Zu teuer für dringend benötigte Fachkräfte: Hilft mehr kommunaler Wohnungsbau am Tegernsee?

Von: Christina Jachert-Maier

Die Stadt Tegernsee hat im Juni das ehemalige AOK-Gebäude am Bahnhof gekauft. Die Grünen-Fraktion will den Wohnungsbau noch vorantreiben. © Thomas Plettenberg

Um dem Mangel an günstigen Mietwohnungen zu begegnen, sieht Ursula Janssen (Grüne) die Kommunen in der Pflicht. Ihre Idee: die Gründung eines talweiten Wohnungsunternehmens.

Tegernsee – Es fehlen Erzieherinnen und Köche, Krankenschwestern und Altenpfleger, Zimmermädchen und Elektriker. „Wir haben in allen Bereichen einen enormen Fachkräftemangel“, sagt die Tegernseer Stadträtin Ursula Janssen. Dies vor allem deshalb, weil es Menschen mit mittlerem Einkommen kaum möglich sei, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das ist keine Neuigkeit, aber Janssen fordert eine neue Strategie.

In einem Antrag an den Stadtrat regt sie die Gründung eines Kommunalunternehmens (KU) für städtische Wohnungen an. Das KU könnte mit der Verwaltung der Liegenschaften, Sanierung oder Umbau betraut werden und bei den Tegernseer Kur- und Versorgungsbetrieben (TKV) angesiedelt werden. Fernziel, so heißt es weiter, könne die Gründung eines talweiten Wohnungsunternehmens in geeigneter Rechtsform sein. Die Kommunen dürften das Feld nicht den Spekulanten überlassen, findet Janssen: „Wenn die Gemeinden ein Wörtchen mitreden wollen, müssen sie sich zusammentun.“

Viele Fachkräfte können sich Mieten am Tegernsee nicht mehr leisten

Befassen wird sich der Stadtrat mit dem Antrag der Grünen bei seiner Sitzung am Dienstag, 2. August 2022, Beginn 18.30 Uhr im Rathaus. Zunächst fordert Janssen darin eine detaillierte Zusammenstellung der Liegenschaften, die sich bereits im Eigentum der Stadt befinden. Wie groß ist der jetzige Bestand? Wo hat die Stadt noch bebaubare Grundstücke? Aufgelistet werden sollen auch der bauliche Sanierungsbedarf und der energetische Zustand. Dasselbe Anliegen haben Janssen und Fraktionskollege Marcus Staudacher auch an die TKV und deren Beteiligungsgesellschaften.

Liegt die Bestandsaufnahme mit allen Details vor, folgt der zweite Schritt: Der Stadtrat erarbeitet eine Prioritätenliste der möglichen Baumaßnahmen, orientiert an der finanziellen Machbarkeit. In diesem Zusammenhang, so Janssen, sei über die KU-Gründung nachzudenken.

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) hat das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt. „Obwohl wir gern mehr Zeit für die Vorbereitung gehabt hätten“, meint er. Inhaltlich will Hagn sich erst in der Sitzung zu dem Vorschlag der Grünen äußern. Aktiv ist die Stadt auf diesem Sektor zweifellos: Erst im Juni hat sie das ehemalige AOK-Gebäude am Bahnhof gekauft. Aktuell lässt sie Wohnungen im Bahnhofsgebäude einbauen. Beschlossen ist zudem, dass Überlegungen für ein Entwicklungskonzept zur Gestaltung und Nutzung des Bahnhofsareals starten.

Stadträtin fordert: „Müssen Thema talweit durchdenken“

Janssens Antrag geht weit darüber hinaus. „Wir müssen das Thema talweit durchdenken“, meint die Stadträtin. Im Blick hat sie dabei als erstes die ehemalige Krankenanstalt in Kreuth. Deren Erwerb und die Bebauung des Geländes sei für die Gemeinde Kreuth alleine nicht umsetzbar, meint Janssen. So wie Tegernsee vor Jahren nicht in der Lage gewesen sei, das ehemalige Krankenhausgelände zu kaufen, weshalb dort nun ein Bauträger das Maximale errichtet. Gemeinsam, meint Janssen, hätten die Kommunen den Kauf damals vielleicht stemmen können.

Im Fall von Kreuth allerdings sieht der dortige Bürgermeister Josef Bierschneider die Dinge anders. Der aktuell verlangte Preis sei einfach unangemessen, meint Bierschneider. Es sei sicher nicht Sinn der Sache, wenn sich alle Tal-Gemeinden zusammenschlössen, um die überzogene Summe zusammenzukratzen. Wie hoch der Betrag ist, gibt Bierschneider mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen nicht preis. Zuletzt war von einem Marktwert von 8,5 Millionen Euro die Rede.

Die Gemeinde Kreuth hatte im ersten Anlauf 2,8 Millionen Euro geboten und später etwas aufgestockt. Es handle sich um ein Gelände im Außenbereich, auf dem nach bisherigem Stand lediglich eine Klinik betrieben werden könne, erklärt Bierschneider. Nur die Gemeinde könne mit einer entsprechenden Bauleitplanung etwas an den Nutzungsmöglichkeiten ändern. Kreuth wolle die Fläche im Übrigen vor allem für Gewerbe und nur zum Teil für den Wohnungsbau nutzen, merkt Bierschneider an: „Mehr Wohnungen wären für unsere Infrastruktur zu viel.“

Für Janssen ist die Kreuther Klinik auch „nur ein Beispiel“, welche Flächen sich für ein Gemeinschaftsprojekt anbieten: „Ich möchte jetzt einen gedanklichen Anstoß dazu geben.“