die Gindelalmen liege noch etwas Altschnee. Der Gasthof ist von 8.30 bis 18 Uhr (donnerstags bis 22 Uhr) geöffnet – auch am Ostermontag, obwohl Montag eigentlich Ruhetag ist auf der Neureuth. Warme Küche von 11.30 bis 14.30 Uhr. Reservierungen sind an Wochenenden und Feiertagen nicht möglich. „Aber wir haben Platz genug“ sagt Gigl.

