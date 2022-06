Züge rollen wieder, doch Arbeiten laufen weiter

Kann wieder rollen: der Zugverkehr zwischen Gmund und Tegernsee. © Archiv TP

Gute Nachricht für alle, die mit der Bahn nach Tegernsee wollen: Ab Mittwoch (29. Juni), 14 Uhr, soll der Zugverkehr wieder rollen.

Gmund – Am Montagnachmittag (27. Juni) musste die Tegernsee-Bahn als Infrastrukturbetreiber die Bahnstrecke zwischen Gmund und Tegernsee überraschend sperren. Heftige Regenfälle hatten Tage zuvor dafür gesorgt, dass die Gleisanlage unterspült wurde, die Sicherheit war damit nicht mehr gewährleistet. Seitdem mussten Fahrgäste der Bayerischen Regiobahn (BRB), die gerade auch wegen des 9-Euro-Tickets recht zahlreich sind, auf RVO-Linienbusse und ab 18 Uhr auf Taxis umsteigen.

Zugverkehr zwischen Gmund und Tegernsee: Arbeiten laufen weiter

Seit Montagnacht war nun ein Bautrupp im Einsatz, um mit sogenannten „Stopfarbeiten“, die Gleise wieder in eine stabile Lage zu bringen. „Die Arbeiten sind gut vorangekommen“, berichtet Tegernsee-Bahn-Geschäftsführer Michael Bourjau. Und so können früher als geplant, nämlich nicht erst am Donnerstag nach Betriebsende, sondern bereits ab Mittwoch gegen 14 Uhr, die ersten Züge wieder rollen. Jeweils zwischen dem Fahrbetrieb wird jedoch an weiteren Stellen an der Sicherung des Gleisbetts weiter gearbeitet, unter anderem im Gmunder Gleisbogen.

Zwischen 700 000 und 800 000 Euro will die Tegernsee-Bahn heuer insgesamt in die Sicherung der Strecke investieren, berichtet Bourjau. Dazu zählen Stopfarbeiten im Gleisbett, Austausch von Schwellen, Ertüchtigung von Bahnübergangen und Investitionen in LED bei der Signaltechnik.

