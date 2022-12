Zugverkehr kann wieder rollen: „Haben ein Stück Sicherheit geschaffen“

Von: Gerti Reichl

Letzte Arbeiten: Das Teeren des Bahnübergangs am Freikircherl bei Schaftlach, eine von etlichen Baumaßnahmen auf der Strecke nach Tegernsee. © Tegernsee-Bahn

Zugfahrgäste können aufatmen: Die Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Schaftlach und Tegernsee sind beendet. Ab Mittwochmorgen, 21. Dezember, rollen die Züge wieder.

Tegernsee – Die Tegernsee-Bahn konnte ihr Wort halten: Wie angepeilt, konnten im Laufe des gestrigen Dienstags die Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Schaftlach und Tegernsee beendet werden. Seit dem heutigen Mittwoch (21. Dezember), ab 4.30 Uhr, rollen die Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) wieder.

Michael Bourjau, Geschäftsführer der Tegernsee-Bahn, war am Dienstagnachmittag (20. Dezember) wieder etwas wohler, als er berichten konnte, dass eine schwierige Etappe von Bauarbeiten nun beendet ist. Mit Volldampf arbeiten musste der Bautrupp allerdings am erneuerten Bahnübergang Freikircherl bei Schaftlach. Hier musste noch die Teerdecke am Übergang aufgebracht und anschließend die Funktion der Schranke überprüft werden. „Das Wetter hat diesmal auch mitgespielt“, freut sich Bourjau.

Denn das war im Laufe der Baumaßnahmen, die am Montag, 5. Dezember, begannen, nicht immer der Fall. Unter anderem mussten zwischen Gmund und Seeglas der schwierige Untergrund und die darüberliegende Schotterschicht erneuert werden, um die Gleisanlage zu sichern. In Gmund musste ein verletztes Gleis ausgetauscht werden, zudem waren an mehreren Stellen der Strecke sogenannte Stopfarbeiten nötig. Wegen extremer Minusgrade gerieten die Arbeiten dann ins Stocken, und so musste die Sperrung der Strecke verlängert werden. Damit verbunden: Schienenersatzverkehr mit Bussen – ein heikles Thema angesichts des aktuellen Mangels an Busfahrern.

Sperrung der Bahnlinie zwischen Tegernsee und Schaftlach: Tegernsee-Bahn bedankt sich für Geduld

„Die Strecke war in einem unglaublich schlechten Zustand“, muss Bourjau einräumen. „Ich bin froh, dass wir mit der Sanierung wieder ein Stück Sicherheit auf der Strecke geschaffen haben.“ Zugleich bedankt sich der Geschäftsführer für die Geduld der Fahrgäste.

Tegernsee-Bahn bringt Strecke auf Vordermann: Schmieranlage bei Gmund soll noch folgen

Apropos Geduld: Diese müssen auch etliche Anlieger im Gmunder Gleisbogen noch aufbringen. Denn erst im Januar soll die Schmieranlage wieder eingebaut werden. Sie soll das nervige Quietschen der Züge verhindern. „Woher das Gerücht kommt, dass wir diese nicht mehr einbauen wollen, ist mir ein völliges Rätsel“, sagt Bourjau. Gemeinsam mit der BRB investiere die Tegernsee-Bahn dafür 60 000 Euro.

