Zu wenig Betreuungsplätze in Tegernsee: Grünes Licht für Kindergarten im Container

Von: Alexandra Korimorth

Auf dem Gelände des evangelischen Pfarramts wird der Container entstehen, in dem zusätzliche Kindergartenkinder unterkommen sollen. © Thomas Plettenberg

Die Kindergartenplätze in Tegernsee reichen nicht mehr aus. Die Stadt muss daher schnell handeln: Als Übergangslösung soll es einen Kindergarten im Container geben.

Tegernsee – Weil die Anmeldezahlen für das nächste Kindergartenjahr die Kapazitäten der bestehenden Kitas in Tegernsee deutlich übersteigen, soll ein zusätzliches Betreuungsangebot beim evangelischen Pfarramt geschaffen werden. Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses der Stadt Tegernsee gab jetzt in seiner Sitzung grünes Licht für den Bau aus Fertigcontainern.

Neue Kindergartengruppe entsteht beim evangelischen Pfarramt

„Ein zusätzlicher Kindergarten ist in öffentlichem Interesse“, erklärte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) und brach damit eine Lanze für das Aufstellen eines Containers mit Satteldach. Der Container mit 15 Metern Länge, rund sechs Metern Breite und einer Höhe von 3,17 Metern soll auf der Parkfläche im Süden des evangelischen Pfarramts – quasi direkt im Anschluss an den Gebäudeteil, wo die Kinderkrippen-Gruppen untergebracht sind – entstehen.

20 Kindergarten-Anmeldungen konnten nicht berücksichtigt werden

Hagn berichtete, dass knapp 20 Kindergarten-Anmeldungen heuer nicht berücksichtigt werden konnten. Dass es in Tegernsee wieder mehr Nachwuchs gibt, wurde allgemein begrüßt, sodass es keine große Diskussion über die Notwendigkeit des Kindergarten-Neubaus gab. Rudi Gritsch (CSU) stellte lediglich den Antrag, die für die Aufstellung des Containers zu bewilligende Abweichung vom Bebauungsplan auf zwei Jahre zu befristen. Fraktionskollege Günter Allerstorfer schloss sich an: „Dann bleiben wir flexibel.“

CSU-Stadtrat: Moderner Container die perfekte Lösung

Ein Container der neuen Generation, wie er in der Hochfeldstraße 27 aufgestellt werden soll und der vielmehr an ein kleines Häuschen als an einen Container erinnert, sei die perfekte Lösung, baute Allerstorfer möglicher Kritik an der Container-Lösung vor. „Wir befinden uns quasi in der gleichen Situation wie die Realschule Tegernseer Tal, wo übergangsmäßig auch Schüler in Containern unterrichtet wurden. Und das hat hervorragend funktioniert.“

Übergangslösung lässt sämtliche Optionen offen

Mit der neuen, zunächst auf zwei Jahre begrenzten Kindergartengruppe – der ersten der Evangelischen Kirche, der bisher schon Kinderkrippen, Kinderhorte und Offene Ganztagsschulgruppen im Tegernseer Tal oblagen – bleibt der Stadt die Möglichkeit, die Kinderzuwachsraten zu beobachten und gegebenenfalls nachhaltigere Optionen zu prüfen. Einstimmig sprach sich der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses für den neuen Kindergarten im Container aus.

