Ehemaliger Chefarzt der Chirurgie des Krankenhauses Tegernsee gestorben

Nachruf

Von Christina Jachert-Maier schließen

Für seine Patienten war er Tag und Nacht da - jetzt ist Professor Dieter Mack im Alter von 85 Jahren verstorben. Ein Weggefährte erinnert sich.

Gmund – Professor Dr. Dieter Mack war der letzte Chefarzt der Chirurgie im Tegernseer Krankenhaus. „Und es ist ihm trotz der limitierten Möglichkeiten eines kleinen Krankenhauses gelungen, dort moderne Methoden einzusetzen“, erinnert sich Dr. Wolfgang Rudert aus Bad Wiessee, der lange als Oberarzt zu Macks Team gehörte und ihm bis zuletzt ein Vertrauter war. Im Alter von 85 Jahren ist der langjährige Chefarzt Mack nun gestorben.

Geboren wurde er 1938 in München. Zur Medizin zog es ihn von Jugend an, die Wissenschaft faszinierte ihn. „Aber die Patienten gingen ihm über alles, für sie war er Tag und Nacht da, einfach vorbildlich“, weiß Rudert. An der Münchner Uni-Klinik Rechts der Isar hatte Mack sich einen Namen gemacht, als 1983 das Angebot kam, Chefarzt im Krankenhaus Tegernsee zu werden. Mit seiner Frau Inge zog der Mediziner nach Gmund, wo er bis zuletzt lebte.

Den Professor umwehte eine gewisse Strenge. Den vollen Einsatz für die Patienten, den er selbst leistete, verlangte er auch anderen ab. „Er war äußerst diszipliniert und hat seiner Arbeit alles untergeordnet“, berichtet Rudert. Vor allem sei Professor Mack ein sehr guter Ausbilder gewesen, der selbst immer die neueste Literatur in seinem Fachgebiet kannte und für die stete Fortbildung seines Teams bei den besten Adressen sorgte.

Das Tegernseer Krankenhaus schloss im Jahr 1998. Es war Teil des Plans, dem Landkreis Miesbach zu einer größeren, gut ausgestatteten Klinik mit besseren Möglichkeiten zu verhelfen. Vier Einheiten, die Krankenhäuser Tegernsee, Holzkirchen, Miesbach und Hausham, wurden zu einem Haus verschmolzen, der Klinik Agatharied. Bei der Planung des Prozesses wirkte Mack engagiert mit, kämpfte um die bestmögliche Ausstattung der chirurgischen Abteilung. Ein Jahr noch blieb er nach dem Umzug als Chefarzt der Chirurgie in Agatharied, dann verabschiedete er sich in den Ruhestand.

Privat, weiß Rudert, war der Professor ein bodenständiger Bayer, auch ein gläubiger Mensch. „Der Herrgott war für ihn immer die oberste Instanz.“ Er liebte die Tradition seiner Heimat, deren Sprache. Das war auch den Studenten nicht verborgen geblieben, einer erschien beim Prüfer Mack zum Staatsexamen in der Lederhose. Darüber, weiß Rudert, war der Professor wirklich amüsiert: „Er hatte eine solche Freude.“

Der Trauergottesdienst für Dieter Mack findet am Donnerstag, 15. Juni, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Gmund statt, anschließend erfolgt die Urnenbeisetzung auf dem Bergfriedhof.

Tegernsee

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.