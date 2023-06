Zum Schutz der Wasservögel: Auch im Winter soll’s Sperrgebiete am Tegernsee geben

Von: Gabi Werner

Rückzugsort für Wasservögel: Vor allem Schilf- und Röhrichtzonen, wie hier zwischen Seeglas und St. Quirin, werden im Sommer als Schutzbereiche ausgewiesen. Die Verordnung wird nun auf den Winter ausgeweitet. © Thomas Plettenberg

Immer weniger Wasservögel nutzen den Tegernsee als Rückzugsort. Um ihnen mehr Ruhe zu verschaffen, soll es künftig auch im Winter Schutzzonen geben. Was bedeutet das für den Wassersport?

Tegernseer Tal – Vogel-Experte Wolfgang Hiller ist besorgt. So wenig Wasservögel wie nie hat er zuletzt auf dem Tegernsee gezählt. „Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe“, meint Hiller. Vermutlich fänden die Vögel in dem sauberen See zu wenig Nahrung, zeitgleich würden die Störungen durch den Menschen massiv zunehmen. Dabei sei der Tegernsee eigentlich ein ideales Überwinterungsgebiet, meint der Fachmann. Vier bis fünf Mal so viele Wasservögel als im Sommer würden sich hier in guten Jahren tummeln – zuletzt ist die Zahl der gefiederten Wintergäste laut Hiller aber um etwa 1000 Exemplare zurückgegangen.

Schutzzonen gab es bislang nur von April bis September

Um den Vögeln während der kalten Jahreszeit mehr Ruhe zu verschaffen, soll es nach Auskunft des Landratsamts Miesbach künftig auch im Winter „zwei größere Schutzzonen“ auf dem Tegernsee geben. Das war bisher nicht der Fall. Die bestehende Schutzverordnung greift bis dato nur für den Sommer – sprich für die Zeit von 1. April bis 30. September. Dann werden alljährlich sechs Schutzzonen sowie die Ringseeinsel mit gelben Bojen gekennzeichnet und als Sperrgebiete ausgewiesen.

Auch im Winterhalbjahr wird Wassersport auf dem See betrieben

„Schutzvorkehrungen für das Winterhalbjahr wurden bei Erlass der bisher geltenden Verordnung nicht getroffen“, räumt Landratsamtssprecherin Sophie Stadler ein. Wohl auch deshalb, „weil sich die Nutzung des Sees zu dieser Jahreszeit damals noch in Grenzen hielt“. Heute dagegen wird auf dem Tegernsee beinahe ganzjährig Wassersport betrieben. Die gute Ausstattung und Trockenanzüge machen es möglich, dass beispielsweise Kite-Surfer auch bei eisigen Wassertemperaturen in den See steigen.

Genaue Grenzen der Sperrgebiete stehen noch nicht fest

Mit den beiden Schutzzonen im Winter will die Behörde dieser Entwicklung Rechnung tragen. Ein Sperrgebiet solle im Süden, eines im Norden des Sees entstehen, teilt Stadler mit. Die genaue Eingrenzung sei noch nicht abschließend festgelegt. Stadler betont aber auch: Ein Großteil des Ufers und die Seemitte könnten auch künftig genutzt werden – „es wird weiterhin Wassersport auf dem Tegernsee möglich sein“. Während im Sommer der unmittelbare Schutz der Brutbereiche im Vordergrund stehe, gehe es im Winter vor allem darum, die Wasservögel durch großräumige Schutzbereiche vor unnötigen Störungen zu bewahren, um das Verbrennen überlebenswichtiger Fettreserven zu verhindern, so die Behörde.

Fachmann würde Bereich in St. Quirin gerne zur Sperrzone machen

Vogelschützer Hiller begrüßt die geplante Ausweitung der Schutzverordnung. „Es ist sehr wichtig, dass es künftig auch im Winter Schutzzonen geben soll“, sagt er. Er glaubt aber, dass es noch viele Diskussionen darüber geben wird, wo genau die Grenzen der winterlichen Sperrgebiete gezogen werden. Er persönlich fände es wichtig, dass der Schutzbereich auch das Gebiet beim Bildungszentrum in St. Quirin umfasse, da speziell in diesem Bereich zahlreiche Kiter ins Wasser gehen.

Ein Anliegen ist es Hiller darüber hinaus, dass die sommerlichen Schutzzonen wie bisher erhalten bleiben. Laut Landratsamt handelt es sich um Schilfzonen in den Uferbereichen westlich der Ringseeinsel sowie um Schild- und Röhrichtzonen nördlich von St. Quirin, westlich des Mangfallausflusses, in der Finnerbucht, beim Grundner-Hof und bei Kaltenbrunn. Zudem ist die Ringseeinsel im Sommer ein geschützter Bereich. Hierzu sind auch keine Änderungen geplant.

Personalmangel: Bojen wurden heuer erst mit Verspätung gesetzt

Verwirrung stiftete offenbar die Tatsache, dass die gelben Bojen heuer nicht wie üblich zum April, sondern erst jetzt im Juni gesetzt wurden. Das Landratsamt räumt die Verspätung ein. „Leider waren davor keine personellen Ressourcen verfügbar“, erklärt Stadler. Auch das Landratsamt kämpfe mit Personalmangel. Zudem müsse für das Setzen der Bojen das Wetter mitspielen.

Zahl der ungeliebten Graugänse offenbar rückläufig

Ob und um wie viel die Zahl der Wasservögel am Tegernsee zurückgegangen ist, dazu konnte das Landratsamt keine konkreten Aussagen treffen. Fest steht aber offenbar: Der Bestand der bei vielen ungeliebten Graugänse ist am Tegernsee deutlich zurückgegangen. Nur sieben Exemplare hat Hiller zuletzt nach eigenen Angaben gezählt. Dem Landratsamt liegt somit für heuer auch (noch) kein neuerlicher Antrag der Gemeinden für einen Abschuss der Gänse vor. „Daher wurde eine Entnahme für dieses Jahr bisher gar nicht geprüft.“

